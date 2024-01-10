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2024'ün en güçlü pasaportları

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 10 Ocak 2024 19:11:50

İlk kez 6 ülke zirveyi paylaşıyor… Yeni bir sıralamada 2024 için dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu ve ilk kez 6 ülke zirveyi paylaştı. Her yıl yayımlanan Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin seyahat belgelerini vizesiz ya da havalimanı vizesiyle kaç noktaya erişim sağladıklarına göre puanlıyor.



Beş yıl üst üste zirvede yer alan Japonya'ya Fransa, Almanya, İtalya, Singapur ve İspanya katıldı. Hepsi de dünya çapında 227 noktadan 194'üne vizesiz erişim sağlıyor. Güney Kore 193 noktaya vizesiz seyahatle ikinci sırada Finlandiya ve İsveç'e katılırken, 4 Avrupa ülkesi 192 noktayla üçüncü sırada: Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda. Birleşik Krallık (BK) bu yıl iki basamak yükselerek Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte 4. sıraya yerleşti ve her biri 191 ülkeye erişim sağlıyor.

190 ülkeye vizesiz erişim sunan Yunanistan, Malta ve İsviçre ilk 5'i tamamlıyor. Önceden vize gerektirmeden 188 noktaya erişim sağlayan ABD, 7. sıradaki yerini korudu. BK ve ABD'nin 2014'te endekste ilk sırayı paylaşmalarının üzerinden 10 yıl geçti.

Yelpazenin diğer ucundaysa, seyahat öncesinde vize almadan sadece 28 noktaya erişim sağlayan Afganistan en güçsüz pasaportu sunuyor. Afganistan'ı Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen takip ediyor. En güçlü ve en güçsüz pasaportlar arasındaki fark endeks yayımlanmaya başladığından bu yana önemli ölçüde arttı.

Henley & Partners'ın başkanı ve pasaport endeksi kavramının mucidi Dr. Christian H. Kaelin şunları söyledi: “Seyahat edenlerin vizesiz erişebilecekleri ortalama nokta sayısı 2006'da 58'ken 2024'te 111'e yükselerek neredeyse iki katına çıktı. Ancak yeni yıla başlarken, en üst sıralarda yer alan ülkeler, sıralamanın en altında yer alan ve sadece 28 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Afganistan'dan 166 gibi şaşırtıcı sayıda daha fazla noktaya vizesiz seyahat imkanı tanıyor.”

Endeks, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) resmi verileri kullanılarak oluşturuldu.

2024'ün en güçlü 10 pasaportu
1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya (194)
2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç (193)
3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda (192)
4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK (191)
5. Yunanistan, Malta, İsviçre (190)
6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya (189)
7. Kanada, Macaristan, ABD (188)
8. Estonya, Litvanya (187)
9. Letonya, Slovakya, Slovenya (186)
10. İzlanda (185)

2024'ün en güçsüz 10 pasaportu
1. Afganistan (28)
2. Suriye (29)
3. Irak (31)
4. Pakistan (34)
5. Yemen (35)
6. Somali (36)
7. Libya, Nepal, Filistin Toprakları (40)
8. Bangladeş, Kuzey Kore (42)
9. Eritre, Sri Lanka (43)
10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan (45)

Kayak : Independent

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