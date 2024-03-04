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Türklerin %73'ü "yanlış yoldayız" diyor...

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 04 Mart 2024 16:28:29

Ipsos anketine göre Türkiye’de halkın yüzde 73’ü "ülkenin yanlış istikamette yol aldığı", yüzde 74’ü de "ekonomik ortamın kötü olduğu" görüşünde. Araştırma şirketi Ipsos, "Dünyayı neler endişelendiriyor?" başlıklı anketi için, Türkiye ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 29 ülkede vatandaşlara görüşlerini sordu. Anket, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 26 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında yapılan anket kapsamında, yaklaşık 25 bin katılımcıya, çevrimiçi sistem üzerinden kaygıları, ülkelerindeki gidişata ilişkin görüşleri soruldu.



Türkiye'de yüzde 73'lük kesim "yanlış yoldayız" diyor

Türkiye'de, "Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?" sorusuna ankete katılanların yüzde 73'ü "Yanlış istikamette yol alınıyor" yanıtını verdi.

Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon oldu. İkinci sırada, yüzde 30'luk oranla, yoksuluk ve sosyal adaletsizlik yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 22'si Türkiye'deki suç ve şiddet oranlarından endişeli olduklarını söylerken yüzde 22'si işsizlikten, yüzde 21'i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılarını ifade etti.

Türkiye'de küresel ısınmayı endişe verici bulanların oranı sadece yüzde 5 oldu. Bu oranın, diğer birçok Avrupa ülkesinde daha yüksek olması, Türkiye'de son derece düşük kalması dikkat çekti.

Türklerin ankete verdiği yanıtlarda dikkat çeken diğer başlıklar dış politika ve güvenlik ile ilgili oldu.

Ülkenizin diğer ülkelerle "askeri ihtilaf yaşamasından endişe ediyor musunuz?” sorusuna karşılık, sadece yüzde 2'lik bir kesim bu konuda endişeli olduğu yanıtını verdi.

Ankette, terör konusunda endişelerin en yüksek olduğu ülke İsrail olurken onu Türkiye takip etti. Türkiye'de ankete katılanların yüzde 20'si, terörden endişeli olduklarını dile getirdiler.

"Ekonomik ortam kötü" diyenlerin oranı yüzde 74

Ipsos'un aylık Küresel Tüketici Güveni araştırmasında ise vatandaşlara  ülkelerindeki mevcut ekonomik ortamı nasıl değerlendirdikleri soruldu.

Türkiye'de, "Ülkenizdeki mevcut ekonomik durumu nasıl tanımlarsınız?" sorusuna ankete katılanların yüzde 74'ü "kötü" yanıtını verdi.

Almanya'da yolsuzluk endişesi az, iklim endişesi yüksek

Araştırma şirketi Ipsos'un anketi, Almanya'ya ilişkin de dikkat çeken  sonuçlar ortaya koyuyor.

Almanya'da ankete katılanların yüzde 74'ü, "Sizce bu ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?" sorusuna "Yanlış istikamette yol alınıyor" yanıtını verdi.

Enflasyondan endişe duyduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 37, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikten kaygılı olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 34 oldu.

Almanya'da ekonomik ve siyasi yolsuzluğu endişe verici bulanların oranı sadece yüzde 8, buna karşı iklim değişiminden endişeli olanların oranı yüzde 21 olarak kaydedildi.

Raporun tamamı (İngilizce) : WHAT WORRIES THE WORLD?

Kaynak : DW

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