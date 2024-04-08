A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 08 Nisan 2024 17:00:25

Ondört yıl önceydi. 22 Nisandaydık. Paristeydik. Akşam üzeriydi. "Küçük Türkiye'de", Rüstem'in tarihi kitabevi Özgül'de birkaç dost sohbet ediyorduk. Paris'e yeni gelmiş genç bir yazarla tanıştım. Epey konuştuk. Yazdıklarını okuyup önerilerimi yazmamı istedi. Peki dedim. Hemen gönderdi çalışmalarını. Hemen okudum ve hemen aşağıda sunduğum metni yazdım. Hemen gönderdim. Yararı olduğunu sanıyorum. Ondört yıl sonra Rüstem üzerine yazdığım ekitabı ekitap.ayorum.com sitemizden okumuş. Şu notu gönderdi:



" (...)
Üzerinden 14 sene geçmiş...
Rüstem ağabeyin dükkanında tanışmıştık.
Az evvel onunla ilgili yazdığınız kitabı da okudum.(http://ekitap.ayorum.com/sehmus-bozo.html)
Anısını bir kitapla yaşatmanız muazzam, kaleminize sağlık.
Tarihe not düşmek dedikleri, sizin yaptığınız olsa gerek...
Ruhu şad olsun! (...)"

Kendisine teşekkür ettim ve bu vesileyle 22 Nisan 2010'da bu genç yazara gönderdiğim iletiyi bir-iki değişiklikle  burada yeniden yayınlıyorum. Okumamış olanlara belki yol açıcı olur. İyi okumalar. Hepinize kolay gelsin.

GENÇ ARKADAŞIM, MERHABA. Gönderdiğin şık metinleri okudum. İsteğin üzerine görüşlerimi kısaca ve genel açıdan yazmak istersem şunları döktürmem mümkün. Ama mutlaka daha ayrıntılı bir veya iki okuma lazım en iyisinden gözlemler ve saptamalar yapabilmek için.
 
Burada yazacağım satırları “Genç bir yazara tavsiyeler” başlığı altında okumak mümkün.

Genel olarak yazdıkların olumlu ve iyi. Bu biçimde veya daha farklı yollardan “deneme” ve “öykü” türünü geliştirebilirsin sanıyorum.

Metinlerin kısa veya uzun olsun, mutlaka işe başlar başlamaz bir başlık koymalısın. Bu ilk başlığı yazım aşamasında veya bitiminde değiştirsen bile yazmaya başladığında ilk yapacağın iş başlık olmalı.

Cümlelerini kısa, mümkün olduğu kadar kısa yazmalısın. Kitabi dil iyidir, konuşma dilini de ihmal etmemelisin.

İyi Türkçe yazmak lazım. Türkce yazılırken konuşma dilini perişan etmekte olan İngilize, Amerikanca, Almanca, Fransızca veya değiştirilmiş başka dillerden garip sözçüklere yüz vermemek lazım.

Alıntı ve refarans vermek gerekirse bundan çekinmemelisin. Alıntı gerekince, açıkca ve künyesi verilerek yapılmalı. Hem böylece okuyucu kimden veya kimlerden feyz aldığını da anlama olanağı bulabilir ve bu yoldan belki bir “akrabalık” bile doğabilir. Bu da yabana atılmamalı. Okuyucu “akrabalarını”, kendisine yakın olanları tutar.

Bir-iki öneri yapacak olursam şunlar hemen aklıma gelenler:

Gazetecilik mesleğini biraz daha yakından öğrenmek için olanak varsa veya yaratabilirsen, birkaç ay kadar sürecek gazetecilik stajı gibi bir şey yapmalısın. Bunun bir yararı da kısa metin yazmayı öğrenmek olacaktır.

Kısa metin: Kısa ve özlü cümleler.

Az sıfat kullanmak. Sübjektifitemizi, kişiseleştirdiğimiz kimi meseleleri, kişisel bakış açımızı sınırlamak ta var.

Bir şeyi anlatırken insanlardan, kadın ve erkeklerden, çocuklardan söz etmek son derece yerinde. Makalelerimiz insansız kalmamalı.

Gazetecilik, iletişim ve/veya edebiyat fakültelerinden birinde veya ikisinde “auditeur libre” olarak kimi dersleri izlemek yararlı olabilir: Edebiyat tarihini ve edebi akımları, iyi edebiyatcıları öğrenmek, edebi analiz biçemlerini/tarzların irdeleyebilmek için.

Okumak, okumak, daha çok okumak. Kimi ustaların yapıtlarını bir, iki, üç ve daha çok kez okumak. Şairlerden Nâzım Hikmet, Adnan Yücel, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Melih Cevdet Anday, Orhan Veli, Sait Faik (az sayıda şiiri vardır ama yazdıkları özgün ve ilginçtir), Erol Zavar ... Hemen akla gelenler.

Yazarlardan Nâzım’ın romanları (her biri aynı zamanda birer senaryodur), gazeteci olarak kaleme aldığı kısa metinleri, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Sait Faik (öykü kralıdır), Sevgi Soysal, Leyla Erbil en başta... Vedat Günyol, Melih Cevdet Anday’ın denemelerini de tavsiye ederim...

Güzel sanatın bütün dallarıyla ilgilenmek: Resim, sinema, dekor ve iç dekor, heykel ve diğerleri...

Kulaktan dolma şeylere fazla önem vermemek, ilgini çeken meseleleri birinci elden kaynaklardan doğrulatmak ve sonra gerekiyorsa yazmak.

Bilineni yinelememek.

İntihalden çok ama çokkkkk uzakkkk durmak. İntihal hastalığına sahip olanlarla arkadaşlılık etmemek. Türkiye’de son yirmi yıldır şiirde, yazımda ve “bilimsel” araştırmalarda çalıp çırpma, hırsızlık aldı başını gidiyor. Bugün, bende kiminin ismi saklı, aralarında başkasının yazısını alıp kendi ismiyle yayınlayan hırsızlar bile var. Tümü çalınan kitaplar da az değil.

Bugünlük bu kadar yeter sanıyorum. Yarınki davete katılabilirsen mutlaka ilginç insanlarla tanışma olanağı da bulabilirsin sanıyorum. Bu tür toplantıları kaçırmamak lazım. Bu nedenle davetiyeyi ekte iletiyorum. Hem senin için hem seninle gelmesini istediğin dost, arkadaşların için. İlle kitap satın almak için değil elbette: Gelip görmek, bir bardak veya iki bardak veya daha fazla bir şeyler içmek ve iki satır sohbet etmek için. Toplumsallaşmak için diyelim.

Baki selam.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?
Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi
Gazze'nin çocukları açlığın pençesinde
Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Filistin'i tanımaya hazırız.
İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı.
Beterin beteri var!
Sağ popülistler ilk kez AB Parlamentosu'nun kontrolünü ele geçirebilir…
Türkiye raporu: Özgürlükler ciddi zarar gördü

Türkiye son 20 yılda faize 563 milyar dolar ödedi
Uber Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon ABD dolar tazminat ödeyecek
Çin 2024 ekonomi hedeflerini açıkladı
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
200 TL banknot ilk çıktığında 132 dolar iken şimdi 6,5 dolar peki yarın?
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye
İçinden hiç tren geçmeyen Dalaman tren garı…

Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE

İsviçreli kadınlar AİHM'de görülen iklim değişikliği davasında zafer kazandı.
Yorgun dünya artık yavaş dönüyor
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor
2023'te sıcaklık rekoru kırıldı
Ton balığında cıva: Zehirli madde seviyesinin kontrollere rağmen hala yüksek olduğu tespit edildi
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi !
Tüm canlılar için en ideal sıcak
Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti
İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım
Servet dağılımı adaletsizliği: Türkiye'de %1’lik kesim servetin %40’ını alıyor
BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında soykırım suçu iddiası
Doğurganlık oranında 'büyük düşüş': Ülkelerin % 97'sinde nüfusun azalması bekleniyor
Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Avusturalya listenin 10., Türkiye 98. sırasında yer aldı.
Dünyada zorla çalıştırılanların sayısı artıyor.

GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR
“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi
ABİDİN DİNO PULU
TAKSİ DURAĞI
Emek, Ümit ve Para
BABAM
REKORLAR
Kadim dost

İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 