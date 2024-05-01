Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 01 Mayıs 2024 10:50:38









İspanya'nın Costa Brava ve İtalya'nın Amalfi Sahili gibi lüks bölgelerinde dahi Bulgaristan ve Türkiye gibi destinasyonlara göre daha düşük maliyetlerle tatil yapılabileceği gözlemlendi. Özellikle Amalfi Sahili, konaklamanın pahalı olduğu yerleri barındırsa da, geniş çapta konaklama ve indirim seçenekleri sunarak bütçe dostu tatil fırsatları sağlamaktadır.

Türkiye artık ucuz değil: İngiltere'deki bir araştırma, genellikle pahalı olarak kabul edilen İtalya ve İspanya'nın belirli bölgelerinde, Türkiye'ye göre daha ekonomik tatil seçeneklerinin bulunduğunu ortaya koydu. İngiltere'deki Which? tarafından yapılan araştırma, yaklaşık 4,500 tatil paketini kapsadı. Bulgulara göre, özellikle ağustos ayında bir haftalık konaklama, uçuşlar ve transferler dahil olmak üzere, Yunanistan'ın Kalimnos adasının kişi başı ortalama 847 Sterlin ile en uygun tatil alternatifi olduğu belirlendi.Türkiye ve Portekiz'den hiçbir yerin uygun fiyatlı tatil beldeleri sıralamasında ilk 10'da yer almaması şaşırtıcı olarak değerlendirilirken, uzmanlar gerçek maliyet verilerine dayanarak tatil planlaması yapmanın önemine vurgu yapıyorlar. Pandemi sonrası değişen tatil alışkanlıkları ve hava yolu şirketlerinin ve otellerin sunmuş olduğu cazip fırsatlar da tatil maliyetlerinde etkili olmaktadır.