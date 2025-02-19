A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Ukrayna Savaşı tamamen parayla ilgilidir…

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | 19 Şubat 2025 04:15:49

Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri: Mineral ve riviera anlaşmaları asla uygun barış diplomasisinin yerini tutamaz. “(Ukrayna) Savaşı tamamen parayla ilgili. İnsanlar bundan pek bahsetmiyor. Ama biliyorsunuz, tüm Avrupa'da nadir toprak mineralleri açısından en zengin ülke Ukrayna. 21. Yüzyılla çok alakalı olan iki ila yedi trilyon dolar (değerinde) nadir toprak mineralleri var ... Donald Trump paramızı geri almak, kendimizi nadir toprak mineralleriyle zenginleştirmek için bir anlaşma yapacak. Ukrayna ve bizim için iyi bir anlaşma ve barış getirecek.” – Senatör Lindsey Graham, Kasım 2024'te Fox News sunucusu Sean Hannity ile yaptığı sohbette.



Senatör Graham'ın öngördüğü gibi, Başkan Trump Ukrayna'daki yaklaşık 500 milyar dolar değerindeki nadir toprak mineralleri üzerinde hak iddia etmekte hiç vakit kaybetmedi; bu, bunların ABD şirketleri tarafından geçmişte sağlanan yardımlara karşılık olarak işletileceği ve yakın gelecekte ABD şirketlerinin Ukrayna'da yeniden inşa çalışmalarına başlamasının muhtemel olduğu anlamına geliyor.



Başkan Trump'ın Ukrayna savaşını durdurma ve buraya barış getirme yönündeki genel çabaları çok hoş karşılansa da, barış çabalarının kaynak gaspıyla ilişkilendirilmesi garip ve talihsizdir. Bu, barış diplomasisi veya adalet temelli diplomasiyi sürdürmenin ideal yolu değildir. Aslında barış ve adalet temelli barışın gereklilikleri, ekonomik kazanım ve kaynak gaspına öncelik veren böylesine dar bir vizyonla alt edilebilir.

Graham'ın Kasım 2024'teki yorumları bunun için önceden planlama yapıldığını gösterirken, Gazze Rivierası planı bağlamında da durum böyle olabilir. Kökeni, 2024 yazında Washington merkezli bir ekonomist olan Joseph Pelzman tarafından hazırlanan ve önerisi sadece oteller ve tatil köyleri değil, aynı zamanda havaalanları ve limanlar da içeren ayrıntılı bir belgeye dayanıyor. Aynı zamanda, o da ürkütücü bir şekilde planının işe yaraması için önce Gazze'nin boşaltılması ve Mısır'ın yerinden edilmiş Filistinlileri kabul etmeye istekli olması gerektiğini belirtmişti.

Elbette Gazze halkının kitlesel olarak yerinden edilmesi kavramı, bu bölgede adalet temelli barış anlayışına tamamen aykırıdır ve şu ana kadar neredeyse tüm Arap dünyası tarafından nadir görülen bir birlikle karşı çıkılmıştır.

Bu çok talihsiz bir durum çünkü Başkan Trump, İsrail hükümetine en azından geçici bir ateşkesi kabul etmesi için yeterli baskıyı uygulayarak başlangıçta burada bile iyi niyet kazanmıştı; bu, Biden yönetiminin 15 aydan uzun süredir ulaşamadığı bir hedefti. Ancak bundan kısa bir süre sonra Trump'ın Gazze halkını yerinden edip Riviera'yı yaratma önerisi sadece Filistinlileri değil, dünyada adalete inanan tüm insanları gerçekten şok etti, özellikle de Gazze halkı zaten çok acı çekmişken ve şimdi onlara kitlesel yerinden etme uygulamak en büyük adaletsizlik olurdu.

Bu adaletsizlik, Gazze halkının da oldukça büyük gaz rezervlerinden mahrum kalması anlamına geleceği için daha da kabul edilemez görünüyor. Daha önce İsrail'in Gazze'deki bu gaz kaynakları üzerinde kontrol elde etmeyi amaçladığı belirtiliyordu, ancak Trump projesi uygulanırsa, ABD'nin bu gaz kaynakları üzerinde kontrol elde etmesi daha olasıdır.

Dahası, Gazze halkı Gazze'nin artık yaşanmaz hale geldiğini ileri sürerek başka yerlere gönderilirse, bu etnik temizlik hedefine ulaşmak için son derece sakıncalı bir model yaratır: Önce bir ülkeyi veya bölgeyi o kadar çok bombalayarak vurun ki, oranın büyük bir kısmı moloz yığınına dönüşsün, sonra da orada her zaman yaşamış insanlara o kadar çok şey yıkıldığı için sizin de orayı terk etmeniz gerektiğini söyleyin.

Eğer bu mantıkla hareket edilirse, adaletten ve adalete dayalı barıştan nasıl söz edilebilir?

Sonra Batı Şeria'daki Filistin halkına ne olacağı sorusu da var. Gazze halkını kitlesel ölçekte yerinden etmek için bu kadar aşırı eylemlerde bulunulabiliyorsa, Batı Şeria halkına da benzer bir şey yapılması ve daha sonra onları yerinden etmeleri muhtemel değil mi, özellikle de İsrail yerleşimcilerinin sürekli genişlemesi ve Filistinlilere daha fazla zulüm uygulanmasıyla Filistinliler üzerinde zaten yoğunlaşmış baskılar olduğu gerçeği akılda tutulduğunda. İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etme motivasyonları, Gazze işgaline kıyasla daha güçlüydü.

Dolayısıyla Gazze ve Batı Şeria'daki barış umutlarının Filistin halkının adalet temelli katılımı çerçevesinde sürdürülmesi gerekmektedir.

Barış müzakerelerine dair alaycı, dar görüşlü ve ticaret temelli bir bakış açısı asla uygun barış diplomasisinin yerini tutamaz. Samimi ve adalet temelli barış diplomasisi dünyanın ihtiyacı olan şeydir. Eğer barış çabaları kaynak gaspı veya büyük işletme çıkarlarına bağlanırsa veya koşullandırılırsa, o zaman bu çabalar çok ileri gitmeyecek ve büyük işletmeler ve dar ticari çıkarlar barış ve adalet endişelerinden daha öncelikli hale geldiğinde sekteye uğrayabilir.

Bharat Dogra | globalresearch.ca

Bharat Dogra  , Dünyayı Kurtarma Kampanyası'nın Onursal Toplantı Yöneticisidir. Son kitapları arasında Çocuklar İçin Dünyayı Korumak, Tehlikedeki Gezegen, Sınır Tanımayan Dünya, Makine Üzerindeki Adam ve 2071'de Bir Gün yer almaktadır.  Global Research'e düzenli olarak katkıda bulunmaktadır.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
Avrupa, ABD olmadan kendisini savunabilir mi?
Avrupa artık ABD'ye güvenemez!
Donald Trump'ın ABD Hükümeti oligarşik, işlevsiz ve küresel ekonomiyi bozuyor
ABD'de Suriye'den asker çekme hazırlıkları başladı.
Trump'ın Gazze'nin kontrolünü alma planı ve tepkiler

Türkiye işçiler için bir cehennem
İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?
AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.
Türkiye'de ekonomi politikaları konkordato ve iflasları patlattı.
Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.
Türkiye’den göç eden Türklerin sayısında 5 yılda %243 artış

Ukrayna Savaşı tamamen parayla ilgilidir…
Madeleine Riffaud est partie
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
JOYCE BLAU, 18 Mart 1932-24 Ekim 2024
HIZLANAN TARİH
Sarıkamış 1915
KIRIK
HANGİ İNANÇ?
TOPRAK
KRAL ÇIPLAK

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 