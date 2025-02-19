Kategori: Makale | 0 Yorum | 19 Şubat 2025 04:15:49









Senatör Graham'ın öngördüğü gibi, Başkan Trump Ukrayna'daki yaklaşık 500 milyar dolar değerindeki nadir toprak mineralleri üzerinde hak iddia etmekte hiç vakit kaybetmedi; bu, bunların ABD şirketleri tarafından geçmişte sağlanan yardımlara karşılık olarak işletileceği ve yakın gelecekte ABD şirketlerinin Ukrayna'da yeniden inşa çalışmalarına başlamasının muhtemel olduğu anlamına geliyor.





Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri: Mineral ve riviera anlaşmaları asla uygun barış diplomasisinin yerini tutamaz. “(Ukrayna) Savaşı tamamen parayla ilgili. İnsanlar bundan pek bahsetmiyor. Ama biliyorsunuz, tüm Avrupa'da nadir toprak mineralleri açısından en zengin ülke Ukrayna. 21. Yüzyılla çok alakalı olan iki ila yedi trilyon dolar (değerinde) nadir toprak mineralleri var ... Donald Trump paramızı geri almak, kendimizi nadir toprak mineralleriyle zenginleştirmek için bir anlaşma yapacak. Ukrayna ve bizim için iyi bir anlaşma ve barış getirecek.” – Senatör Lindsey Graham, Kasım 2024'te Fox News sunucusu Sean Hannity ile yaptığı sohbette.Başkan Trump'ın Ukrayna savaşını durdurma ve buraya barış getirme yönündeki genel çabaları çok hoş karşılansa da, barış çabalarının kaynak gaspıyla ilişkilendirilmesi garip ve talihsizdir. Bu, barış diplomasisi veya adalet temelli diplomasiyi sürdürmenin ideal yolu değildir. Aslında barış ve adalet temelli barışın gereklilikleri, ekonomik kazanım ve kaynak gaspına öncelik veren böylesine dar bir vizyonla alt edilebilir.Graham'ın Kasım 2024'teki yorumları bunun için önceden planlama yapıldığını gösterirken, Gazze Rivierası planı bağlamında da durum böyle olabilir. Kökeni, 2024 yazında Washington merkezli bir ekonomist olan Joseph Pelzman tarafından hazırlanan ve önerisi sadece oteller ve tatil köyleri değil, aynı zamanda havaalanları ve limanlar da içeren ayrıntılı bir belgeye dayanıyor. Aynı zamanda, o da ürkütücü bir şekilde planının işe yaraması için önce Gazze'nin boşaltılması ve Mısır'ın yerinden edilmiş Filistinlileri kabul etmeye istekli olması gerektiğini belirtmişti.Elbette Gazze halkının kitlesel olarak yerinden edilmesi kavramı, bu bölgede adalet temelli barış anlayışına tamamen aykırıdır ve şu ana kadar neredeyse tüm Arap dünyası tarafından nadir görülen bir birlikle karşı çıkılmıştır.Bu çok talihsiz bir durum çünkü Başkan Trump, İsrail hükümetine en azından geçici bir ateşkesi kabul etmesi için yeterli baskıyı uygulayarak başlangıçta burada bile iyi niyet kazanmıştı; bu, Biden yönetiminin 15 aydan uzun süredir ulaşamadığı bir hedefti. Ancak bundan kısa bir süre sonra Trump'ın Gazze halkını yerinden edip Riviera'yı yaratma önerisi sadece Filistinlileri değil, dünyada adalete inanan tüm insanları gerçekten şok etti, özellikle de Gazze halkı zaten çok acı çekmişken ve şimdi onlara kitlesel yerinden etme uygulamak en büyük adaletsizlik olurdu.Bu adaletsizlik, Gazze halkının da oldukça büyük gaz rezervlerinden mahrum kalması anlamına geleceği için daha da kabul edilemez görünüyor. Daha önce İsrail'in Gazze'deki bu gaz kaynakları üzerinde kontrol elde etmeyi amaçladığı belirtiliyordu, ancak Trump projesi uygulanırsa, ABD'nin bu gaz kaynakları üzerinde kontrol elde etmesi daha olasıdır.Dahası, Gazze halkı Gazze'nin artık yaşanmaz hale geldiğini ileri sürerek başka yerlere gönderilirse, bu etnik temizlik hedefine ulaşmak için son derece sakıncalı bir model yaratır: Önce bir ülkeyi veya bölgeyi o kadar çok bombalayarak vurun ki, oranın büyük bir kısmı moloz yığınına dönüşsün, sonra da orada her zaman yaşamış insanlara o kadar çok şey yıkıldığı için sizin de orayı terk etmeniz gerektiğini söyleyin.Eğer bu mantıkla hareket edilirse, adaletten ve adalete dayalı barıştan nasıl söz edilebilir?Sonra Batı Şeria'daki Filistin halkına ne olacağı sorusu da var. Gazze halkını kitlesel ölçekte yerinden etmek için bu kadar aşırı eylemlerde bulunulabiliyorsa, Batı Şeria halkına da benzer bir şey yapılması ve daha sonra onları yerinden etmeleri muhtemel değil mi, özellikle de İsrail yerleşimcilerinin sürekli genişlemesi ve Filistinlilere daha fazla zulüm uygulanmasıyla Filistinliler üzerinde zaten yoğunlaşmış baskılar olduğu gerçeği akılda tutulduğunda. İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etme motivasyonları, Gazze işgaline kıyasla daha güçlüydü.Dolayısıyla Gazze ve Batı Şeria'daki barış umutlarının Filistin halkının adalet temelli katılımı çerçevesinde sürdürülmesi gerekmektedir.Barış müzakerelerine dair alaycı, dar görüşlü ve ticaret temelli bir bakış açısı asla uygun barış diplomasisinin yerini tutamaz. Samimi ve adalet temelli barış diplomasisi dünyanın ihtiyacı olan şeydir. Eğer barış çabaları kaynak gaspı veya büyük işletme çıkarlarına bağlanırsa veya koşullandırılırsa, o zaman bu çabalar çok ileri gitmeyecek ve büyük işletmeler ve dar ticari çıkarlar barış ve adalet endişelerinden daha öncelikli hale geldiğinde sekteye uğrayabilir.Bharat Dogra | globalresearch.ca