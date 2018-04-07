Avustralyalı Aborijinler, bilinmeyen bir “insan” türünün DNA'sını taşıyorlar.

Kategori: Bilim | 0 Yorum | 07 Nisan 2018 14:04:55









Yeni bir araştırma, uzmanlara göre, Kuzeydoğu Avustralya'daki Aborijinler ve Papua Yeni Gine’de yaşayan Pasifik Adalıların, bilinmeyen, soyu tükenmiş bir insan türüne ait genleri taşıdığını ortaya çıkardı. Görünüşe göre, genetikçilerin ve bilim insanlarının insanlık tarihindeki bu önemli anla ilgili anlayamadıkları hala çok fazla şey var, ve konuyla ilgili araştırmalar yanıttan daha çok soruya yol açıyor.2016 yılında Harvard Medical School'daki araştırmacılar, dünyanın tüm bölgelerindeki insan genomunun kapsamlı bir çalışmasının bulgularını yayınladılar. Avustralyalı Aborjin halkı hakkında hayret verici bir şey keşfetmiştiler. Avustralyalı yerli halklar henüz tanımlanmamış bir insan türünün torunları olduklarını gösteren genetik belirteçler taşıyorlar.Texas Üniversitesi'nde istatistik bir genetikçi olan Ryan Bohlender’in Science News’den Tina Hesman Saey’e yaptığı açıklamaya göre “Ya bir insan topluluğunu atlıyoruz, ya da toplulukların ilişkileri hakkında bir şeyleri yanlış anlıyoruz”.Bohlender ve meslektaşları, modern insanın bugün hala taşıdığı, tükenmiş hominid DNA miktarını araştırıyor. Pek çoğumuzu şaşırtacak ama, önceki çalışmalarda buldukları çelişkilerin, Neandertaller ve Denisovalarla kaynaşmanın evrimsel hikayemizin tamamı olmadığını gösterdiğini söylüyorlar.“Bu bilinmeyen grup kim bilmiyoruz.”100.000 ila 60.000 yıl önce, atalarımızın Afrika'dan göç ettiğine ve Avrasya topraklarında yaşayan diğer hominid türlerle temas kurduğuna inanılıyor. Uzmanlara göre, bu temas bugün hala mevcut olan türlerimizde iz bıraktı.Araştırmanın önde gelen bilim adamı ve kariyerinin önemli bir kısmında insan genomunun kökenlerini araştıran uzman Mallick Swapan “Asıl amacımız, ırkımızın şu an bulunduğu noktaya nasıl geldiğini anlamaktır, ancak bunu yapabilmek için önce eski kabilelerin DNA'larını incelemeliyiz” diyor.Yeni çalışmanın, şimdiye kadar geniş çaplı çalışmalarda yeterince temsil edilmeyen, dünyaya dağılmış 142 farklı insan topluluğunun genetik verilerini topladığını açıkladı.Swapan'a göre, bu yeni çalışmanın ortaya koyduğu en inanılmaz durum, Avustralyalı Aborjinlerin genetik kodlarında, eski çağlarda bilinmeyen bir “insan” türüyle karıştıklarını gösteren DNA belirteçlerinin olması.Başlangıçta, sıradışı DNA izlerinin, Aborijin atalarının, Denisovans olarak tanınan ve çok iyi bilinmeyen antik türle iç içe geçtiğini gösterdiğinden kuşku duyulmasına karşın, bu kuramın yanlış olduğu anlaşılmış.Analizden sonra, bilim insanları DNA belirteçlerinin Denisovan belirteçlerinden ayrı olduğunu keşfettiler ve bu da onları tamamen yeni bir insan türünün izlerini buldukları sonucuna götürdü.Avustralya'nın yerli halklarının yaklaşık 50.000 yıl önce Afrika kıtasına gelen ilk insanların torunları olduğu bilinmekte. Aborjinlerin binlerce yıl boyunca dünyanın geri kalanından soyutlandığı ve dolayısıyla genetik kodlarının nispeten homojen olacağı düşünülmüştü. Şaşırtıcı bir şekilde, durum böyle olmadı. Swapan, Avustralya’nın batı kıyılarında yaşayan Aborijinler ile doğu kıyılarında yaşayan Aborjinlerin genetik imzalarının, Avrupalı ile Asyalı inanlarınki kadar birbirinden farklı olduğunu söyledi.Avustralya'daki yerli halkların geçmişte bilinmeyen bir insan türüyle içiçe olduklarını gösteren kendine özgü genetik belirteçlerin yanı sıra, genetik kodlarındaki inanılmaz çeşitlilik insanlığın antik tarihi hakkında keşfedilecek daha çok şey olduğunu göstermektedir.Kaynak : ancient-code.com