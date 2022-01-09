Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: Deniz Günal | 09 Ocak 2022 06:41:56









İnce elekten geçirir hayatını. Hem anın içinde dolu dolu yaşar hem de kendi içinde o anları bir daha bir daha yaşayarak emekle yaratır şiirini.

Dolma şiiri aslında Ziyalan şiirinin tarifidir.







Yalnızlığı ile dost, yaşlılığı ile kavgası ile de dosttur.







içime sığınarak” Akıp Giden







İnsanın kendi içine sığınması ne büyük bir olgunluktur, yapabilene.



Utanmaz ve azgın şairidir Türkçenin ama o azgınlık da aşka dairdir.







Sıla şairidir. Yıldızları bilmem ama memleketim mi gençliğim mi daha uzağın şairidir.







Zaten zurnada peşrev yaşamıştır,







Sevgiye, dostluğa kanar ama zalimliğe, kabalığa, yalakalığa yer yoktur ne şiirinde ne de hayatında.







Kaleci şiirinde seyirciye ayna tutar;





hıncını benden cıkarma” Kaleci







Ama zalim hayatın nişadır değmiş yuhunu uçarak yakalar da.







Sıkı muhaliftir. İncelikli muhaliftir. Slogan atmaz. Umudu, direnci, yaşama inancı ile özünden ve gerçek muhaliftir zorbalığa. Yalnızca bugünün değil, geleceğin tüm zorbalarına da muhaliftir sesi.





Dostlarını, öğretmenlerini anışı çok güzeldir. Vefa, özlem, sevgi, dostluk yoğrulmuştur.





Şiirlerinde, Atilla İlhan, Yılmaz Güney, Özdemir İnce, Turgut Uyar, Tarık Dursun, Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil de dolaşır genç Nihat Ziyalan ile, onları şimdiki gönül gözü ile görürüz.







Ama şalgamcılar kralı yakışıklı babasını anışı bambaşkadır. Ne çok şiirinde gezinir heybeti, ağırbaşlı çalışkanlığı ile; ölümsüzleşmiştir artık.





Yakılan türkünün dumanını, koyu sohbetten kalkan esintinin yüzünü yalamasını sever. Hep hayatın tam içindedir. Onun şiirinde yer alır ‘Çit çekerken moraran tırnak’, ‘bakışı keçeli köpek’, ‘yaşam öykülerini eğirerek aynı kirmanda ağıt ören Kürt analar” “İbardaktan boşanırcasına yalnızlık”





Taşköprü’den balıklama” Balıklama







Yaz kış ardına dek dışarısıdır penceresi.





Şiirin Nasreddin Hocasıdır, hem de 21.yüzyılda, maya çalar toprağa.







Miyavlayan şairdir Ziyalan. Soruyorum, şiirin başka miyavlayan şairi var mı?



















Ziyalan’ın her şiirinde bir öykü yer alır. Her şiirinde, özlü ve tek başına alıntılanacak, çerçeveletip asılacak dizeleri de var ama şiirinin tadını en güzel baştan sona okuyarak alabiliriz. İşte o yüzden herkesin bir Sevdakeş’i olmalı.



Ben bu yazımda Hava Raporu dışında hiçbir şiirini baştan sona almadım elbette ama alıntılar yaptığım şiirleri baştan sonra kitaptan okuyabilmeniz için sıraladım.

Bakışı Keçeli – Sayfa 9

Akıp Giden – Sayfa 11

Aklımı Yitirdim Sevdanla – Sayfa 13

Dolma – Sayfa 17

Koşa Koşa Kaybettim - Sayfa 19

Kaleci – Sayfa 21

Harita Göstermiyor Gideceğimiz Yeri – Sayfa 32

Geçer mi Bu Kederli Yıllar Özüm – Sayfa 49

Gezinti – Sayfa 51

Hava Raporu – Sayfa 55

Giderken Yağmura Yakalandım Dönerken Güneşine – Sayfa 60

Makas - Sayfa 62

Maya Çaldım Toprağa – Sayfa 64

Üşümeye Çatladım – Sayfa 70

Gitti Ay Işığından – Sayfa 76

Tepedeki Portakallar – Sayfa 80

Balıklama – Sayfa 82

Herkes Biliyor – Sayfa 85

Su Taşıdım Yıllarca – Sayfa 90

İnsafsız – Sayfa 117

Narraben Plajı’nda Piknik - Sayfa 140

Kapış Kapış – Sayfa159



Güneşin altında daha önce sorulmamış soru, söylenmemiş söz yoktur derler, şiir okumayanlar. İçselleştirilmiş deneyimlerin her biri özgündür elbette sözcüklerin denizinde şiire dönüşünce. Nihat Ziyalan da ilk kez söylemenin ustasıdır. Söyleyişinin yalınlığı, duygu dünyamızı bulandırmadan dalgalandırır. Söyleyişinin içtenliği şiirinin içine buyur eder okuyucuyu. Anılarını, ruhunu acımasızca didiklese de yaşama ve insanlara duyduğu sevgi dizelerinde ışıldar. Yalnızca şiiri değil, Ziyalan insanları, doğayı, yaşamayı, sevmek sevdirmek için yaşıyor gibidir.“elimin öpücüğüylesarıp sarmalıyorumyaprak değliömrümden kopanla” Dolma“ipeğe dönüşmüş herşeyakıp gidiyorgüç toplarım“içimin seksenini aşmış denizindebir pehlivanhuyuma uygundinginçırpıntısızkayıyor” Narraben Plajı’nda Piknik“toplama eteğinibırak ıslak kalsıngöğsümün meydanındakurutsun gemi azıya” Aklımı Yitirdim Sevdanla“ay ışığını örselemedenelimdeokşamalarımda kalan bedeninebir giyit” Giyiti Ay Işığından“seyis oldum ayak bileklerineister rahbanister doludizgininsafına yattımbedenimin kişneyen sessizliğindesür kendiniönümü görmüyorum diye korkmasonundakucağım seni bekliyor” İnsafsızSözcükleri ile şiiri, şiiri ile Türkçeyi baştan çıkaran şairdir Ziyalan.“kurtarıcı diye sığındığım kanguruyumrukdişdöşendi bağrıma” Koşa koşa kaybettim“nemliyimburnumun direği değil geçmişim sızlıyorüşüyorum” Nem Tütüyorum“ille ağlarken mi dökülür gözyaşıdüşündükçe yurdumuyürek vuruşumun elektri akımıkontak yapa yapaboşalmakta” Geçer mi Bu Kederli Yıllar Öz’üm“yuh çekmeden önceaynada kendinle yüzleş seyircikarınla kavga ettiysenatıldıysan işindenhileyle elinden alınmışsa özgürlüğün“cesaretlenipdikildimişaret parmaklı efendinin alnını çatınasoktum kolumu bacağımı sesimeağzıma ne gelirse” Üşümeye Çatladım“reise rağmenÇiçeğe boğula boğula göbeklendi ağaçneredeyse doğuracak” Tepedeki Portakallar“hayal kurmak istemiyorumyumruk havayadiğer yumruklarla birliktesayılı günleri olan kişilerizbir de günleri sayılı olanlar var” Herkes Biliyor“hiçbir ödüle aday olmadımkabullendimkapış kapış direnme ödülünü” Kapış Kapış“ Mehmet Bacaksızlar’ın anısınaiçine sığdırmaya çalışıyor gökyüzüay yıldız ebemkuşağını” Hava Raporu“abileriçmeseniz bile şöyle bir bakınasker elbisesinitozluğu kabaralı ayakkabısını çıkarıpgüğümünü zırh giyenşalgamcılar kralına” Su Taşıdım Yıllarca“sevgililer elelekuş mudur üstümden geçenferahlatan basışla” Harita Göstermiyor Gideceğimiz Yeri“bir ayağım Seyhan Nehri’ndeKarataş Denizi’nde öbürüsaçım almış başını“yaz kışardına dek dışarısıdır penceremkomuşumun çocuğu dördüna bastıgöbeği makas görmemiş ağlıyor” Makas“sözcüklerle kabarttım toprağıhavalandırıpayaklarımdan diktim kendimi” Maya Çaldım Toprağa“kodu mu oturtan anılartelef olmuş gülümsemelerbaklım ne çıkacakçiçeğe durupmeyve verdiğimde” Maya Çaldım Toprağa“komşumun kedisi miyavlamayı unutmuşdüğümlenip duruyor kuyruğuöğretmence miyavladım.... miyavladımmiyi dedi gerisini getiremedibıkıp usanmadan miyavladımbecerdi sonunda” GezintiGüzel şiir yazar Nihat Ziyalan.. Çünkü kendisi artık bir şiirdir. Şiire dönüşmeden şair olunur mu ki?