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Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Deniz Günal | 09 Ocak 2022 06:41:56

Güneşin altında daha önce sorulmamış soru, söylenmemiş söz yoktur derler, şiir okumayanlar. İçselleştirilmiş deneyimlerin her biri özgündür elbette sözcüklerin denizinde şiire dönüşünce. Nihat Ziyalan da ilk kez söylemenin ustasıdır. Söyleyişinin yalınlığı, duygu dünyamızı bulandırmadan dalgalandırır. Söyleyişinin içtenliği şiirinin içine buyur eder okuyucuyu. Anılarını, ruhunu acımasızca didiklese de yaşama ve insanlara duyduğu sevgi dizelerinde ışıldar. Yalnızca şiiri değil, Ziyalan insanları, doğayı, yaşamayı, sevmek sevdirmek için yaşıyor gibidir.



İnce elekten geçirir hayatını. Hem anın içinde dolu dolu yaşar hem de kendi içinde o anları bir daha bir daha yaşayarak emekle yaratır şiirini.   

Dolma şiiri aslında Ziyalan şiirinin tarifidir.

     “elimin öpücüğüyle
     sarıp sarmalıyorum
     yaprak değli
     ömrümden kopanla” Dolma

Yalnızlığı ile dost, yaşlılığı ile kavgası ile de dosttur.

     “ipeğe dönüşmüş herşey
     akıp gidiyor
     güç toplarım
     içime sığınarak” Akıp Giden

İnsanın kendi içine sığınması ne büyük bir olgunluktur, yapabilene.
 
     “içimin seksenini aşmış denizinde
     bir pehlivan
     huyuma uygun
     dingin
     çırpıntısız
     kayıyor” Narraben Plajı’nda Piknik

Utanmaz ve azgın şairidir Türkçenin ama o azgınlık da aşka dairdir.

     “toplama eteğini
     bırak ıslak kalsın
     göğsümün meydanında
     kurutsun gemi azıya”  Aklımı Yitirdim Sevdanla

     “ay ışığını örselemeden
     elimde
     okşamalarımda kalan bedenine
     bir giyit”  Giyiti Ay Işığından

     “seyis oldum ayak bileklerine
     ister rahban
     ister doludizgin
     insafına yattım

     bedenimin kişneyen sessizliğinde
     sür kendini
     önümü görmüyorum diye korkma
     sonunda
     kucağım seni bekliyor”  İnsafsız

Sözcükleri ile şiiri,  şiiri ile Türkçeyi  baştan çıkaran şairdir Ziyalan.

Sıla şairidir. Yıldızları bilmem ama memleketim mi  gençliğim mi daha uzağın şairidir.

Zaten zurnada peşrev yaşamıştır, 

     “kurtarıcı diye sığındığım kanguru
     yumruk
     diş
     döşendi bağrıma”  Koşa koşa kaybettim

     “nemliyim
     burnumun direği değil geçmişim sızlıyor
     üşüyorum” Nem Tütüyorum

     “ille ağlarken mi dökülür gözyaşı
     düşündükçe yurdumu
     yürek vuruşumun elektri akımı
     kontak yapa yapa
     boşalmakta”  Geçer mi Bu Kederli Yıllar Öz’üm

Sevgiye, dostluğa kanar ama zalimliğe, kabalığa, yalakalığa yer yoktur ne şiirinde ne de hayatında.

Kaleci şiirinde seyirciye ayna tutar;

     “yuh çekmeden önce
     aynada kendinle yüzleş seyirci
     karınla kavga ettiysen
     atıldıysan işinden
     hileyle elinden alınmışsa özgürlüğün
     hıncını benden cıkarma”  Kaleci 

Ama zalim hayatın nişadır değmiş yuhunu uçarak yakalar da.

Sıkı muhaliftir. İncelikli muhaliftir. Slogan atmaz. Umudu, direnci, yaşama inancı ile özünden ve gerçek muhaliftir zorbalığa. Yalnızca bugünün değil, geleceğin tüm zorbalarına da muhaliftir sesi.

     “cesaretlenip
     dikildim
     işaret parmaklı efendinin alnını çatına

     soktum kolumu bacağımı sesime
     ağzıma ne gelirse”  Üşümeye Çatladım

     “reise rağmen
     Çiçeğe boğula boğula göbeklendi ağaç
     neredeyse doğuracak” Tepedeki Portakallar

     “hayal kurmak istemiyorum
     yumruk havaya
     diğer yumruklarla birlikte

     sayılı günleri olan kişileriz
     bir de günleri sayılı olanlar var” Herkes Biliyor

     “hiçbir ödüle aday olmadım
     kabullendim
     kapış kapış direnme ödülünü” Kapış Kapış

Dostlarını, öğretmenlerini anışı çok güzeldir. Vefa, özlem, sevgi, dostluk yoğrulmuştur.

     “                              Mehmet Bacaksızlar’ın anısına
     içine sığdırmaya çalışıyor gökyüzü
     ay yıldız ebemkuşağını” Hava Raporu

Şiirlerinde,  Atilla İlhan, Yılmaz Güney, Özdemir İnce, Turgut Uyar, Tarık Dursun,  Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil de dolaşır genç Nihat Ziyalan ile, onları şimdiki gönül gözü ile görürüz. 

Ama şalgamcılar kralı yakışıklı babasını anışı bambaşkadır. Ne çok şiirinde gezinir heybeti, ağırbaşlı çalışkanlığı ile; ölümsüzleşmiştir artık.

     “abiler
     içmeseniz bile şöyle bir bakın
     asker elbisesini
     tozluğu kabaralı ayakkabısını çıkarıp
     güğümünü zırh giyen
     şalgamcılar kralına” Su Taşıdım Yıllarca

Yakılan türkünün dumanını, koyu sohbetten kalkan esintinin yüzünü yalamasını sever.  Hep hayatın tam içindedir.   Onun şiirinde yer alır  ‘Çit çekerken moraran tırnak’, ‘bakışı keçeli köpek’, ‘yaşam öykülerini eğirerek aynı kirmanda ağıt ören Kürt analar” “İbardaktan boşanırcasına yalnızlık”

     “sevgililer elele
     kuş mudur üstümden geçen
     ferahlatan basışla” Harita Göstermiyor Gideceğimiz Yeri

     “bir ayağım Seyhan Nehri’nde
     Karataş Denizi’nde öbürü
     saçım almış başını
     Taşköprü’den balıklama” Balıklama

Yaz kış ardına dek dışarısıdır penceresi.

     “yaz kış
     ardına dek dışarısıdır pencerem
     komuşumun çocuğu dördüna bastı
     göbeği makas görmemiş ağlıyor” Makas

Şiirin Nasreddin Hocasıdır, hem de 21.yüzyılda, maya çalar toprağa.

     “sözcüklerle kabarttım toprağı
     havalandırıp
     ayaklarımdan diktim kendimi” Maya Çaldım Toprağa

     “kodu mu oturtan anılar
     telef olmuş gülümsemeler
     baklım ne çıkacak
     çiçeğe durup
     meyve verdiğimde” Maya Çaldım Toprağa

Miyavlayan şairdir Ziyalan.  Soruyorum, şiirin başka miyavlayan şairi var mı?

     “komşumun kedisi miyavlamayı unutmuş
     düğümlenip duruyor kuyruğu
     öğretmence miyavladım.... miyavladım
     miyi dedi gerisini getiremedi
     bıkıp usanmadan miyavladım
     becerdi sonunda” Gezinti

Güzel şiir yazar Nihat Ziyalan.. Çünkü kendisi artık bir şiirdir.  Şiire dönüşmeden şair olunur mu ki?



Dipçe
Ziyalan’ın her şiirinde bir öykü yer alır. Her şiirinde, özlü ve tek başına alıntılanacak, çerçeveletip asılacak dizeleri de var ama şiirinin tadını en güzel baştan sona okuyarak alabiliriz. İşte o yüzden herkesin bir Sevdakeş’i olmalı.

Ben bu yazımda Hava Raporu dışında hiçbir şiirini baştan sona almadım elbette ama alıntılar yaptığım şiirleri baştan sonra kitaptan okuyabilmeniz için sıraladım.
Bakışı Keçeli – Sayfa 9
Akıp Giden – Sayfa 11
Aklımı Yitirdim Sevdanla – Sayfa 13
Dolma – Sayfa 17
Koşa Koşa Kaybettim - Sayfa 19
Kaleci – Sayfa 21
Harita Göstermiyor Gideceğimiz Yeri – Sayfa 32
Geçer mi Bu Kederli Yıllar Özüm – Sayfa 49
Gezinti – Sayfa 51
Hava Raporu – Sayfa 55
Giderken Yağmura Yakalandım Dönerken Güneşine – Sayfa 60
Makas - Sayfa 62
Maya Çaldım Toprağa – Sayfa 64
Üşümeye Çatladım – Sayfa 70
Gitti Ay Işığından – Sayfa 76
Tepedeki Portakallar – Sayfa 80
Balıklama – Sayfa 82
Herkes Biliyor – Sayfa 85
Su Taşıdım Yıllarca – Sayfa 90
İnsafsız – Sayfa 117
Narraben Plajı’nda Piknik - Sayfa 140
Kapış Kapış – Sayfa159

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