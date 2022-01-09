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Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: Deniz Günal | 09 Ocak 2022 06:41:56
Güneşin altında daha önce sorulmamış soru, söylenmemiş söz yoktur derler, şiir okumayanlar. İçselleştirilmiş deneyimlerin her biri özgündür elbette sözcüklerin denizinde şiire dönüşünce. Nihat Ziyalan da ilk kez söylemenin ustasıdır. Söyleyişinin yalınlığı, duygu dünyamızı bulandırmadan dalgalandırır. Söyleyişinin içtenliği şiirinin içine buyur eder okuyucuyu. Anılarını, ruhunu acımasızca didiklese de yaşama ve insanlara duyduğu sevgi dizelerinde ışıldar. Yalnızca şiiri değil, Ziyalan insanları, doğayı, yaşamayı, sevmek sevdirmek için yaşıyor gibidir.
İnce elekten geçirir hayatını. Hem anın içinde dolu dolu yaşar hem de kendi içinde o anları bir daha bir daha yaşayarak emekle yaratır şiirini.
Dolma şiiri aslında Ziyalan şiirinin tarifidir.
“elimin öpücüğüyle
sarıp sarmalıyorum
yaprak değli
ömrümden kopanla” Dolma
Yalnızlığı ile dost, yaşlılığı ile kavgası ile de dosttur.
“ipeğe dönüşmüş herşey
akıp gidiyor
güç toplarım
içime sığınarak” Akıp Giden
İnsanın kendi içine sığınması ne büyük bir olgunluktur, yapabilene.
bir pehlivan
huyuma uygun
dingin
çırpıntısız
kayıyor” Narraben Plajı’nda Piknik
Utanmaz ve azgın şairidir Türkçenin ama o azgınlık da aşka dairdir.
“toplama eteğini
bırak ıslak kalsın
göğsümün meydanında
kurutsun gemi azıya” Aklımı Yitirdim Sevdanla
“ay ışığını örselemeden
elimde
okşamalarımda kalan bedenine
bir giyit” Giyiti Ay Işığından
“seyis oldum ayak bileklerine
ister rahban
ister doludizgin
insafına yattım
bedenimin kişneyen sessizliğinde
sür kendini
önümü görmüyorum diye korkma
sonunda
kucağım seni bekliyor” İnsafsız
Sözcükleri ile şiiri, şiiri ile Türkçeyi baştan çıkaran şairdir Ziyalan.
Sıla şairidir. Yıldızları bilmem ama memleketim mi gençliğim mi daha uzağın şairidir.
Zaten zurnada peşrev yaşamıştır,
“kurtarıcı diye sığındığım kanguru
yumruk
diş
döşendi bağrıma” Koşa koşa kaybettim
“nemliyim
burnumun direği değil geçmişim sızlıyor
üşüyorum” Nem Tütüyorum
“ille ağlarken mi dökülür gözyaşı
düşündükçe yurdumu
yürek vuruşumun elektri akımı
kontak yapa yapa
boşalmakta” Geçer mi Bu Kederli Yıllar Öz’üm
Sevgiye, dostluğa kanar ama zalimliğe, kabalığa, yalakalığa yer yoktur ne şiirinde ne de hayatında.
Kaleci şiirinde seyirciye ayna tutar;
“yuh çekmeden önce
aynada kendinle yüzleş seyirci
karınla kavga ettiysen
atıldıysan işinden
hileyle elinden alınmışsa özgürlüğün
hıncını benden cıkarma” Kaleci
Ama zalim hayatın nişadır değmiş yuhunu uçarak yakalar da.
Sıkı muhaliftir. İncelikli muhaliftir. Slogan atmaz. Umudu, direnci, yaşama inancı ile özünden ve gerçek muhaliftir zorbalığa. Yalnızca bugünün değil, geleceğin tüm zorbalarına da muhaliftir sesi.
“cesaretlenip
dikildim
işaret parmaklı efendinin alnını çatına
soktum kolumu bacağımı sesime
ağzıma ne gelirse” Üşümeye Çatladım
“reise rağmen
Çiçeğe boğula boğula göbeklendi ağaç
neredeyse doğuracak” Tepedeki Portakallar
“hayal kurmak istemiyorum
yumruk havaya
diğer yumruklarla birlikte
sayılı günleri olan kişileriz
bir de günleri sayılı olanlar var” Herkes Biliyor
“hiçbir ödüle aday olmadım
kabullendim
kapış kapış direnme ödülünü” Kapış Kapış
Dostlarını, öğretmenlerini anışı çok güzeldir. Vefa, özlem, sevgi, dostluk yoğrulmuştur.
“ Mehmet Bacaksızlar’ın anısına
içine sığdırmaya çalışıyor gökyüzü
ay yıldız ebemkuşağını” Hava Raporu
Şiirlerinde, Atilla İlhan, Yılmaz Güney, Özdemir İnce, Turgut Uyar, Tarık Dursun, Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil de dolaşır genç Nihat Ziyalan ile, onları şimdiki gönül gözü ile görürüz.
Ama şalgamcılar kralı yakışıklı babasını anışı bambaşkadır. Ne çok şiirinde gezinir heybeti, ağırbaşlı çalışkanlığı ile; ölümsüzleşmiştir artık.
“abiler
içmeseniz bile şöyle bir bakın
asker elbisesini
tozluğu kabaralı ayakkabısını çıkarıp
güğümünü zırh giyen
şalgamcılar kralına” Su Taşıdım Yıllarca
Yakılan türkünün dumanını, koyu sohbetten kalkan esintinin yüzünü yalamasını sever. Hep hayatın tam içindedir. Onun şiirinde yer alır ‘Çit çekerken moraran tırnak’, ‘bakışı keçeli köpek’, ‘yaşam öykülerini eğirerek aynı kirmanda ağıt ören Kürt analar” “İbardaktan boşanırcasına yalnızlık”
“sevgililer elele
kuş mudur üstümden geçen
ferahlatan basışla” Harita Göstermiyor Gideceğimiz Yeri
“bir ayağım Seyhan Nehri’nde
Karataş Denizi’nde öbürü
saçım almış başını
Taşköprü’den balıklama” Balıklama
Yaz kış ardına dek dışarısıdır penceresi.
“yaz kış
ardına dek dışarısıdır pencerem
komuşumun çocuğu dördüna bastı
göbeği makas görmemiş ağlıyor” Makas
Şiirin Nasreddin Hocasıdır, hem de 21.yüzyılda, maya çalar toprağa.
“sözcüklerle kabarttım toprağı
havalandırıp
ayaklarımdan diktim kendimi” Maya Çaldım Toprağa
“kodu mu oturtan anılar
telef olmuş gülümsemeler
baklım ne çıkacak
çiçeğe durup
meyve verdiğimde” Maya Çaldım Toprağa
Miyavlayan şairdir Ziyalan. Soruyorum, şiirin başka miyavlayan şairi var mı?
“komşumun kedisi miyavlamayı unutmuş
düğümlenip duruyor kuyruğu
öğretmence miyavladım.... miyavladım
miyi dedi gerisini getiremedi
bıkıp usanmadan miyavladım
becerdi sonunda” Gezinti
Güzel şiir yazar Nihat Ziyalan.. Çünkü kendisi artık bir şiirdir. Şiire dönüşmeden şair olunur mu ki?
Dipçe
Ziyalan’ın her şiirinde bir öykü yer alır. Her şiirinde, özlü ve tek başına alıntılanacak, çerçeveletip asılacak dizeleri de var ama şiirinin tadını en güzel baştan sona okuyarak alabiliriz. İşte o yüzden herkesin bir Sevdakeş’i olmalı.
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