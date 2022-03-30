A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

NEBATİ YAĞ İŞKENCESİ

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 30 Mart 2022 11:51:00

Asırlar boyunca Anadolu’nun kaderinde hep istilalar olmuş. Başka ülkelerin hedefi olmaktan kurtulamamış yurdum. Nedeni aslında belli. Çok verimli olan Anadolu toprağında, yabancı güçlerin hep gözü kalmış. Bu istilaların sadece bir konusu toprak üzerinde değildir. 1090 senelerin başında fakir Avrupalıların İslam Ülkelerindeki zenginliklerden faydalanma düşüncesinin yanında, Türklerin ellerinde bulunan ipek ve baharat ticaret yollarını ele geçirmek düşüncesi içinde Kudüs’e yönelik haçlı seferleri yapıldığını bilmekteyiz.



Başlangıçta 1096 senesinde Katolik kilisesine bağlı Bizans İmparatoru I. Aleksios, Türklerin ellerinde bulunan topraklara sefer düzenleyerek, Kudüs hedefli HAÇLI seferi yapmak istediğini PAPA’ya iletir. Kabul gören bu düşünce için bir yıl boyunca hazırlık yapılır. Avrupa’dan toplanan Haçlı ordusu Robert Curthose ve Pierre L’Hermit’le birlikte I. Aleksios’un Bizans ordusu, Anadolu’yu kat ederek Kudüs’e yürür. Bu savaş 3 yıl sürer. Anadolu’yu  yağmalarlar, Kudüs’te bulunan 70 binden fazla Müslüman ve Yahudileri de katlederler.  Bu sefer sonrası Haçlı orduları geri döner. Bir sonraki Haçlı seferi ise 1187 senesinde başlamış ve 5 sene sürmüştür.

1270 senesine kadar Haçlı ordusu diye tanımlanan toplama yağma ordusu 8 sefer yapmış. Hedefte Kudüs olsa da İpek yolu ile baharat ticaret yoluna hakim olmak hedeflenmiş. Bu yollarda toplanan haraç, ve yağmanın önemli bir miktar olduğunu düşünmekteyim. Yoksa binlerce insan neden bu yollarda hayatlarını kaybetsin.
 
Haçlı seferlerine giden askerler en az üç sene evlerinden hatta ailelerinden uzak yaşamışlar. İşte böyle yaşamların başladığı bir kasaba vardır Almanya’nın Nurnberg şehrine yakın bir yerde Rottenburg ob der Tauber kasabası, yani Tauber nehri kıyısında, surlarla çevrili olan bu kasaba, orta çağdan kalma otantik yapısı hiç bozulmamış şirin bir yerleşimdir. Burada her Eylül festival yapılır. Çadırlar kurulur, bayırdan aşağı top atışları ile gün kutlanır. Hani bizim bağ bozumunu, veya zeytin hasat seferberliğini andıran şenlik olur bu kasabada. Biralar içilir, kilise meydanına kurulan otağlarda mangallar yakılır, beyaz sosisler pişirilip yenilir.
 
Bu kasabada DOM St.Martin kilisesinin tam karşısında bir küçük müze bulunur. Müzenin içinde Haçlı Seferleri döneminden kalan bazı malzemeler sergilenir. Bu müzenin içinde Haçlı seferlerine giden askerlerin eşlerine giydirdikleri bekaret kemerleri de bulunmakta. Hatta burada, bu kemere rağmen eşlerine ihanet eden kadınlara işkence yapılan cendereler de sergilenmekte. Cenderelerin işleme prensibi hep aynı olmakta. El ve ayaklardan iplerle bağlanıp iki aksi yönde çekilen bir mekanizma. Bu çektirmenin, ağaçtan yapılma bir vida sistemi ile gerçekleştiğini görürsünüz.
 
Kullanıldığı zamanlarda bu ağaç vidanın rahat çalışması için vida yuvasına yağ dökerlermiş. Yörede zeytin olmadığından ihtimal başka NEBATİ yağ kullandıklarına inanırım. Hani Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasında gemileri karadan, sıpalar üzerinde, öküzlere çektirip, Haliç’e indirmesinde, tahtaların üzerine hayvan iç yağı ile zeytin yağı sürüldüğü gibi. Aynı mantıkla tahtalar arası sürtünmeyi ortadan, nispeten, kaldırma esasına dayanmakta.

O tarihte Avrupa’da yaşayan kadınların ne kadar iğrenç bir hayat yaşadıklarını görürsünüz. Metalden yapılmış bir külot, kenarında bir kilit. Metal külotun altta iki açıklığı bulunmakta. Kilo aldın veya kilo verdin, yıkanması, temizlenmesi dert, böyle bir işkencenin içinde geçen yıllar. Hani bir de seferden geri dönmemiş olursa asker, senelerce boşa katlanılan işkence.
 
Yakın bir tarihte kuzey komşularımızla ticari ilişkilerimiz arttı. Tarımla uğraşan üretken Türk köylüsüne vermediğimiz desteği, kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna  köylüsüne destek verme adına nebatı yağ ve buğday alımı yapmaktayız. Kendi ihtiyacımızı üretebilecek kapasitemiz varken, tutup başka ülkelerden NEBATİ  yağ ve buğday almanın mantığını anlamakta güçlük çekmekteyim. Bu iki ülkenin harbe tutuşması sonucunda, bizim önemli iki kalem ihtiyacımızı temin etmekte güçlük çektik.  

Ülkemin hazinesi ile maliyesini emanet ettiğimiz yetkili, verdiği beyanatlarda yurdum insanımızı hayretlere gark etmekte. Amerika’da yayınlanan bir haberde ‘FED Türkiye’yi inceleme altına almış, yaptıkları hatalara biz düşmeyelim, dolar dibe vurmasın diye’ bunu okuyan Nebati, beş tepeye yağ çekme adına, bunu bir başarı olarak telaffuz etmekte, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.
 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
Çin’in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya’da endişe yarattı
SEÇİME DOĞRU FRANSA
GABRIEL BORİÇ : FRENTE AMPLİO
Ukranya - Rusya, altı : “Boyali Kuş”
Rusya - Ukranya beş : Baldızım haklı

Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor
Anne Krueger: “Erdonomistler” Türk ekonomisini batırdı!
Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
AB'den Çin'in
Dijital TL 2022’de uygulamaya geçecek
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.
LOSC’TA FUT-ŞENLİK

Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.
“DELİ-LİK”

Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Gelecek nesiller için dünyanın kara kutusunu yapıyorlar
Avustralyalı matematikçi, dünyanın en eski uygulamalı geometri örneğini ortaya çıkardı.
Avustralya'da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi.
İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada
Pandora Belgelerinden çıkan yeni isimler!!!
En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi.
Türkiye gülmeyi unutmuş!!!
Dünyada 193 ülke varken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na neden 205 delegasyon katılıyor?

Rusya, “uluslararası hukuku” ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor?
Paris’te habercilikte 45 yıl
"Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş"
Tuncer Bulutay’ı unutma
PARİS GÜVERCİNLERİ
DOKTORLAR
NEBATİ YAĞ İŞKENCESİ
CAMIŞ
Sit Alanları
BİZDEKİ UKRAYNA

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 