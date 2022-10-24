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Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 24 Ekim 2022 12:42:27

Peter Gerasimon, 1951’de Buenos Aires’te Rus ve Alman göçmen bir ailenin 8 çocuğundan biri olarak doğdu. Erken yaşlarda güzel sanatlara ilgi duymaya başladı. Ailesi ve akrabaları bu mesleği güvenilir bir meslek olarak görmemesine rağmen resim dersleri aldı.


Under The Sea Coral Marine


Sydney Magic


 My Favorite Fishing Spot


The Homecoming Of The Seafarer


 Blue Wren Gorgeous


 The Pear and The Butterfly


 As Time Goes By


 A Glorious Day Morning At Gipsy

Peter Gerasimon, resimleri gerçekçi tarzda tasvir eder ve onun yağlıboyalarının konuları geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Portreler, hayvanlar, yaban hayatı, Avustralya, Sydney ve Melbourne manzaraları, gemi, tekne, trenler ve tramvaylar…


 The Debt Collector


 Summer Wine


 Melbourne by Night


 The White Cat At The Window, 2009


 The Australian Kitty Hawks


 Melbourne Magic II

Resmin meslek olarak onu gelecekte geçindirebileceğine ikna olmamış olmalı ki ekonomi ve işletme okudu. Ama resim hep tutkusu olarak kaldı. İş için seyahat ettiğinde bile resimler çizdi, eskiz çalışmalar yaptı. 1996’nın başında kariyerine ara verdi ve tüm zamanını resme vermeye karar verdi. Evini çalışma atölyesine çevirdi (Glenrowan Studios). Avustralya’da bazı resim sergilerine katıldı ve Berwick, Ivanhoe, Woodend Resim Sergileri’nde ödüller aldı.


 Black Swan In Melbourne


 Spring Time


 Terra Firma


 Before The Storm Australian


 The 1019 Tram

 
 Guardian Angels


 As Time Goes By II

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