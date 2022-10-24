Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | 24 Ekim 2022 12:42:27





Under The Sea Coral Marine





Sydney Magic





My Favorite Fishing Spot





The Homecoming Of The Seafarer





Blue Wren Gorgeous





The Pear and The Butterfly





As Time Goes By





A Glorious Day Morning At Gipsy













Summer Wine





Melbourne by Night





The White Cat At The Window, 2009





The Australian Kitty Hawks





Melbourne Magic II

The Debt CollectorSummer WineMelbourne by NightThe White Cat At The Window, 2009The Australian Kitty HawksMelbourne Magic II



Black Swan In Melbourne





Spring Time





Terra Firma





Before The Storm Australian





The 1019 Tram





Guardian Angels





As Time Goes By II

Black Swan In MelbourneSpring TimeTerra FirmaBefore The Storm AustralianThe 1019 TramGuardian AngelsAs Time Goes By II

Peter Gerasimon, 1951’de Buenos Aires’te Rus ve Alman göçmen bir ailenin 8 çocuğundan biri olarak doğdu. Erken yaşlarda güzel sanatlara ilgi duymaya başladı. Ailesi ve akrabaları bu mesleği güvenilir bir meslek olarak görmemesine rağmen resim dersleri aldı.Peter Gerasimon, resimleri gerçekçi tarzda tasvir eder ve onun yağlıboyalarının konuları geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Portreler, hayvanlar, yaban hayatı, Avustralya, Sydney ve Melbourne manzaraları, gemi, tekne, trenler ve tramvaylar…Resmin meslek olarak onu gelecekte geçindirebileceğine ikna olmamış olmalı ki ekonomi ve işletme okudu. Ama resim hep tutkusu olarak kaldı. İş için seyahat ettiğinde bile resimler çizdi, eskiz çalışmalar yaptı. 1996’nın başında kariyerine ara verdi ve tüm zamanını resme vermeye karar verdi. Evini çalışma atölyesine çevirdi (Glenrowan Studios). Avustralya’da bazı resim sergilerine katıldı ve Berwick, Ivanhoe, Woodend Resim Sergileri’nde ödüller aldı.