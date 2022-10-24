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Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu
Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | 24 Ekim 2022 12:42:27
Peter Gerasimon, 1951’de Buenos Aires’te Rus ve Alman göçmen bir ailenin 8 çocuğundan biri olarak doğdu. Erken yaşlarda güzel sanatlara ilgi duymaya başladı. Ailesi ve akrabaları bu mesleği güvenilir bir meslek olarak görmemesine rağmen resim dersleri aldı.
Under The Sea Coral Marine
Sydney Magic
My Favorite Fishing Spot
The Homecoming Of The Seafarer
Blue Wren Gorgeous
The Pear and The Butterfly
As Time Goes By
A Glorious Day Morning At Gipsy
Peter Gerasimon, resimleri gerçekçi tarzda tasvir eder ve onun yağlıboyalarının konuları geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Portreler, hayvanlar, yaban hayatı, Avustralya, Sydney ve Melbourne manzaraları, gemi, tekne, trenler ve tramvaylar…
The Debt Collector
Summer Wine
Melbourne by Night
The White Cat At The Window, 2009
The Australian Kitty Hawks
Melbourne Magic II
Resmin meslek olarak onu gelecekte geçindirebileceğine ikna olmamış olmalı ki ekonomi ve işletme okudu. Ama resim hep tutkusu olarak kaldı. İş için seyahat ettiğinde bile resimler çizdi, eskiz çalışmalar yaptı. 1996’nın başında kariyerine ara verdi ve tüm zamanını resme vermeye karar verdi. Evini çalışma atölyesine çevirdi (Glenrowan Studios). Avustralya’da bazı resim sergilerine katıldı ve Berwick, Ivanhoe, Woodend Resim Sergileri’nde ödüller aldı.
Black Swan In Melbourne
Spring Time
Terra Firma
Before The Storm Australian
The 1019 Tram
Guardian Angels
As Time Goes By II
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