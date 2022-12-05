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"Goblin Modu", “Metaverse”, “I Stand With”

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 05 Aralık 2022 11:35:35

Oxford Üniversitesi 2022 yılının terimini seçti. Oxford Üniversitesi, 340 binden fazla kişinin oy kullandığı seçim sonucunda 2022 yılını tanımlayan terimi "Goblin Modu" olarak belirledi. Birleşik Krallık'ta Oxford Üniversitesi Basını, 2023 yılına bir aydan az bir süre kala 2022 yılının terimini belirledi. Terim, sözlükbilimciler tarafından daraltılan üç kelime ya da kelime öbeği arasından seçim yapılırken, dünya çapında İngilizce konuşan 340 binden fazla kişi oy kullandı.



The Guardian'ın haberine göre, Oxford yılın terimi, "Goblin Modu" seçildi.

Goblin Modu, Tipik olarak sosyal normları veya beklentileri reddeden bir şekilde, özür dilemeden kendine düşkün, tembel, pasaklı veya açgözlü bir davranış türü sergileyen insanları tanımlıyor.

Goblin modu, 318 bin 956 oy aldı.

İkinci terim Metaverse olurken, üçüncü terim ise I Stand With (yanındayım) oldu.

Oxford Dil Dairesi Başkanı Casper Grathwohl, kendisi ve meslektaşlarının "halkın sürece dahil olmaktan hoşlanacağını umduklarını" ancak katılım düzeyinin kendilerini "tamamen şaşırttığını" söyledi.

Casper Grathwohl, Goblin modu teriminin seçilmesine ilişkin "Yaşadığımız yıl göz önüne alındığında, 'goblin modu' bu noktada biraz bunalmış hisseden hepimizde yankı uyandırıyor" dedi.

Guardian gazetesi muhabiri Kari Paul, Mart ayındaki bir yazısında "Goblin modu ahlaksızlığın konforunu kucaklıyor" diye yazdı ve ifadenin kullanımındaki artışı "pandeminin üçüncü yılına ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın korkulan başlangıcına" bağladı.

Oxford Üniversitesi Basını, goblin modunun kullanımının, birçok ülkede Covid-19 kısıtlamalarının hafifletildiği 2022'nin ilk yarısında arttığını belirtti.

Oxford Üniversitesi Basını tarafından yapılan açıklamada, "Görünüşe göre, 'normal hayata' dönme fikrini reddeden veya sosyal medyada sergilenen giderek ulaşılmaz hale gelen estetik standartlara ve sürdürülemez yaşam tarzlarına isyan eden bireylerin hakim ruh halini yakaladı" denildi.

Amerikalı dilbilimci ve sözlükbilimci Ben Zimmer ise, "Goblin modu gerçekten de zamana ve çağa hitap ediyor ve kesinlikle 2022'ye ait bir ifade. İnsanlar sosyal normlara yeni yollarla bakıyor. İnsanlara sosyal normları terk etme ve yenilerini benimseme yetkisi veriyor" ifadesinde bulundu.

Kazanan terim ilk kez 2009 yılında Twitter'da görüldü, ancak Şubat 2022'de sahte bir başlıkla tweetlendikten sonra sosyal medyada viral oldu.


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