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Depremde ölen çocuklar anaokulu enkazına asılan balonlarla anıldı

Kategori Kategori: Deprem | Yorumlar 0 Yorum | 20 Şubat 2023 00:45:32

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, hayatını kaybeden çocuklar Hatay'daki bir anaokulunun enkazına asılan balonlarla anıldı. Deprem nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ogün Abi Çocuk Derneği'nin üyeleri ölen çocukları temsilen Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda bulunan bir anaokulunun enkazındaki demir çubuklara renkli balonlar astı.

Adana'da faaliyet gösteren derneğin başkanı Ogün Sever'in "Deprem bölgesinde ulaşılamayan, meyve suyu, şeker verilemeyen çocuklar için balon asalım." sözleri üzerine harekete geçen dernek üyeleri çocukların kaybına duydukları hüznü balonlarla göstermek istediklerini aktardı.



Özellikle kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin faaliyetler yürüten derneğin kurucu üyelerinden Emircan Turalı, Anadolu Ajansı'na konuştu.

Tunalı "Biz burada ulaşamadığımız çocuklara balon, şeker vermek istedik. Hafif de olsa gönüllerine dokunmak istedik ama yapamadığımız için böyle bir şey yaptık. Keşke bu deprem olmasaydı da balonları onların ellerine verebilseydik, oynasalardı. En azından biraz gönüllerine dokunabilseydik, onları güldürebilseydik." dedi.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Turalı, "Geride kalan çocuklarımıza Allah'ın izniyle ulaşmaya çalışıyoruz. Halen görevde olan 20-30 ekibimiz var, şu an dağıtıma çıktık. Tekrar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen hafta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye’de yedi milyondan fazla çocuğun etkilendiğini ve binlerce çocuğun depremde ölmüş olabileceğini bildirmişti.

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