Kategori: Medya | 0 Yorum | 24 Mart 2017 04:14:39





Türkiye'de TV'de AKP ve MHP'ye 317, CHP'ye 45 saat ve HDP'ye ise hiç yer verilmedi… Türkiye'de referandum için geri sayım devam ederken, Demokrasi İçin Birlik (DİB), televizyon yayınlarını inceledi. Buna göre tartışma ve haber programlarında referandumda 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini savunanlara çok az yer veriliyor. HDP ise ekranlarda hiç görünmüyor.Sputnik'te yer alan habere göre, DİB, kamu kanalı TRT 1'in yanısıra Kanal D, CNN Türk, Fox Tv, HaberTürk'ün de aralarında bulunduğu 17 ulusal televizyon kanalının yayınlarını inceledi. Mart 2017 döneminde, 10 ve 20 günlük sürelerle 17 ulusal kanalın yayınlarının birebir izlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında; haberlerde, canlı yayınlarda, röportaj ve konuklu programlarda AKP, MHP, CHP ve HDP'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve danışmanlarına ayrılan süreler incelendi.AKP'YE 301.5, CHP'YE 45.5 SAATAraştırmanın sonuçlarına göre 01-20 Mart 2017 arası canlı yayınlarda: Cumhurbaşkanlığı'na 169, AKP'ye 301.5 saat ayrılırken, MHP'ye ayrılan süre 15.5 saat. Referandumda 'Hayır' diyeceklerini açıklayan CHP'ye 45.5 saat ayrılırken, HDP'ye ise hiç yer verilmedi.HABER BÜLTENLERİNDE AĞIRLIK 'EVET' DİYENLEREHaber bültenlerinde de ağırlıkla 'Evet cephesine' yer verildi. 01-10 Mart 2017 tarihleri arasında referanduma dair haber bültenlerindeki miting ve konuşmalarla ilgili haberlerde: Cumhurbaşkanlığı'na 53.5, AKP'ye 83, MHP'ye 14.5 saat ayrılırken, CHP'ye 17 saat saat ayrıldı. Haber bültenlerinde HDP ise yalnızca 33 dakika yer aldı.Ekranlardaki tartışma programlarında da benzer bir durum yaşandı. 01-20 Mart 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı 3, danışmanları 17, Başbakan 2, Hükümet ve AKP temsilcileri, vekil ve belediye başkanları 113, CHP Genel Başkanı 1, CHP temsilcileri 19, MHP temsilcileri 7 canlı yayına katıldı. HDP canlı yayınlanda da yer almadı.TRT'DE EN ÇOK AKP VE CUMHURBAŞKANI YER ALDITRT yayınlarında da ilk sırada Cumhurbaşkanlığı ile AKP yer aldı. Canlı yayınlar, röportajlar, konuklu programlara grup toplantısı ve miting haberleri de dahil edildiğinde, TRT Haber'de 1-20 Mart arasında: Cumhurbaşkanı ve danışmanlarına toplam 20.8 saat, AKP'ye 42 saat ayrıldı. Cumhurbaşkanı ile AKP'ye toplam 20 günde 62.8 saat ayrılırken, MHP'ye 48 dakika, CHP'ye 3.2 saat yer verildi. HDP'ye ise hiç yer verilmedi.