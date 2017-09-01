A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Erdoğan Avrupa'daki Türk göçmenleri nasıl baştan çıkarıyor?

Kategori Kategori: Medya | Yorumlar 0 Yorum | 01 Eylül 2017 06:04:42

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, "Sultanın uzun kolu" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki Türk göçmenler üzerindeki etkisini mercek altına alıyor. Economist, Avrupa'da yaşayan 6 milyondan fazla Türk'ün, Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik ve askeri bağlar yüzünden karmaşık olan ilişkilerini daha da karmaşıklaştırdığını belirtiyor.

Makale "Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri uzun zamandır karşılıklı cazibe, bağımlılık ve güvensizlikle yürüyor.... Bugün Avrupalılar göçmenleri dışarıda tutmak ve teröristlerle ilgili istihbarat paylaşımı için bu ülkeye güveniyorsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paranoyak otoriter rejimi, Türkiye'yi çok daha az çekici bir ortak haline getiriyor " ifadesiyle başlıyor.



"Türk diasporasını ciddiye alan ilk lider"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır, çoğu Batı Avrupa'da yaşayan Türk diasporasına heyecan verici konuşmalar yapıp, onları asimile olmamaları konusunda uyardığı hatırlatılıyor.

Erdoğan'ın Türk diasporasını ciddiye alan ilk lider olduğunu belirten Economist, bunun meyvelerini verdiğini, 16 Nisan'daki anayasa referandumunda yurtdışındaki oy kullanan seçmenlerin yüzde 59'unun Erdoğan'ın istediği anayasa değişikliğini desteklediğini yazıyor.

Economist'e konuşan ekonomi ve dış politika uzmanı Sinan Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diasporaya yönelik hamlelerinin 3 amacı olduğunu söylüyor:

"Türkiye'nin yurt dışındaki çıkarlarını artırmak, Türkiye'deki milliyetçilerin gönlünü kazanmak ve derin bir şekilde kutuplaşmış olan ülkesinde oylarını artırmak".

Erdoğan'ın bazı Avrupa şehirlerinde seçim çalışmaları yapmasına geçmişte kızan bazı Avrupalı siyasiler olduğunu belirten Economist, bu siyasilerin sayısının son zamanlarda arttığına dikkat çekiyor.

16 Nisan anayasa değişikliği reformu öncesi Türkiye hükümeti ile Almanya ve Hollanda gibi ülkeler arasında artan gerilimi hatırlatan Economist, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesi Türkiye ve AB demokrasileri arasındaki ilişkinin daha da "yozlaştığı" yorumunda bulunuyor.

"Erdoğan Türkiyeli Almanlara koalisyondaki partilere ve Yeşilere oy vermemeleri uyarısında bulundu. Alman siyasiler de Erdoğan'ın hükümetini eleştirme yarışına girmiş durumda. Almanya son olarak Türkiye'ye yapılan milyarlarca euroluk yardımı ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerini durdurmayı düşünüyor."



"Avrupa'daki birçok Türk anavatanlarıyla ilgilenmiyor"

Avrupa'daki birçok Türk'ün anavatanlarına karşı ilgisinin az olduğunu belirten Economist, Almanya'daki Türk seçmenlerin referanduma katılım oranının yüzde 49'da kaldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen siyasilerin Erdoğan'ın diaspora oylarını etkilemesinden rahatsız oldukları ifade ediliyor.

Economist'e konşan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler "Özgür, demokratik bir ülkede büyümüş olan kişilerin, Erdoğan'ın anayasa değişikliklerine destek vermesi bir felaket" diyor.

Güler'e göre bu durum Almanya'nın yıllardır başarısız olan uyum politikasının faturası.

Almanya'daki Türk toplumu üzerine araştırma yapan sosyolog Detlef Pollack ise, Erdoğan'a olan desteğin demokrasiyi reddetmek değil, bir meydan okuma olduğunu belirtiyor: "Mesajları şu: bizi ciddiye alın."

"Camiye daha az giden ama kendisini daha dindar olarak tanımlayan bir nesil"

Economist, Türkiye'deki referandumla birlikte Almanya'daki Türklerin aidiyet duygusuyla ilgili endişelerin de yeniden su yüzüne çıktığını belirtiyor.

Araştırmaların Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin, ebeveynlerine göre diğer Almanlarla daha çok ilişki içinde bulunduğu ve muhafazakar fikirlere daha az bağlı olduğunu gösterdiği hatırlatılıyor.

"Bazıları ise davranışları aksini gösterse de, kimliklerini Türkiye ile ilişkili fikirlere dayanıyormuş gibi tanımlıyor. Babalarından daha az camiye gidiyorlar, ama kendilerini daha çok dindar olarak tanımlıyorlar."

Duisburg-Essen Üniversitesi'nin son yaptığı araştırmaya göre, Kuzey Ren Vestfalya'da yaşayan Türkler arasında, Türkiye'yi evleri olarak görenlerin sayısı artıyor.

Yapılan başka bir araştırmaya göre ise Almanya'daki göçmen toplumları arasında eğitim seviyesinin en düşük olduğu grubun Türkler olduğu hatırlatılıyor.



"Türkiye'nin hastalıklarının kendi ülkelerine taşınacağından endişeliler"

Economist'in makalesi şöyle devam ediyor:

"Avrupa ülkeleri, sadece Türk göçmenlerin Erdoğan'a olan desteğinden değil, Türkiye'nin patolojilerinin de ülkelerine taşınacağından endişeli. Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Gülen hareketine sempati duyduğundan şüphelenilen Türk-Alman iş adamları boykot ve taciz ediliyor. Almanya'daki Türkler siyaset hakkındaki görüşleri sorulduğunda seslerini alçaltıyor. Siyasi uzmanlar, mülakat yapacak Türk bulamamaktan şikayet ediyor."

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen yıl Almanya'daki Türklere seslenerek Almanya'ya yüksek sadakat geliştirmeleri gerektiğini söylediğini hatırlatan Economist, Merkel'in zorlu bir dengeleme göreviyle karşı karşıya olduğu yorumunu yapıyor:

"Merkel hükümeti, Erdoğan destekçilerini yabancılaştırmadan, Türkiye'nin şu anki aşırılıklarına karşı durmanın bir yolunu bulmalı. (Dışişleri Bakanı Sigmar) Gabriel ülkedeki 3 milyondan fazla Türk'e açık mektup göndererek, Almanya'ya ait oldukları mesajını verdi. Ancak birçokları bunun çok geç atılmış bir adım olduğunu düşünüyor. Almanya'daki Erdoğan destekçileri, Almanya'da Türkiye'ye yönelik sonu gelmeyen 'dayaktansa', Erdoğan'ın başarılarıyla ilgileniyorlar."


Kaynak : BBC


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Merkel’in çatalı ve Polonyalı muslukçu
Bu kafa ile nereye kadar?
“Talan”ın en onur kıranı!!!
“Evrim Bir Gerçektir Ve İnanç Meselesi Değildir”
Türkiye, Twitter'a 7 gün süre verdi!!!
Bölünme ve paylaşma
CHP’li kız kardeşime açık mektup
“CHP, ‘Sıra Kimde?’ diyerek varlığını sürdüremez!
Biri çağdaş eğitim mi dedi? Afetler ‘Allah’ın imtihanı’
Biri çağdaş eğitim mi dedi? İlkokulda 'sistem' propagandası...

Rantın geldiği nokta… Topkapı Sarayı
15 yılda 60 milyarlık satış…
Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors Mersin limanında
Türkiye’den kaçan kaçana…
"Yapay zeka"dan küresel ekonomiye 16 trilyon dolarlık katkı
Coğrafya
Kütük Siyaseti: Nerelisin?
Atanamayan sol ya da al yazmalının ölümü
İlber Ortaylı: Megalomaninin sonu yok
Dünyaca ünlü Türk modacı Avustralya’yı kızdırdı

Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Çığlık
Bir tarihi miras daha böyle katledildi
Atatürk kimin çocuğu ?
Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi, internet erişimine açıldı
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Türkiye ‘gıda egemenliğini’ kime karşı, nasıl kaybetti?
Sadece üç senemiz kaldı!
Okyanuslar için verilen 5 tehlike alarmı.
Cinayetin ardından çevreciler buluşuyor
Yerli tohumun sonu!
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?
Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!

Körtiktepe'de tarım öncesi yerleşik yaşam tespit edildi
Göbekli Tepe’nin üç taşı, üç rengi
Bir Altın Elbiseli Adam daha bulundu!
Göbekli tepe’de Kafatası Kültü
Evrim sil baştan!!!
İstanbul irtifa kaybedirken Melbourne yerini koruyor
Türk gençleri kaçıyor
Avrupa’nın ilk gelişmiş uygarlıklarının kökenleri Türkiye’den çıktı
İnsan dedikoduya nasıl başladı?
Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakımda yer alan haberlere güvenmiyor

Kriz değil, çöküş…
Türkiye sessizce İslami rejime geçiş süreci yaşıyor
İlah Edinilen Nefs
Barışmak / Barış-bak
Yanarak Ölenlerin Yok Ülkesi
Edebiyat Notları, Temmuz – Ağustos
Mutlak Eğitim
Bütçe
İKLİM
Edebiyat Takviminden Notlar; Mayıs – Haziran *

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 