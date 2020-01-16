Kategori: Bilim | 0 Yorum | 16 Ocak 2020 04:24:05

Astronomlar gökyüzünde bu patlamanın geldiği yerle ilgili bir fikri bulunuyor ve bu bölgeyi daha ayrıntılı araştırarak kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacaklar.









“Kütleçekimsel dalga patlamalarını aramak tamamen açık fikirli olmaya ihtiyaç duyuyor." "Bu tür kütleçekimsel dalgalar için bilim insanlarının daha önceden öngörülmüş ya da modellenmiş (yani bir sinyalin neye benzeyebileceğini tahmin ettiğimiz) bir düzende olmasa bile sinyal şablonunu tanımlayabilmesi gerekiyor. Eğer neyi aradığınızı bilmiyorsanız, bir şeyi bulmak gerçekten zordur. Bu kütleçekimsel dalga patlamalarını araştırmayı zorlaştırmakla birlikte onları saptamak Evren hakkında devrim niteliğinde bilgileri ortaya çıkarmak için güçlü bir potansiyel taşıyor.”



Bu tür patlamalara "aniden ortaya çıkıveren kütleçekimsel dalgalar" deniyor. Bilim insanları, derin uzayda bilinmeyen bir konumdan gelen "bilinmeyen ya da öngörülemeyen" bir kütleçekimsel dalga patlaması tespit ettiklerini düşünüyor. Kütleçekimsel dalgaları algılamak için özel olarak inşa edilen LIGO deneyi, beklenmedik uzay-zaman dalgalanmaları saptadı.Ancak şimdilik, evrenin dokusunda dalgalanmalar oluşturan ve LIGO aracılığıyla son birkaç saat içinde tespit edilen bu patlamaya neyin yol açtığına ilişkin çok kısıtlı bulgular mevcut.Bu tür hataların sadece her 25 yılda bir yaşanması öngörülüyor ve bu da patlamanın muhtemelen gerçekten astrofiziksel bir olaydan kaynaklandığını gösteriyor.Astronomlar uzun süredir kütleçekimsel dalgaları başarılı şekilde saptamanın kendilerine evreni tamamen farklı bir açıdan görme imkanı vermesini umdu. Yeni saptanana benzer kütleçekimsel dalgalar bunu gerçekleştirmenin önemli bir yolu olabilir ancak henüz keşfedilmeyi bekliyorlar ve bilim insanları tam olarak neye benzediklerini bilmiyor.LIGO saptanan bu tür saptamaları "bir anda ortaya çıkıveren kütleçekimsel dalgalar" olarak tanımlıyor ve bilim insanları nereden gelmiş olabileceklerine çok az fikir bulunduğunu kabul ediyor. Astrofizikçiler uzun süredir gerçekleşebileceğini öngörüyor olsa da kütleçekimsel dalgaların evrenin hangi kısmında doğabilecekleriyle ilgili kısıtlı bilgi bulunuyor. Bu nedenle ne zaman ulaşacakları ya da ulaştıklarında nasıl ortaya çıkacakları bilinmiyor.LIGO'nun internet sitesinde şu fiadeler kullanılıyor:Bazıları bu dalgaların, sıradışı davranan ve bir süpernova oluşturarak patlama olasılığı bulunan Betelgeuse adlı yakın bir yıldızdan geliyor olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu yıldız hala yerinde duruyor gibi gözüküyor ve bu dalga gökyüzünde aynı yerden geliyor gibi durmuyor.Nottingham Üniversitesi'nden astronomi profesörü Michael Merrifield, Twitter üzerinden olayı "Garip" diye tarif etti ve yapılacak daha fazla gözlemin bunun nereden geldiği konusunda daha fazla ayrıntı sağlaması gerektiğini söyledi.Kaynak : independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tec