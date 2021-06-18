Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | 18 Haziran 2021 06:25:33









Buna rağmen internet sergileri o dönemlerde az yapılıyor olsa da büyük ilgi toplamıştı. Aradan otuz yıl sonra haliyle internette geçirdiğimiz zaman bir hayli arttı. Her işimizi internetten gördüğümüz gibi, sergi gezmeyi de artık online platformlardan yapar olduk.

Erişim sağlayabileceğiniz müze ve kuruluşlar elbette ABD'dekilerle sınırlı değil, zira Amsterdam’daki Rijksmuseum ve Paris'teki Louvre, Orsay ve Orangerie gibi müzelere de buradan erişilebiliyor.

















Artvee isimli yeni arama motoru sayesinde halka açık koleksiyonlar, sergi parçaları ve sanat eserleri, yüksek çözünürlüklü bir şekilde ücretsiz olarak internetten indirilebiliyor. Online platformlardaki sergiler şimdilerde sıkça karşılaştığımız bir konsept olsa da sergilerin internet ortamında da gerçekleştirilebileceği fikri son yıllarda gelişti. 90’lı yıllarda Smithsonian Müzesi gibi yalnızca bilindik müzelerin yaptığı internet sergilerinde sayfalar yavaş yükleniyor, hatta çökebiliyordu.Open Culture'da yayımlanan habere göre, Artvee isimli yeni arama motoru sayesinde halka açık koleksiyonlar, sergi parçaları ve sanat eserleri, yüksek çözünürlüklü bir şekilde ücretsiz olarak internetten indirilebiliyor.Başta bu alanda öncü Smithsonian Müzesi olmak üzere ABD'de bulunan birçok müzede sergilenen sanat eserlerine Artvee üzerinden erişim sağlanabiliyor.Artvee, kullanıcılarına müzelerin yanı sıra New York Halk Kütüphanesi, Şikago Sanat Enstitüsü gibi kurumların materyallerine de erişim olanağı tanıyor.Tüm bu kuruluşlar son yıllarda sahip oldukları varlıkları dijitalleştirme yoluna gitti.Bu dijitalleşmenin tüm dünyaya açık ve ücretsiz olarak gerçekleşmesi, indirme sayılarının milyonları görmesine yol açtı.Böylece sergi ve müzelerde bulunmanın birçok sanatsever için zorlaştığı pandemi döneminde sanat eserlerini tıpkı sergi veya müzedeymiş gibi inceleme fırsatı elde edildi.Artvee'den ulaşabileceğimiz mevcut sanat eserleri internetin ilk zamanlarıyla kıyaslandığında bir hayli fazla. Alınan bilgilere göre daha birçok sanat eserine online platformlarda erişim sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm bu gelişmelere cevaben bir soru çok sorulur oldu: Online sergileri en verimli şekilde nasıl gezebiliriz?Artvee tam da bu soruya cevap veriyor. Artvee arama motorunu kullanarak soyut sanat, manzara, mitoloji, çizim, illüstrasyon, botanik, moda, figüratif sanat, din, hayvanlar, tatlılar, tarih, Japon sanatı gibi çok geniş bir yelpazedeki kategoriler filtre olarak uygulanıp arama yapılabiliyor.Arama motoru, sanatçılara göre arama yapmaya da olanak sağlıyor. Rembrandt van Rijn, Claude Monet, Raphael, ve Sandro Botticelli gibi sanatçıların eserlerini Artvee'de yaptığınız aramalarla yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz.Artvee'de Alphonse Mucha, Edvard Munch, ve Hilma af Klint gibi son günlerde popülerliği artan sanatçıların eserleri de bulunabiliyor.Bunların yanı sıra politik illüstrasyonlar, kitap reklamı posterleri ve NASA'nın geleceğe yönelik vizyonuyla ilgili tasarlanan posterler gibi alışılmadık çalışmaları da görmek mümkün.Eserlerin kamuya açık olması ve Creative Commons organizasyonu lisansına sahip olması nedeniyle onları esin kaynağınız olarak kullanabileceğiniz gibi direkt olarak çalışmalarınıza dahil de edebilirsiniz.