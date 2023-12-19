Kategori: Dünya | 0 Yorum | 19 Aralık 2023 02:27:48

Ülkede haziran ayından itibaren pilot uygulamaya katılan çalışanlar arasında yapılan ankette stres ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı belirlendi.









Son birkaç yıldır gündeme gelen ve Portekiz'de haziran ayında pilot olarak başlatılan "haftada 4 gün çalışma" uygulamasına katılan çalışanlar hallerinden memnun. Çalışanlar arasında yapılan ankette programla beraber stres ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı ortaya çıktı. Haftada 4 gün çalışma uygulamasını toplam yaklaşık bin çalışanın bulunduğu 41 şirkette pilot olarak başlatan Portekiz'de çalışanların iş ile aile arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve iş yerlerindeki verimliliğin artırılması hedefleniyor.Hükümet aracılığıyla iki üniversiteye yaptırılan ankette ev ile işi birlikte yürütmenin "zor" ya da "çok zor" olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 46'dan yüzde 8'e kadar indiği ifade edildi. Ankete göre çalışanlarda kaygı, gerginlik ve depresiflik durumlarının yüzde 21, yorgunluğun yüzde 23 ve yalnızlık hissinin yüzde 14 azaldığı bildirildi.Uygulamayla beraber çalışanların yüzde 65'inin aileleriyle daha fazla vakit geçirdiklerini, hobi ve ilgi alanlarına daha fazla zaman ayıranların oranının da yüzde 60'ı bulduğu kaydedildi.Pilot uygulamaya katılan şirketlerin haftalık 41,5 olan çalışma saatini yaklaşık yüzde 12 azaltarak 36,5 saate düşürdüğü ve çalışanlarının maaşlarında herhangi bir değişiklik yapmadıkları belirtildi.Ankette boş gün olarak en çok pazartesinin tercih edildiği bilgisi paylaşıldı. Yeni çalışma sistemine uyum sağlamakta bazı zorlukların olduğuna dikkati çeken Araştırma grubundan Londra Üniversitesi Ekonomi Profesörü Pedro Gomes, "Uzun kahve veya öğle yemeği molaları, toplantılara geç gelme veya futbol hakkında konuşmak için iş arkadaşlarının sözünü kesme gibi birçok alışkanlığın değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Gomes, ayrıca pilot uygulamaya katılan şirketlerde liderlik pozisyonunda bulunanların yüzde 60'a yakınının kadın olduğunu ancak gerçekte Portekiz'deki çalışma dünyasında bu oranın yüzde 27 düzeyinde kaldığını ifade etti.Pilot uygulamada yer alan şirketlerin yüzde 95'i şimdilik bu sistemi faydalı gördüklerini belirtse de araştırmanın Nisan 2024'te tamamlanacağı notu düşüldü.Avrupa'da Belçika, İzlanda ya da kısmi olarak Fransa gibi bazı ülkelerde de Portekiz'dekine benzer çalışma sistemleri uygulanıyor. İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, haftalık 40 saat çalışma süresini 2025'te 37,5'e indirmeyi planlıyor.