Yeni yapay zeka modelleri insan kişiliklerini doğru şekilde taklit ediyor...

Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 07 Ocak 2025 02:03:12

Çalışmada, yapay zeka replikalarının doğruluğu, katılımcıların iki kez kişilik testleri, sosyal anketler ve mantık oyunları yapmasıyla değerlendirildi; ikinci tur iki hafta sonra gerçekleştirildi. Yapay zeka replikaları, aynı testleri tamamladı ve insan tepkileriyle %85 oranında uyum sağladı. Araştırma makalesi, insan davranışını taklit eden yapay zeka modellerinin, halk sağlığı politikalarını değerlendirme, ürün lansmanlarına verilen tepkileri anlama veya insan deneklerle incelemek için çok zor, pahalı veya etik olmayan önemli toplumsal olaylara verilen tepkileri modelleme gibi çeşitli araştırma alanlarına fayda sağlayabileceğini iddia ediyor.











Araştırmacılar, bir yapay zeka modeliyle yapılan iki saatlik bir sohbetin, bir kişinin kişiliğini doğru bir şekilde kopyalamak için yeterli olduğunu buldular. 15 Kasım'da yayımlanan ve arXiv ön baskı veritabanında yer alan bir çalışmada, Google ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar "simülasyon ajanları" geliştirdiler. Bu yapay zeka replikaları, 1. 052 kişiyle yapılan röportajlara dayanıyordu ve insan davranışını taklit etmek amacıyla bir üretici yapay zeka modelini eğitmek için bu görüşmelerden yararlandı.İlgili bir gelişmede, yapay zeka konuşma üreticilerinin "insan eşitliğine" ulaştığı bildirilse de bilim insanları bunları kamuya açıklamak için çok tehlikeli buluyorlar. Araştırmacılar makalelerinde, "Her simüle edilen kişinin sosyal, politik veya bilgilendirici bağlamlar arasında etkileşimde bulunabileceği genel amaçlı insan tutum ve davranış simülasyonu, araştırmacıların geniş bir müdahale ve teori yelpazesini test etmeleri için bir laboratuvar sağlayabilir" dedi. Simülasyonlar, yeni kamu müdahalelerinin pilot uygulamalarını yapmada, neden-sonuç ve bağlamsal etkileşimler hakkında teoriler geliştirmede ve kurumların ve ağların insanları nasıl etkilediğine dair anlayışımızı derinleştirmede yardımcı olabilir.Simülasyon ajanlarını oluşturmak için araştırmacılar, katılımcıların yaşam öykülerini, değerlerini ve toplumsal konular hakkındaki görüşlerini kapsayan ayrıntılı röportajlar gerçekleştirdiler. Bu yaklaşım, yapay zeka'nin, standart anketlerin veya demografik verilerin kaçırabileceği incelikleri kavramasına olanak tanıdı.Röportaj yapısı, aynı zamanda araştırmacıların şahsi olarak önemli buldukları konulara odaklanmalarına da izin verdi. Bilim insanları, bu röportajları, katılımcıların anket soruları, sosyal deneyler ve davranış oyunlarındaki yanıtlarını tahmin edebilecek kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmak için kullandılar.Bu, Genel Sosyal Anket, Beş Büyük Kişilik Envanteri ve Diktatör Oyunu ve Güven Oyunu gibi ekonomik oyunlara verilen yanıtları da kapsıyordu. Yapay zeka ajanları, birçok alanda insan davranışını yakından taklit etmesine rağmen, doğrulukları görevden göre değişiklik gösterdi. Kişilik anketi yanıtlarını ve sosyal tutumları kopyalamada iyi bir performans sergilediler, ancak ekonomik karar verme gerektiren etkileşimli oyunlarda davranışları tahmin etmede daha az etkili oldular. Araştırmacılar, yapay zeka'nin genellikle sosyal dinamikler ve bağlamsal incelikler içeren görevlerde zorluk yaşadığını belirttiler. Ayrıca bu teknolojinin kötüye kullanılma potansiyeline dikkat çektiler. Hâlihazırda, sahte bilgi ve "deepfake" teknolojileri, kötü niyetli kişiler tarafından çevrimiçi ortamda aldatmak, taklit etmek ve manipüle etmek için kullanılmakta. Araştırmacılar, benzer şekilde simülasyon ajanlarının da kötüye kullanılabileceği konusunda uyardılar. Yine de teknolojinin, insan katılımıyla ilgili etik, lojistik veya kişiler arası zorluklardan arındırılmış bir test ortamı oluşturarak, insan davranışını daha önce pratik olmayan şekillerde incelemek için bir yol sunduğunu öne sürdüler.Google ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, iki saatlik bir mülakat sonrasında insan kişiliğini %85 doğrulukla taklit edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdi. 1.052 katılımcıyı içeren bu çalışmada, çeşitli değerlendirmeleri gerçekleştirmek için yapay zeka kullanıldı; bunlar arasında anketler ve mantık oyunları yer alıyor. arXiv'de yayımlanan bu çığır açıcı araştırma, davranışları taklit eden yapay zeka modellerini ilerletmeyi amaçlıyor ve halk sağlığı, ürün testleri ve etkinlik analizi gibi olası uygulamaları bulunuyor.Mülakatlar, katılımcıların yaşam hikayelerini, değerlerini ve toplumsal görüşlerini araştırarak, yapay zeka nın yanıtları doğru bir şekilde tahmin eden kişiselleştirilmiş modeller oluşturmasını sağladı. Bu yeni yöntem, geleneksel anketlerle genellikle gözden kaçan ince ayrıntıları başarılı bir şekilde yakalıyor. Ancak, yapay zeka ekonomik oyun senaryolarındaki karmaşık sosyal etkileşimlerde zorluk yaşadı. Araştırmacılar, özellikle çevrimiçi aldatmacada olası kötüye kullanım konusunda uyardı. Bu endişelere rağmen, yapay zeka , insan davranışlarını incelemede doğrudan insan araştırmasına alternatif sunarak yeni bir yaklaşım sunar. Etik ve lojistik sorunlardan kaçınarak, toplumsal davranışları anlamak ve yeni fikirleri test etmek için önemli bir potansiyel gösteriyor.