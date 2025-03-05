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Sudan soykırımı bir kabustur

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 05 Mart 2025 22:52:54

Sudan'ın yıkıcı savaşı ikinci yılına yaklaşırken , ülke dünyanın en büyük insani krizinin içinde kalmaya devam ediyor . BM Genel Sekreteri'nin kişisel elçisi Ramtane Lamamra, Sudan'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korurken yaygın acılara son veren bir barış anlaşmasına yönelik yoğunlaştırılmış, koordineli çabalar çağrısında bulundu.

Nisan 2023'te başlayan şey, 21. yüzyılın en ölümcül iç çatışmalarından birine dönüştü. Mohamed Hamdan Dagalo'nun (daha çok Hemedti olarak bilinir) komuta ettiği Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), General Abdel Fattah al-Burhan liderliğindeki Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne (SAF) karşı acımasız bir mücadele içinde. Darfur ve Kordofan bölgelerinin kontrolü için verilen mücadele, inanılmaz bir insani bedele yol açtı.



12 milyondan fazla insan evlerini terk ederek Sudan'ın başka yerlerine veya sınırlara sığındı. En az on yerde kıtlık doğrulandı ve 17 yer daha kıtlığın eşiğinde. Savaş bilindik ama yıkıcı bir örüntüyü izledi: Siviller en büyük zararı görüyor. Savaşan her iki grup tarafından katledildiler, cinsel saldırıya uğradılar, yerlerinden edildiler ve aç bırakıldılar. Tahminler en az 150.000 sivilin öldüğünü gösteriyor.

Sadece Hartum'da, 26.000'i doğrudan çatışmada öldürülen 61.000'i aşan ölü sayısı var. Ancak gerçek kayıp ölçeği muhtemelen çok daha yüksek. İnsan hakları uzmanları, başkentteki ölümlerin %90'ının kayıt altına alınmadığı konusunda uyarıyor, bu da Sudan'daki gerçek zayiat rakamlarının ciddi şekilde hafife alınmasına neden oluyor.

Hiçbir yerde acı, Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'den daha yoğun değildir. RSF, Eylül 2024'ten beri şehri kuşatmış ve onu siviller için bir ölüm tuzağına dönüştürmüştür . Darfur'un daha önceki vahşetlerini korkunç bir şekilde anımsatan bir düzende, RSF Arap olmayan topluluklara, özellikle de Masalit halkına karşı etnik olarak hedefli katliamlar gerçekleştirmiştir . BM uzmanlarından oluşan bir panel, 2023 yılında RSF tarafından Batı Darfur'daki El Geneina'da 10.000 ila 15.000 Masalit'in katledildiğini bildirdi. O zamandan beri on binlerce Darfurlu daha hayatını kaybetti.

Kriz, yakın tarihin en büyük yerinden edilme olaylarından birini tetikledi. Şiddet nedeniyle yerinden edilen 14,6 milyon Sudanlıdan yaklaşık 3 milyonu Çad ve Güney Sudan gibi komşu ülkelere sığındı. Ancak mülteci kamplarındaki koşullar çok kötü. Çad'ın Arkoum mülteci kampında yetersiz beslenme yaygın —her hafta tahminen on çocuk açlıktan ölüyor. Aşırı kalabalık, temiz su eksikliği ve yetersiz sanitasyon, bu kampları hastalıkların üreme alanına dönüştürdü.

Sudan'da mahsur kalanlar için de görünüm aynı derecede kasvetli. Milyonlarca kişinin yaşadığı iç göç etmiş kişiler (İGK) kampları, kirli su, kötü hijyen ve tıbbi hizmetlerin neredeyse tamamen çökmesiyle daha da kötüleşen bir kolera salgınıyla boğuşuyor. Amansız şiddet ve lojistik engellerle mücadele eden insani yardım kuruluşları, yerinden edilmiş kişilerin ezici ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Bu arada, cinsel şiddet bir başka savaş silahı haline geldi. BM'nin bir bilgi toplama misyonu, Nisan 2023 ile Temmuz 2024 arasında cinsel şiddet nedeniyle tıbbi yardım arayan 400'den fazla kadın vakasını belgeledi . Gerçek sayılar neredeyse kesinlikle çok daha yüksektir, çünkü cinsel saldırıyı çevreleyen damgalama birçok kişinin bunu bildirmesini engelliyor. RSF askerleri tarafından tecavüze uğramanın acımasız kesinliğiyle karşı karşıya kalan bazı kadınlar, kaderlerinden kaçmak için kendi canlarına kıydılar.

Hem SAF hem de RSF açlığı silah olarak kullanıyor. Savaşın patlak vermesinden bu yana 145 sağlık tesisi yağmalandı veya yok edildi ve Darfur nüfusunun %65'i en temel tıbbi hizmetlerden bile mahrum kaldı. İnsani yardım birçok noktada engellenmeye devam ediyor. Küresel Açlık Gözlemcisi, Sudan'daki beş bölge için kıtlık uyarıları yayınladı, ancak Burhan liderliğindeki Sudan hükümeti varlığını reddediyor. Ekim 2024'te Hartum, "ulusal egemenliği" gerekçe göstererek tüm uluslararası ve BM yardım çalışanlarının Darfur'a girmesini yasakladı. En az 22 insani yardım çalışanı öldürüldü.

Savaş artık Genocide Watch'un soykırımın dokuzuncu aşaması olarak tanımladığı şeye girdi: imha. RSF, Soykırım Sözleşmesi'nin birden fazla maddesini ihlal etti ve etnik şiddet kampanyasının azalma belirtisi yok.

Acil eylem gerekiyor. Genocide Watch, BM Güvenlik Konseyi'nin (veya başarısız olursa Genel Kurul'un) Koruma Sorumluluğu (R2P) doktrinini devreye sokmasını ve daha fazla vahşeti önlemek için bir BM barış gücü yetkilendirmesini öneriyor. Uluslararası toplum ayrıca, Hemedti ve Burhan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım nedeniyle yargılanmasını sağlamalıdır. Darfur'daki soykırım nedeniyle uzun süredir aranan eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, askeri gözaltından iade edilmeli ve adalete teslim edilmelidir.

Sudan'ın bir geleceği olması için, RSF dağıtılmalı ve SAF, uluslararası denetime tabi profesyonel, çok etnikli bir güvenlik gücüyle değiştirilmelidir. Ancak o zaman şiddet döngüsü kırılabilir ve soykırım kabusu nihayet sona erebilir.

Dr. Gerald Walker

Kaynak: intpolicydigest.org/the-sudan-genocide-is-a-nightmare/


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