Yeni Film: Efsaneye Yaklaşmanın Cesareti mi Yoksa Tehlikesi mi?





2025’in sonlarında Marrakech Film Festivali’nde gösterime giren El-Sett, Ümmü Gülsüm’ün hayatını beyaz perdeye taşıyan, tarihsel yaşantısını ve insani yönlerini işlerken, yalnızca bilinen büyük sahne zaferlerini değil aynı zamanda daha kişisel, duygusal kesitleri de açığa çıkarmaya çalışıyor. Film, sanatçının kariyerine odaklanırken aynı zamanda kişisel ilişkileri ve yalnızlıkları üzerinden duraksayan sahneler de sunuyor.





Bu cüretkar anlatım tarzı, muhafazakar izleyicide ve kültürel korumacı çevrelerde tartışmayı tetikledi. Haaretz’in haberine göre bu tartışmanın çekirdeğinde sadece sanat eleştirisi yok, daha derin ve daha tabu bir soru var. Ümmü Gülsüm’ün cinsel yönelimi ve özel ilişkileri üzerine tarihsel spekülasyonlar.





Ümmü Gülsüm’ün hayatını analiz eden film ve ardından gelen tartışmalar, bir ikonun “sadece sahnedeki yüzünü” değil aynı zamanda “insani kırılganlığını” deşifre etme çabasını temsil ediyor. Filmdeki bazı sahneler, sanatçının romantik tercihlerinin ve özel ilişkilerinin üzerindeki örtüyü hafifçe kaldırmaya çalışıyor. Bu, Arap toplumunda uzun yıllardır tabu olarak kabul edilen bir tartışmanın yeniden açılmasına neden oldu.





Bu boyut, sadece sinema eleştirmenlerinin değil, kültür tarihçilerinin, edebiyatçıların ve toplumsal bellek uzmanlarının da dikkatini çeken bir mesele. Tarihsel kaynaklar incelendiğinde, Ümmü Gülsüm’ün toplumsal statü, kariyer tutkusunu aile hayatı üzerine tercih etmesi ve geleneksel cinsiyet rolleri ile uyumsuz görünen yaşam biçimi, bazen spekülatif sorularla ilişkilendirildiği görülüyor.





Bir biyografi incelemesinde belirtilen öznel yorumlara göre, Ümmü Gülsüm toplumun beklediği “evlilik ve aile düzeni”ni reddederek kariyerini bir kadının hayatında merkezi hale getirmiş olabilir ve bu yaklaşım, özellikle daha sonraki kuşaklar tarafından cinsel kimlik ve yönelim spekülasyonlarını tetiklemiştir. Bu spekülasyonların kökeni net kanıtlardan ziyade, geleneksel cinsiyet normlarının dışına çıkan bir figürle baş edemeyen toplumun zihinsel kalıplarına dayanır.





Toplumsal Tepki Saygı mı Yoksa Sansasyon Arayışı mı?





Film çeşitli sosyal medya platformlarında ve medya organlarında büyük ilgiyle tartışılıyor. Bazı izleyiciler ve eleştirmenler, Ümmü Gülsüm’ün sadece bir ikon olarak değil, aynı zamanda insan olarak da anlatılmasının sanat açısından değerli olduğunu savunuyor. Bu bakış açısına göre, sanatçıyı “kusursuz bir mit” olarak sunmak yerine insani yanlarını göstermek, onun mirasına daha gerçekçi bir yaklaşım getirir.





Ancak bu tartışmaların çoğu, Ümmü Gülsüm’ün cinsel yönelimi etrafında spekülasyon üretme eğilimini eleştiren güçlü bir muhalefetle karşılaşıyor. Bazı eleştirmenler bu sorgulamaları “kültürel saygısızlık” olarak değerlendiriyor ve ikonik figürlerin özel yaşamına dair spekülasyonlara dair daha titiz, etik bir yaklaşım talep ediyor.





Bu iki zıt bakış açısı, salt sinema eleştirisini aşan geniş bir kültürel çıkmazı ortaya koyuyor. Toplum belleği ile bireysel özgünlük arasındaki ezeli çatışma. Bir yanda halk tarafından kutsallaştırılmış bir figürün insan yönüne ışık tutulması gerektiği savunulurken, diğer yanda bu tür bakışların “tarihsel saygıyı zedelediği” iddia ediliyor.





Kimlik, Cinsellik ve Kültürel Bellek





Ümmü Gülsüm’ün hayatı ve sanatı, yalnızca cinsiyet kimliği tartışmalarıyla sınırlanamaz. Onun sesinin ve kişisel direnişinin ardında, kadın sanatçının patriarkal kültürde yükselişi yatıyor. Tarihsel kayıtlar, Ümmü Gülsüm’ün sahneye çıktığı ilk yıllarda babası tarafından erkek kıyafeti içinde sahneye çıkarıldığı anlara kadar uzanır, bu bile onun hayatının geleneksel cinsiyet rolleriyle sürekli bir çatışma hikayesi olduğunu gösterir.





Bu perspektiften bakıldığında, bugünkü tartışma salt “seksüel yönelim” ekseninden ziyade, bir kadın figürünün toplum normlarının dışına çıkışı ve bu çıkışın nasıl okunduğu sorusunu gündeme getiriyor. Ümmü Gülsüm’ün sadece sesiyle değil, yaşam tarzıyla da dönemi için radikal bir figür olduğu düşünülüyor, birleşik bir cinsiyet kimliği tanımı yapmak yerine, bu radikal varoluşun toplum tarafından nasıl etiketlendiğini anlamak daha önemlidir.





Ümmü Gülsüm, ölümünden 50 yıl sonra bile sadece müzikle değil, toplumun kimlik, cinsellik ve kültürel normlarla ilişkisini sorgulatan bir figür olarak tartışılıyor. El-Sett filmi, bu efsanenin mit ile insan arasında kalan boşluğunu yeniden görünür kıldı. Bu görünürlük, hem hayranlık hem de eleştiriyle karşılanıyor, çünkü bir ikonun özel yaşamına dair sorular, yalnızca bireysel bir mesele değil, kolektif belleğin yeniden yazılması anlamına geliyor.





Bu konu çevresinde yapılan tüm cinsel yönelim spekülasyonları doğrudan kanıtlarla desteklenmemektedir; bunlar tarihsel yorumlar, postmodern analizler ve kültürel okumalar olarak sürmektedir. Ancak tartışmanın kendisi, çağdaş toplumlarda ikonlara ve toplumsal figürlere nasıl anlam atfedildiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.





Ümmü Gülsüm üzerine yeniden alevlenen bu tartışma, aslında tek bir kişinin özel hayatından çok daha fazlasını işaret ediyor. Ortadoğu toplumlarında ikonlaştırılmış figürlerle kurulan duygusal bağ, çoğu zaman eleştirel yaklaşımın ve tarihsel sorgulamanın önüne geçiyor. Ümmü Gülsüm de bu bağlamda yalnızca bir sanatçı değil, bir kolektif özdeşleşme alanı, hatta bazı çevreler için bir tür “milli sembol” statüsünde kabul ediliyor. Bu nedenle onun insan tarafına dokunan her soru, yalnızca biyografik bir sorgulama değil, aynı zamanda toplumsal kimliğe yönelmiş bir meydan okuma olarak algılanıyor.





El-Sett filminin eleştirilmesinin ardında yalnızca ideolojik tepki yok, aynı zamanda “sanatçının kişisel hayatına dair spekülasyonların etik sınırı” da sorgulanıyor. Bazı eleştirmenlere göre biyografik sinema, özellikle kültürel olarak kutsallaştırılmış figürleri işlerken, kanıtsız varsayımlar üzerinden dramatik gerilim yaratma tuzağına düşmemelidir. Buna karşılık modern sinema çevreleri, tarihsel kişiliklerin ele alınmasını sanatsal yaratıcılığın doğal alanı olarak görüyor ve ikonların “dokunulmazlık zırhı”na alınmasına itiraz ediyor.





Bu tartışmanın merkezinde duran soru şudur. Bir efsaneyi korumak mı gerekir, yoksa onu insan olarak anlamak mı?





Bu soru yalnızca Ümmü Gülsüm için değil, tüm bölgesel kültürel figürler için geçerlidir.





Tartışmanın bir başka boyutu ise, Ortadoğu toplumlarında cinsellik, kimlik ve özel hayatın sistematik biçimde bastırılmasıdır. Ümmü Gülsüm’ün olası romantik yönelimleri üzerine konuşmak, kimi çevrelerce “saygısızlık” olarak görülse de, bazıları bu sessizliğin arkasında daha geniş bir toplumsal tabu rejimi bulunduğunu savunuyor.





Bu bağlamda film ve etrafındaki tartışma, yalnızca bir sanatçının hayatına değil, aynı zamanda şu meseleye ışık tutuyor:





Toplum, kendi tarihindeki olası farklılıklarla yüzleşmeye hazır mı?





Ümmü Gülsüm Bir Kimlik Sembolü Olarak Neden Hala Bu Kadar Güçlü?





Cevap yalnızca müzikte değil, onun temsil ettiği tarihsel bağlamda yatıyor. Ümmü Gülsüm, sömürgecilik sonrası dönemde Arap dünyasının aradığı birlik duygusunun, onur ve saygınlık arzusunun sembolü oldu. Sesi, yalnızca duygulara değil, parçalanmış bir coğrafyanın gurur arayışına da hitap etti.





Bu nedenle onu bireysel kimlik tartışmaları üzerinden okumak, bazı çevrelerce “ulusal bir anlatının zayıflatılması” olarak görülüyor. Çünkü efsaneler, çoğu zaman çelişkileri silerek ayakta tutulur, oysa insan biyografisi, kaçınılmaz olarak çelişkilerle doludur.





Ümmü Gülsüm tartışması, yalnızca bir sanatçının kimliği üzerine yapılan spekülasyonlardan ibaret değildir. Bu tartışma, toplumların mit yaratma ihtiyacı ile tarihsel gerçeklikle yüzleşme zorunluluğu arasındaki gerilimi açığa çıkarır.





Efsaneler, toplumların kendileriyle kurdukları ilişkinin aynasıdır. Ümmü Gülsüm üzerine çekilen film etrafında yükselen tartışma, yalnızca bir sanatçının hayatına dair iddialardan ibaret değil. Asıl mesele, biyografik sinemanın nerede durması gerektiği ve film yapımcılarının tarihsel figürler karşısındaki etik sorumluluğunun sınırlarının ne olduğu sorusudur.





Sinemanın temel görevi efsaneleri kutsallaştırmak değil, onları insanlaştırmaktır. Biyografik yapımlar, tarihsel figürleri “ulaşılamaz simgeler” olmaktan çıkarıp, çelişkileri, zaafları ve kırılganlıklarıyla birlikte yeniden ele almalıdır. Çünkü insani boyutu olmayan bir figür, yalnızca propaganda malzemesine dönüşür.





Bu yaklaşım, film yapımcısının sorumluluğunu tarihsel mutlak doğruları aktarmakla değil, fikir üretmekle ilişkilendirir. Onlara göre sanat, özellikle de sinema, topluma zor sorular sorma hakkına sahiptir. Ümmü Gülsüm’ün özel hayatına dair ihtimallerin tartışılması da bu çerçevede, kültürel tabularla yüzleşme girişimi olarak görülür.





Bu bakış açısı der ki eğer ikonlar sorgulanamazsa, toplum kendisini de sorgulayamaz.





Başka bir görüş ise efsaneler toplumsal mülktür, keyfi yorumlanamaz





Diğer tarafta ise daha temkinli bir yaklaşım var. Bu kesime göre kültürel ikonlar, yalnızca bireysel biyografiler değil, kolektif hafızanın taşıyıcılarıdır. Dolayısıyla bu figürler üzerinde yapılacak her yorum, yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda toplumsal sonuçlar doğuran bir eylemdir.





Bu nedenle film yapımcılarının özgürlüğü sınırsız olamaz. Özellikle de kişisel yönelimler, özel hayat veya tarihsel kanıtı zayıf iddialar söz konusu olduğunda, sinema, gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bilinçli biçimde bulanıklaştırmamalıdır. Aksi halde sanat, merak uyandıran fakat gerçeği belirsizleştiren bir spekülasyon aracına dönüşür.





Bu yaklaşım, şu soruyu öne çıkarır, bir insanın hayatı, dramatik etki uğruna ne ölçüde yeniden kurgulanabilir?





Çünkü sinema, ne yalnızca tarih kitabıdır ne de tamamen sınırsız bir kurgu evreni. O, gerçeğin yorumu üzerinden kurulan kolektif bir hafıza alanıdır.





Ümmü Gülsüm tartışması bize şunu hatırlatıyor. Bir ikonun hayatına dair her yorum, yalnızca sanat değil, toplum, kimlik ve bellek üzerine de söz söyler. Bu nedenle film yapımcısının görevi, hakikati yok saymadan cesur olmak, fakat cesareti de saygının ve dürüstlüğün yerine koymamaktır.





Mısır’ın ve tüm Arap dünyasının yirminci yüzyıldaki en büyük kültür ikonu kabul edilen Ümmü Gülsüm, sadece sesiyle değil kolektif hafızadaki yeriyle de yaşayan bir efsanedir. O, sadece bir müzisyen değil, milyonlarca insanın ortak duygusunun, ulusal gururun ve kültürel kimliğin simgesidir. Ancak Arap sinema tarihinin en dikkat çekici biyografik filmi El-Sett (“The Lady”) ile birlikte, Ümmü Gülsüm’ün özel yaşamına dair uzun süre bastırılmış tartışmalar yeniden gündeme geldi.Bu hassasiyet, özellikle modernleşme sürecinin sancılı yaşandığı Arap dünyasında çok daha belirgin. Toplum, bir yandan sekülerleşme ve bireysel kimlik tartışmalarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, diğer yandan geleneksel değerler ile ikonların kutsiyetini koruma refleksi arasında sıkışmış durumda. Ümmü Gülsüm tartışması tam da bu gerilimi görünür kılıyor. Bir figürü insanlaştırmak mı gerekir, yoksa sembol olarak bırakmak mı?Bir yanda efsaneyi korumak isteyenler, diğer yanda onu insan olarak anlamaya çalışanlar vardır. İki yaklaşımın karşılaştığı yerde ise şu hakikat belirir.Birçok kişi için sinema, yalnızca bir sanat formu değil, aynı zamanda tarihsel hafızayı şekillendiren güçlü bir araçtır. Bu nedenle bir film, özellikle de efsaneleşmiş bir isim hakkında çekildiğinde, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir müdahale niteliği kazanır. Tartışmanın kökünde de işte bu müdahalenin meşruiyeti ve ahlaki çerçevesi yatıyor.Hakikatte tartışmanın özü, sanat ile sorumluluk arasındaki dengeyi bulma meselesidir. Ne sınırsız bir özgürlük anlayışı, ne de ikonları dokunulmaz hale getiren bir kutsiyet yaklaşımı, sağlıklı bir çözüm sunar.İdeal olan, film yapımcısının, tarihsel olguyu çarpıtmadan anlatması varsayımlar ile belgeleri açık biçimde ayırması izleyiciye düşünme alanı bırakması figürü yüceltmeden, aşağılamadan, insani karmaşıklığıyla ele alması yani hem sanata hem de hakikate sadık kalmasıdır.Sanat özgürdür, fakat bu özgürlük, sorumsuzluk anlamına gelmez.