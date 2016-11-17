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Bu kafa ile nereye kadar?

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 17 Kasım 2016 22:39:29

Skandal önerge Meclis'ten geçti: Cinsel istismara uğrayan mağdur tecavüzcüsüyle evlendirilsin. AKP yine skandal bir önergeye imza atarak, TBMM'de tecavüze uğramış çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi durumunda cezasının ertelenmesini istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP yine skandal bir önergeye imza attı. AKP vekiller cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanununun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklif edildi.



AKP'nin son dakika önergesiyle Meclis'te oylattığı önerge AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

CHP ve MHP'li vekillerin itiraz ettiği önergenin tam metnini CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından paylaştı. Oturuma ara verildi.

Önergenin tam metni şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesinz ve teklif ederiz.

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçqan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"





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