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2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 23 Aralık 2016 04:40:35

Türkiye yönetimi tarafından Ağustos 2014'de öfkeli çoçuklar olarak olarak nitelendilen IŞİD'in, El Bab yakınlarında kaçırdığı 2 askeri infaz ettiği görüntüleri yayımladı. Tüm dünya basınında yer alan haber ile ilgli olarak Türkiye de yetkililerden bir açıklama ya da haber merkezlerinden bir haber yok.

IŞİD'in ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde, 2 askerin yakılarak öldürüldüğü iddia ediliyor. Videonun sonunda iki IŞİD'li, Türkiye'yi tehdit ederek, askerlerin geri çekilmemesi durumunda bu görüntülerin devam edeceğini ileri sürüyor.



Vahşet görüntüleri sosyal medyaya düşen iki askerle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Askerlerden birinin, daha önce kaçırılan 22 yaşındaki er Sefter Taş olduğu öne sürülüyor. Iğdır nüfusuna kayıtlı Sefter Taş’ın yakılmadan önce boynuna tasma vurulmuş olduğu görülüyor.

Burada insane saygı ve ruh sağlığınız için yayınlamadığımız vahşet görüntülerinde yakıldığı görülen Sefter Taş’ın, son sözleri olarak, “Ey Erdoğan! Bizim köpek gibi bu hallere düşmemizin sebebi sensin!” diyerek Tayyip Erdoğan’a seslendiği iddia edildi.

Yakılarak öldürülen diğer askerin adının da Fethi Şahin olduğu öne sürülüyor.
NOT: Gazetecelik etiği ve ruh sağlığınız için görüntüleri yayınlamıyor ve seyretmenizi tavsiye etmiyoruz.



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2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı
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