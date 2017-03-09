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Bir grup Aboriji 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 09 Mart 2017 20:13:01

Adelaide Üniversitesi: Aborijinler, 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi. Avustarlya Adelaide Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 1930 ila 1960 yılları arasında yerlilerden alınan saç örneklerinden çıkarılan DNA yapılarından, bu bölgedeki insanların 50.000 yıl önce Avustralya’ya geldiklerini gösterdi.



Avustralya Adaleide Üniversitesi Antropologları bugünkü modern Avustralya yerlilerinin, Yeni  Gine'nin  Avustralya ile henüz ayrılmadığı 50 bin yıl önce kıtaya gelen bir ırk olduğunu ve 1500 ila 2000 yıl içinde kıtanın doğu ve batısına yayılarak güneyde buluştuklarını yazdı.

Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Bu sonuçların Güney Avustralya Müzesinde bulunan ve Adelaide Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçları olduğu kaydedildi. Araştırmayı yürüten Adelaide üniversitesinin tarihsel DNA bölüm başkanı Alan Cooper yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir insan topluluğunun bu kadar süre aynı yerde kalmadığını ders kitaplarının yeniden yazılacağını söyledi.

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