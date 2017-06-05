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Melbourne'da terör 2 ölü, 3 yaralı!!!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 05 Haziran 2017 15:07:49

Melbourne'de bir patlama gerçekleşti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Brighton semtinde gerçekleşen patlamadan sonra olay yerine giden emniyet birimiyle bir saldırgan arasında çatışma çıktı. Saldırganın apartmanın girişinde 1 kişiyi öldürmüş olabileceği aktarılırken, saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü. Saldırganın elindeki rehineler ise kurtarıldı. Çıkan çatışmada üç polis memuru yaralandı.



Brighton Bay Caddesi'nde gerçekleşen patlamadan sonra polis olay yerine gitti. Olay yerinde bir rehine krizi yaşanırken, apartman dairesine girmeye çalışan üç polis memuru yaralandı.

Victoria polisi olayın terörle ilgili olup olmadığını soruşturduklarını söylemişti ama 7 News'a gelen bir ihbar telefonu ise olayın 'terör' saldırısını olduğunu doğrular nitelikte. Gelen telefonda ismini vermeyen bir kişi "Bu IŞİD için" cümlesini kurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Melbourne’de meydana gelen rehine krizinde, saldırganın ateş etmeden önce ‘IŞİD ve El Kaide adına’ dediğini aktardı.

Victoria Polisi’nin yaptığı açıklamaya göre, bir apartmanda patlama olduğu yönünde polis acil hattına yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Brighton semtindeki apartmanın girişinde erkek cesediyle karşılaştı.



Kısa süre sonra polis acil hattına yeni bir ihbar yapıldığını ve bir kadının rehin alındığını öğrendiklerini açıklayan Victoria Emniyet Müdür Yardımcısı Andrew Crisp, “Patlamayı gerçekleştiren ve kadını rehin tutan adamın polise ateş açması üzerine polisler karşılık verdi. Çatışmada adam ölü ele geçirildi.” dedi.

Öte yandan çatışmada yaralanan üç polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kurtarılan ve ismi açıklanmayan 20’li yaşlardaki kadın rehinenin durumun iyi olduğu belirtildi.

Olayın terör bağlantısı olduğu yönündeki haberleri doğrulamayan Crisp, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Polis ölen iki erkeğin kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi  ama Herald Sun gazetesi 3.baskısında kapaktan terörüstün resmini verdi.




Avustralya Başbakanı Turnbull 'terör' uyarısında bulunmuştu



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada vatandaşlarını Güneydoğu Asya'da IŞİD'in hedefi olabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Singapur'da 2-4 Haziran tarihlerinde düzenlenen IISS Shangri-La Dialogue 2017 toplantısının açılış konuşmasını yapan Turnbull, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve konuşmasında bölgesel güvenlik, Güney Çin Denizi'ndeki gerilim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve artan terörizm meselelerine değinen Turnbull, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) resmi sayfasında yer alan açıklamaya göre terör tehditlerinin arttığına işaret etmişti.

Turnbull, "2002 yılında Bali'deki saldırının acısı hafızalarımızda. Avustralyalılara yönelik bir sonraki kitlesel saldırının, Güneydoğu Asya'da olabileceği konusundaki ihtimalleri dikkatle takip ediyorum. IŞİD'in propagandalarında, önceden mevcut olan bağlantılarını etkinleştirdiği ve yeni elemanlar edindiği görülüyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Kuta turistik bölgesindeki iki gece kulübüne 2002 yılında düzenlenen bombalı saldırılarda 88'i Avustralya vatandaşı, 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.

Avustralyalılar turistik seyahatlerinde genellikle Güneydoğu Asya'da Endonezya, Filipinler, Fiji, Tayland ve Vietnam gibi ülkelere gitmeyi tercih ediyor.


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