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'Erdoğan ve yakınlarının Malta hesapları doğrulandı'

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 22 Aralık 2017 07:01:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kardeşi, oğlu ve kayınbiraderinin Malta’daki hesapları ve para trafiğinin doğrulandığı iddia edildi. Maltalı Hukuki Danışmanlık Firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malta'daki off-shore hesaplarla ilişkisinin doğrulandığını iddia etti. Konuyla ilgili iddialar da Malta Todays sitesinde yer aldı.

Craig Shaw imzalı haberde, Erdoğan ailesinin yıllarca dikkatleri üzerine çekmeden para trafiğini nasıl yönettiklerine, Man Adası ve Malta'da hukuki işlemleri yürüten şirketlerin ailenin adını yasal otoritelerden nasıl gizlediklerine dikkat çekiliyor.



Artı TV'nin siteye dayandırdığı haber şöyle...
"Avrupa Gazeteciler Konsorsiyumu'nun yayınladığı Malta Belgeleri'nde ticari ilişkiler gözler önüne serildi. Adına off-shore hesabı olan şirket Pal Shipping Trader One.

Denizcilik sektöründeki şirketin 2013 yılındaki tek yöneticisi ve sahibi cumhurbaşkanının eniştesi Ziya İlgen. İlgen'in adı 2015'te Pal Shipping'in yönetim kurulu listesinde yer almadı. Ziya İlgen'in yerine geçen kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı Sıtkı Ayan'ın oğlu Bahaddin Ayan.

2013 yılında Pal Shipping Malta Bankaları'nda hesap açtırmak istedi. Bunun için Malta merkezli Credence Corporate Hukuki Danışmanlık Şirketi ile çalışmaya başladı. Credence Corporate, şirket adına hesap açmak için girişimlerde bulundu.

Fakat, Malta Bankaları hesap açmak için gönderilen belgeleri yeterli görmedi. Pal Shipping'in hissedarlarının açıklanmasını, hesaba yatırılacak paranın kaynağının ve asıl kâr sahibinin kimliğinin bildirilmesini talep etti. Bu istek Credence Corporate'in portfolyo müdürü Georgina Kristic-Ficur'un Malta-İspanyol Ticaret Odası hesap uzmanlarından Andrew Cefai'ye gönderdiği bir e-postada ortaya çıktı. E-posta'da, bankaların ekstra talepleri yüzünden hesap açmanın zorlaştığını, müşterileri Pal Shipping'in ise zaman ve para kaybı yüzünden buna yanaşmadıklarını belirtti.

Portfolyo Müdürü Kristic-Ficur e-postasında çözüm olarak ise Katma Değer Vergisi iadesinin Ziya İlgen'in onayıyla Credence Corporate hesabına yatırılabileceğini, buradan da otomatik olarak Pal Shipping'e transfer edilebileceğini ifade etti.

Belgelerde, 25 milyon dolar değerindeki Agdash isimli yük gemisinin sahibi Pal Shipping. Pal Shipping ise Man Adası'nda kurulmuş bir şirket olan Bumerz Limited'e ait. Bumerz Limited'in Türkiye ayağı ise Bumerz Denizcilik. Bu üç şirketin kesiştiği şirket ise Man Adası'ndaki Bellway Limited.

Bellway Limited'le ilişkili isimler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden ve yakın arkadaşlarından oluşuyor. Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kayınpederi Osman Ketenci, eski özel kalem müdürü Mustafa Ketenci ve eniştesi Ziya İlgen bu para trafiğinin içinde bulunuyor."

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