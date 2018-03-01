Türkiye’de 106.740 silah kayıp!!!

Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 01 Mart 2018 17:36:09

Bakanlık tarafından açıklanan rapordaki rakamlar korkuttu, 106.740 silah kayıp. İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı, 2017 faaliyet raporunu yayımladı. 80 sayfalık rapora göre, 15 Temmuz darbe girişiminde mağdur olduğu belirtilen sivil ve görevlilere 183 milyon 805.112 lira tazminat ödendi.2017 yılında 2.198.774 kişinin araç tescil, silah ruhsat, ehliyet ve kurum kimliği belgelerini kaybetmesi nedeniyle kayıt oluşturuldu. 385.178 çalıntı-kayıp araç kayıtlara geçerken, 1.147.000 kişi araç plakasının çalıntı-kayıp olduğu gerekçesiyle başvurdu.Raporda çarpıcı bir rakam ise çalıntı ve kayıp olduğu belirtilen silahlara dair oldu. Buna göre 106.740 vatandaşa ait silah kayıp.KAMUDA SORUŞTURMA İZİNLERİ2017’de ön inceleme ve inceleme-araştırma faaliyetleri kapsamında 155 kamu görevlisi için soruşturma izni verildiği, 226 kamu görevlisi için ise soruşturma izni verilmediği, 145 kamu görevlisi için de kısmen soruşturma izni verildiği kaydedildi.'NİTELİKLİ PERSONEL YETERSİZLİĞİ'Yayımlanan raporda bakanlık ve bazı kurumların yetersizliğine de değinilerek şu ifadeler kullanıldı: