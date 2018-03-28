A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kripto para üretiyor olabilirsiniz!

Kategori Kategori: İnternet | Yorumlar 0 Yorum | 28 Mart 2018 02:41:41

Global anti-virüs yazılım kuruluşu ESET'in son tehdit raporuna göre, yüzde 17'lik oranla kripto para madenciliği, dünyanın en yaygın görülen siber tehdidine dönüşmüş durumda… Bilgisayarınız yavaşlıyor, aşırı ısınıyor, normal olmayan davranışlar sergiliyor veya elektrik faturalarınız normalden daha yüksek geliyorsa, farkında olmadan başkaları için kripto-para üretiyor olabilirsiniz.

Global aniti-virüs markası ESET, bunlara sebep olan zararlı yazılımı “JS/CoinMiner” olarak etiketledi. ESET’in verdiği bilgiye göre CoinMiner, bilgisayar kullanıcısının bilgisi olmadan kriptopara birimi madenciliği gerçekleştiren bir zararlı yazılım. ESET’in yayınladığı Şubat ayı global tehdit raporunda CoinMiner, yüzde 17,77’lik oranla, dünyada en çok görülen siber tehdit olarak öne çıktı.



Neden en yaygın tehdite dönüştü?

Başta Bitcoin olmak üzere Etherium, Riple, Monero gibi çeşitli kriptoparalar, yükselen değerleri nedeniyle tüm dünyada büyük ilgi odağı konumunda. Bu paraların üretilmesini ifade eden “kripto para madenciliği“ de son dönemin en popüler iş kolu haline geldi.

Ancak bu kpitoparaların üretilmesi için yüksek miktarda bilgisayar işlemci gücüne (CPU) ihtiyaç duyuluyor. İşte siber korsanlar, bu yüksek işlemci gücünü, başkalarının sistemlerini çalıştırarak elde etmenin yolunu buldular. Zararlı yazılımlar oluşturarak, bireylerin ve kurumların sistemlerini kollektif olarak kullanıyor ve çeşitli birimlerde kriptopara üretiyorlar.

Şirketler daha büyük hedef

Doğal olarak şirketlerin sahip olduğu gelişmiş dijital sistemler, evlerdeki bireysel sistemlere oranla daha yüksek kapasitelere sahip. O nedenle siber korsanlar açısından kriptopara üretmek için şirket kaynaklarını kullanmak daha cazip.

Nasıl bulaşıyor?

JS/CoinMiner enfekte web siteleri üzerinden bulaşıyor. Özellikle ücretsiz indirilebilen uygulamalar, ücretsiz film veya maç yayını yapan web sayfalarında bu zararlıya daha sık rastlanıyor. Sıklıkla ‘Coinhive’ isimli JavaScript kod parçacığı web sayfalarına enjekte edilerek Monero adlı kriptopara biriminin madenciliği yapılabiliyor.

Siber korsanlar bununla birlikte, sık ziyaret edilen pek çok popüler ve legal siteyi de hedef alabiliyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Hindistan’ın bir devlet kurumunun web sayfası bu durumdan etkilendi. Web sayfasına giren kullanıcıların bilgisayarlarında 10 saniye herhangi bir hareket olmadığında, zararlı yazılım devreye girerek Monero madenciliği başlatabiliyordu. Bunun öncesinde de Amerika ve İngiltere’nin bazı devlet kurumlarının web sayfalarının benzer bir şekilde enfekte olduğu bilgisi var.

Son 6 ayda giderek artan bir grafiğe sahip olan JS/CoinMiner’ın, Ocak ayı içinde 33 bin’den fazla web sitesini etkilediği ve bunların arasında 2 bin 500 de alışveriş sitesi bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca yine kullanıcının izni olmadan indirilen bazı uygulamaların içine enjekte edilen tarayıcı eklentileriyle de aynı zararlı işlem yapılabiliyor.

Nasıl korunmalı?

Tüm global antivirüs markaları, bu zararlı yazılıma karşı önlem almış durumda. Ancak siber korsanların, bu zararlının değişik versiyonlarını piyasaya sürmesi an meselesi. O nedenle proaktif güncelleme yapan antivirüs ve internet güvenliği yazılımları tercih edilmeli. Lisanslı bireysel ve kurumsal ESET kullanıcıları, JS/CoinMiner ve onun başka versiyonları Win32/CoinMiner ve Win64/CoinMiner gibi versiyonlara karşı korunuyor. Bununla birlikte işletim sistemi ve kullanılan yazılımlara ilişkin yamaların yapılması, güncellemelerin takip edilmesi büyük önem taşıyor. ESET, bu tür yamalara ilişkin de kullanıcılarına uyarılarda bulunuyor.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye’de bir işçinin hayatının bedeli 6 bin lira!!!
Fay hatları üzerine Çılgın Proje!!!
Restorana girenler çalışanların halini görünce şaştı kaldı
Diyanetin girmediğı bir meyhane kalmıştı!!!
Çılgın proje mi? Rant projesi mi?
Sarkozy'nin kirli oyunları...
Rusya: Avrupalılar, ABD'nin şantajı yüzünden diplomatlarımızı sınır dışı ediyor
‘Demokrasi isteyen kafir, cezası tövbe etmezse ölüm’
Avustralya, iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor
AB Türkiye'ye sınır güvenliği için para aktardı

6 sıfırlı lira daha güçlüymüş!
Büyük başarı : Dolarda hedef 1.97'ydi 3.92 oldu
Türkiye'de 1 yılın açığı 52 yıla bedel
Türkiye de inşaat ve turizm sektöründe batık miktarı 10.27 milyar liraya ulaştı.
Yurttaşa 416 milyarlık nükleer fatura
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik
Hala birbirimize kitap armağan ediyor muyuz?
Aydın Boysan'dan öğüttler "rakı adabı"…

Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü
Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor
20 yıl sonra Türkiye …!
Kanal İstanbul projesinin yaratacağı ekolojik tahribat
Yüz yılın projesi mi? Çevre sorunu mu?
Korkunç rapor: Milyarlarca insan için su felaketi!
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?

150 yıldır boş olduğu sanılan lahitten 2 bin 500 yıllık mumya çıktı
İnsan Kültürleri Üzerine Açık Erişim Veritabanı Oluşturuldu
Uzay yolculuğunda bir devrim
Asurlu tüccarların tabletleriyle Anadolu'da yeni antik kentler bulundu
Körtiktepe'de tarım öncesi yerleşik yaşam tespit edildi
Kadın emekçilerin durumu: İşsizlik, şiddet, güvencesizlik...
Ne 16 yılmış!
'Toplam özgürlük’ Türkiye’de söz edilemeyecek bir kavram
Türkiye Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde düşmeye devam ediyor
Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Zenginler ne kadar zengin?
Mana’lı söylesi
YouTube’un akıllı yazılımı gerçekleri nasıl çarpıtıyor?
Gardırop Atatürkçüsü Kimdir?
İslam ve eşcinsellik üzerine…
İSYAN
Büyük Lokma Büyük Laf
Çember
Kanıma Dokunur
GİRDAP

Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 