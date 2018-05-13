Kategori: Bilim | 1 Yorum | 13 Mayıs 2018 05:26:52





Yaratıcı dahilerin ruh sağlıklarının yerinde olmadığına dair birçok görüş bulunuyor. Van Gogh, Darwin, Beethoven ve Platf gibi döneminin dâhisi olarak kabul edilen kişiler ruh hastalıklarından muzdariptiler. Yaratıcılık ve ruh sağlığı arasında bir bağ olup olmadığı bilim dünyası tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.İngiliz Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre , yaratıcı zihne sahip olanların popülasyonun geri kalanından şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyondan muzdarip olması daha muhtemel.Bu konudaki önceki araştırmalar, küçük örneklem büyüklüğü gibi konular nedeniyle sıklıkla sınırlı kalmıştı. Ancak bu yeni çalışma, tüm İsveç’in sağlık kayıtlarına bakılarak yapıldı ve yaklaşık 4,5 milyon insan örneklemi sağlandı. Araştırmacılar daha sonra, bu insanların üniversitede sanatsal bir konu (müzik veya tiyatro gibi) çalışıp çalışmadıklarını hesaba kattılar.Gariptir ki, sanatçı yetenekleri bulunanlar arasında şizofreniye yakalananlar daha az yaratıcı olanlardan %90 oranında fazla.Bu noktada şizofreni teşhisiyle hastaneye yatan sanatçıların sanatçı olmayanlardan %30 oranında fazla olması bekleniyordu.Dahası, sanatçıların bipolar bozukluk nedeniyle hastaneye yatma olasılığı yüzde 62, depresyon için hastaneye gitme olasılığı ise yüzde 39.Bu ruh sağlığı ve yaratıcılık arasında bir bağlantı bulmak için ilk çalışma değildir. Örneğin, 2010 yılında beyin taramaları, şizofrenlerin düşünce yolları ile çok yaratıcı insanlar arasında benzerlikler olduğunu ortaya çıkardı. Bu arada, 2015 yılında yapılan bir çalışmada, yaratıcı kişilerin hem şizofreni hem de bipolar bozukluk için risk oluşturduğu bulundu. Bununla birlikte, 2012 yılındaki başka bir çalılma yazarların daha yüksek risk altında olduğunu buldu.Peki buna sebep olan şey ne? Bu hala çok net olarak bilinmiyor. Ancak yaratıcı insanların derin düşünmeleri ve duygusal olarak dengesiz olmalarının depresyon gibi durumlara karşı daha savunmasız olmalarına neden olduğu düşünülüyor. Bu arada, üretkenlik ve yüksek enerjinin getirileri hem yaratıcılık hem de bipolar bozuklukla bağlantılıdır. Bu bağlantının kurulmasıyla birlikte şizofreni hastalığının yaratıcı insanlarda bile görülme oranının çok düşük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle eğer bir sanatçıysanız endişelenmeniz gerekmiyor.Kaynak: iflscience.com