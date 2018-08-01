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AKP’nin eğitim politikaları ve sonucu!!!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 01 Ağustos 2018 07:38:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarına dair istatistikleri de yayınladı. Buna göre öğrenciler, AYT'de 40 sorunun yöneltildiği matematikte 3.9 ortalama yaptı. 24 soru sorulan Türk dili ve edebiyatında bu oran 4.7.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018- YKS 'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018- YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için 'C' olarak ilan edilen doğru cevabın 'D' olarak düzeltilmesine karar verildi.



Egitimajansi.com'da yayımlanan yazısında gazeteci Abbas Güçlü, sonuçları 'felaket' olarak nitelendirdi. Güçlü, "Üniversite sınav sonuçlarına baktığımızda Türkiye ortalamaları yerlerde sürünüyor. Fen ve matematik başta olmak üzere adeta tüm derslerde başarısızık diz boyu. Türkçe'de bile Türkiye ortalaması yüzde 50'nin altında" ifadesini kullandı.

YKS'ye giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018- YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.

YKS PUAN DAĞILIMI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

YKS'ye giren adaylar TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 16,1 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,0 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,6 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,8 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,7 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,6 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,2 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,4 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,8 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,0 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,0, matematik 40 soruda ortalama 3,9, fizik 14 soruda 0,4 ortalama, kimya 13 soruda 1,1 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,6 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,4, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,7, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,9, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,8, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,0 olarak hesaplandı.
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