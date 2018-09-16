Kategori: Bilim | 0 Yorum | 16 Eylül 2018 08:43:52









Çekilen görüntülerin işlenmesi, araştırmacıların tahıl tarlalarının altında gizlenmiş büyük bir binanın ana çizgilerini belirleyebilmelerini sağladı. Bu da, şehrin tam yerinin belirlenmesine olanak verdi.

Araştırmanın başındaki John MacGinnis, “Drone bize muhteşem bilgiler sağladı. İlkbaharda drone kullanarak tüm arkeolojik alanı taradık. Mezopotamya arkeolojisinde tarlaların havadan analiz edilmesi hiç yapılmamıştı. Yeraltında duvarlar olduğunda, buğday ve arpa o kadar iyi gelişemez ve ürünün büyümesinde de renk farklılıkları olur.” diyor. Söz konusu kayıp kentin ilk kanıtları, 1960’lı yıllarda Amerikan askeri birlikleri için alınan gizli casus uydu fotoğrafları ile taranmış ve 1996 yılında kamuya duyurulmuştu.









Kentin boyutları, karmaşıklığı ve zenginliği araştırmacıları oldukça şaşırttı. Kentte bulunan Antik Yunan ve Roma tanrılarının heykelleri ile pişmiş toprak kiremitler gibi Antik Yunan etkisini gösteren birçok bulgu; kentin Büyük İskender ve takipçileri tarafından kurulduğuna işaret ediyor.









Irak’ta Büyük İskender’in kurduğu kayıp şehir bulundu. Kuzey Irak’ta çalışan arkeologlar, Büyük İskender tarafından kurulduğu düşünülen bir şehri 2000 yıl sonra ortaya çıkardı. Qalatga Darband olarak bilinen yerleşimin kalıntıları, kamera donanımlı drone kullanan British Müzesi arkeologları tarafından tespit edildi.Saddam Hüseyin Irak’ı yönetirken, bölgeyi daha fazla araştırma imkanı yoktu ve güvenlik endişeleri yüzünden 2003 işgali sırasında ve sonrasında da bu durum devam etti.Bununla birlikte, yakın zaman önce British Müzesi, bölgede daha iyi bir güven ortamı söz konusu olduğu için, Iraklı arkeologları eğitmek için bir projenin bir parçası olarak Darband’a bir ekip gönderdi. Eğitilen arkeologlar IŞİD tarafından hasar gören önemli arkeolojik yerleri kurtarmakla yükümlü olacak.Stajerlerin de yardımıyla ekip, MÖ 1. ve 2. yüzyıla tarihlenen kentin, Büyük İskender’in MÖ 331 yılında Pers kralı III. Darius’u kovaladığı rotada inşa edildiğini tespit etti.Bölgede ayrıca birçok büyük yapı kalıntısı, surlar ve eski şarap presleri bulundu.MacGinnis, “Henüz araştırmanın çok başındayız ancak bu kentin, Irak’tan İran’a giden yolda kalabalık ve canlı bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Geçmekte olan askerlere şarap temin eden insanları hayal edebilirsiniz.” diyor.