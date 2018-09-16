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Ders kitabına göre Gezi 'dış mihrakların işi'

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 16 Eylül 2018 21:50:31

12. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ isimli ders kitabında, Gezi Parkı eylemlerinin ‘dış güçlerin işi olduğu’ iddiası yer aldı. Kitapta, “Gezi Parkı olayları, organizasyonundan yürütülmesine kadar her aşamasıyla arka plandaki güçlerin gerçek niyetlerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı” iddiasına yer verildi.



Evrensel’den Dilek Omak’ın haberine göre kitapta, “Hükümetten rahatsızlık duyan ve eylemleri organize eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demokratikleşme alanında attığı adımların kendi ayrıcalıklarını sonlandırmasından hoşnut değildi” ifadeleri kullanıldı; “Gösterilerin Gezi Parkı’nın korunmasından ziyade çok sayıda projeye ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapıldığı ortaya çıktı” denildi.



‘AKP KENDİ TARİHİNİ YAZIYOR’

Gezi sırasında İzmir’deki KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü olan Eğitim Sen 4 nolu Şube Başkanı İsmail Akyol ders kitabında kullanılan bu dili eleştirerek “İnsanların kendiliğinden gelişen tepkisini, Türkiye’nin her ilinde kendine özgü taleplerle sokağa çıkan halkın, emekçilerin taleplerini görmezden gelmektir” dedi. “Her şeyde olduğu gibi Gezi direnişini de dış güçlerle ilişkilendiren AKP, 4+4+4 ile birlikte yapmaya çalıştığı gerici, dinci ve en küçük hak mücadelesini dahi terörize etme çabalarından biridir. Bunun kabul edilebilir bir yanı asla olamaz” diyen Akyol şöyle devam etti: “AKP sil baştan bir tarih yazıyor. Ders kitaplarında verilen tarihi kabul ettiğimiz anlamında değil, ancak AKP kendi tarihini yazmaya çalışıyor.”

‘ÇARPITMAYI REDDETMEK GEREKİR’

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz ise, Gezi sürecinin çevre adına yola çıktığını hatırlatarak ilerleyen süreçte herkesin kendi talebi ile alanda olduğu bir dönem olarak yerini aldığını söyledi. Korkmaz, “O dönemin çarpıtılarak ders kitaplarında yerini bulması karşı çıkılması gereken bir durumdur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öğrencilere verilen o dönemin çarpıtılmış halidir. Kesinlikle reddetmek gerekir” dedi.



‘ÖTEKİLEŞTİREREK UNUTTURMA GİRİŞİMİ’

Ekoloji Birliği Dönem Sözcülerinden Özer Akdemir ise “Ders kitaplarına konulan bu bölüm tamamen süreci ‘dış güçlerin oyunu’ diye önemsizleştirip-ötekileştirerek ve olayın gerçek bağlamının unutturulmasına dönük bir girişimdir. Gezi, ülke toplumunun hafızasına kazınmış, gelecek güzel günleri müjdeleyen bir ışık huzmesidir. Güneşi balçıkla sıvayamazlar!” dedi.




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