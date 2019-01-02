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Avustralya’ya İlk Gelenlerin Olası Rotası Belirlendi

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 02 Ocak 2019 11:15:37

Araştırmaya göre, Avustralya’ya ulaşan ilk insanlar muhtemelen doğuya Borneo’dan Sulawesi’ye yelken açtılar ve sonra Yeni Gine’ye adasına geçtiler. 1977’de Joseph Birdsell tarafından tanımlanan, ilk insanların Avustralya’ya ulaşmak için kullandıkları, yaygın kabul görmüş olası iki güzergah. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nin araştırması kuzeydeki kırmızı güzergahın daha olası olduğunu gösteriyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Doktora adayı Shimona Kealy tarafından yürütülen bir çalışma, en az kaynak ve enerji harcamasını gereksindiren yola dayanarak, Güneydoğu Asya’dan Avustralya Anakarasına giden en muhtemel güzergahı modelledi.



Kealy, araştırmanın, yaklaşık 65.000 yıl önce iskan görmüş olan Avustralya’daki arkeolojik yerleşim yerlerinin, neden güzergah boyunca keşfedilen diğer yerleşim yerlerinden çok daha eski olduğu sorusunu cevaplamaya yardımcı olacağını umduğunu söylüyor.

Kealy’nin modellemesi en düşük maliyetli rotayı, Borneo’dan Sulawesi’ye gidilecek ve Batı Papua açıklarındaki Misool Adası’na kadarki küçük adalar dizisinden geçecek şekilde tanımlamıştı. Yeni Gine yaklaşık 10.000 yıl önceye kadar Avustralya’ya kara yoluyla bağlıydı. Bu da ilk insanların şu an Cape York olan yerden aşağıya doğru kıtanın geri kalanına yürüyebileceği anlamına geliyordu.

Kealy, “Görüş uzaklığı ve adalar arasındaki daha kısa mesafeler, gerçekten, bu rotayı seyahat için çok daha uygulanabilir yapan şey. Çoğu zaman bu görüş uzaklığı, kıyıdan kıyıyı görebilecek şekilde oluyor.” diyor.

Kealy ayrıca, seyahat için en olası yola karar vermek için bir tepe çevresinden veya tepenin üzerinden gitmeyi de içeren özel bir rota gibi, diğer faktörlerin de izini sürdü.

Kealy, “Türümüzün ilk deniz yolculuğunu arıyoruz” diyor.

Rota hemen hemen 1977’de  büyük ölçüde kabul görmüş ve araştırmacılar için model olarak kullanılan iki olası rotayı teorileştiren- Birleşik Devletler antropoloğu Joseph Birdsell tarafından tanımlanan kuzey rotasıyla aynı yolu izliyor.

Birdsell’in kuzey rotası, Sulawesi’den Batı Papua’ya doğru gidiyor. Güney rotası Timor’a doğru gidiyor ve Kuzey Bölgesi veya Kimberley sahil şeridine önemli bir deniz geçidi ile sona eriyor.


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