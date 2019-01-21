A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.

Kategori Kategori: İnternet | Yorumlar 0 Yorum | 21 Ocak 2019 02:12:59

Sosyal medyada güvenlik, mahremiyet ve amaç düşünülmeden çılgınlığa dönüşen kampanya, Facebook ve benzeri şirketler tarafından suiistimal ediliyor olabilir. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan #10YearsChallenge (10 Yıl Meydan Okuması) basit bir kampanya gibi görülse de...Sosyal medyada güvenlik, mahremiyet ve amaç düşünülmeden çılgınlığa dönüşen kampanya, Facebook ve benzeri şirketler tarafından suiistimal ediliyor olabilir.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan #10YearsChallenge (10 Yıl Meydan Okuması) basit bir kampanya gibi görülse de gerçekte o kadar da masum olmayabilir. Yeni trendin, yüz tanıma sistemlerinin küçük değişimleri tespit edebilecek şekilde geliştirilmesi için mükemmel bir fırsat sunduğu belirtiliyor.



Sosyal medya platformu kullanıcılarının 10 yıl arayla çekilmiş iki fotoğraflarını yan yana koyarak İngilizce “10YearChallenge etiketiyle paylaştıkları kampanya, dünya çapında trend haline geldi. Ağırlıklı olarak Facebook, Facebook tarafından satın alınan Instagram’da ve Twitter’da milyonlarca kişi bu kapsamda fotoğraflarını paylaştı. Kampanyaya Facebook üzerinden sadece üç günde 5 milyon 200 bin kullanıcının katıldığı belirtiliyor.

‘MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL’

Wired yazarı Kate O’Neill’in salı günü yayımlanan ve ‘10 Yıl Meydan Okumasının’ zararsız, masum bir eğlence olmadığını savunan yazısının ardından kampanya kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yazara göre sosyal medya devi gizli bir şekilde yüz tanıma algoritmalarını geliştiriyor olabilir.

O’Neill yazısında, kampanya sayesinde fotoğrafların belirli açıdan analiz edilmesinin oldukça kolay hale geldiğini vurguladı. Belirli bir zaman dilimine ait iki fotoğrafın yan yana paylaşılması yüz tanıma sistemlerinin küçük değişiklikleri daha iyi tanıması ve geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Yazara göre insanların nasıl göründüğü ve nasıl yaşlandıklarını anlamaya çalışan teknolojiler bu yolla eğitilebilir:

“Yaşa bağlı özellikler ve daha spesifik olarak yaş ilerlemesiyle, örneğin, insanların yaşlandıkça nasıl görünebilecekleri olasılıklarıyla ilgili bir yüz tanıma algoritması geliştirmek istediğinizi düşünün. İdeal olarak, birçok insanın fotoğraflarının bulunduğu geniş ve titiz bir veri kümesi istersiniz. 10 yıl gibi belirli bir süre içinde ayrı ayrı çekildiklerini bilseydiniz size oldukça yardımı olurdu.”

“FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN KRONOLOJİK SIRAYLA PAYLAŞILMIYOR”

Kullanıcıların zaten 10 yıllık süre zarfında farklı fotoğraflarını sosyal medya sitelerinde paylaşmış oldukları itirazlarını yanıtlayan yazar, milyarlarca verinin taranmasının, bu fotoğrafların zaman dilimine göre karşılaştırılmasının güç olduğunu belirtti. O’Neill, 10 yıl önce paylaşılmış olsa da fotoğrafın daha da eski olabileceğine, kullanıcıların kronolojik sırayla paylaşım yapmadıklarına dikkat çekti.

FACEBOOK: KAMPANYAYI KULLANICILAR BAŞLATTI

Tartışmaların ardından bir açıklama yayımlayan Facebook, kampanyanın kullanıcılar tarafından başlatıldığını, “10 Yıl Meydan Okumasının” ortaya çıkışında şirketin hiçbir rolü olmadığını ve herhangi bir şekilde bu fotoğraflardan yarar sağlanmadığını ileri sürdü. Açıklamada, siteye yüklenen fotoğraflardaki kişilerin kim olduklarını otomatik olarak bilen ve etiketleyen yüz tanıma özelliğinin kullanıcılar tarafından kapatılabileceğini de hatırlatıldı. Sosyal medya devi yüz tanıma özeliğinin yanı sıra, bir odada kullanıcıyı kamera aracılığıyla takip edebilen ve otomatik olarak kişilerin yüzlerine odaklanabilen yapay zeka tabanlı video sohbet ekranı gibi yeni ürünler piyasaya sürüyor.

KAMPANYA GOOGLE UYGULAMASININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

“10 Yıl Meydan Okuması”, Google tarafından başlatılan benzer bir çabadan 1 yıl sonra ortaya çıktı. “Google Sanat & Kültür” uygulaması, özçekimler ile kullanıcıya benzeyen sanat eserleriyle eşleştiriyor. Uygulama, kullanıcılar bir fotoğraf yükledikten sonra yan yana karşılaştırma yapmak için yüz tanıma algoritmaları kullanıyor.

“10 yıl meydan okuması” kişilerin güvenlik ve mahremiyet konularında neredeyse hiç endişe duymadan ve düşünmeden katıldıkları sosyal medya çılgınlıklarının sonuncusu. Kısa bir süre önce #İlkKonserim (#MyFirstConcertWas) gibi, kullanıcıların popüler güvenlik sorularının yanıtlarını açıklamalarını sağlayan etiketler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: https://tr.sputniknews.com

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Bu seçimde 100 ile 165 yaşı arasında değişen 6 bin 389 seçmen var!!!
Cambridge Dictionary 2018’in kelimesini seçti; ‘Nomophobia’
Minik Kelebek
Çingene Kızı’nın Çalınan Parçaları Sonunda Türkiye’de
'Devlet 80 IQ'yla memur alıyor, suç örgütlerinde 120 IQ var'
Brexit anlaşması parlamentoda reddedildi
2019'da Avustralya vatandaşlık başvurusu şartları değişecek mi?
New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler ülkeyi terk ediyor
Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir
2019’da Türkiye Diyanet ve Saraya çalışacak

Dünya bildiğiniz gibi...
Türkiye’de 20 milyon icra dosyası...
Biri tasarruf mu dedi? Bir yılda 3.5 milyar.
Dört gün çalış, üç gün tatil…
IMF: Küresel ekonomi için fırtına bulutları toplanıyor
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.
Çin’de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı
Avustralya’ya süper hızlı tren geliyor.
Yapay zeka etik kodları yayınlandı
2020 yılında Çin kendi GPS sistemine sahip olacak

Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!
Avustralya’ya İlk Gelenlerin Olası Rotası Belirlendi
Yarı insan yarı maymun!
İnsan beyninde daha önce bilinmeyen bir bölge keşfedildi
Çin’de yapay zeka okul müfredatına giriyor
Canberra, ‘Dünya Yaşam Kalitesi en Yüksek Şehir’ seçildi
Türkiye’nin silahlı şiddet haritası
Avustralya 15., Rwanda 46., Pakistan 93., Türkiye 94. Sırada…
Türkiye 25 basamak birden geriledi
Dünyada 258 milyon kişi göçmen olarak yaşıyor

'Sarı yelekliler herkesi şaşırttı ama sol örgütleri daha çok şaşırttı'
“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde
“YENİ YIL”
Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu
Tarihin ilk işçi grevi III. Ramses’i sarsmıştı.
2019 RAKAMLAR
Mihriban
SANAT
Kontrol Listesi
Ahlaksız Teklif

Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 