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Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 07 Şubat 2019 10:30:51

Almanya'da açıklanan istatistiki verilere göre Türkiye'den başvurularda Türklerin oranı yaklaşık beş kat artarak Kürt kökenlileri geride bıraktı. Her iki başvuru sahibinden biri üniversite mezunu. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurularında artış sürerken, başvuru sahiplerinin eğitim seviyesinin de önemli ölçüde yükseldiği ortaya çıktı.



Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) kurum içi bir istatistiği Türkiye'den iltica başvurusu yapan her iki kişiden birinin üniversite mezunu olduğunu ortaya koydu.

2018 yılının ilk yarısında Türkiye'den yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin yüzde 48'inin üniversite mezunu olduğu, buna karşın diğer ülkelerden yapılan başvurularda üniversite mezunu olanların ortalamasının yüzde 17 olduğu belirtildi.

BAMF'ın analizinde Türk başvuru sahiplerinin eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu, ancak verilerin adayların beyanlarına dayandığı ve başvurularına olumlu yanıt almak umuduyla adayların kendilerini daha başarılı göstermiş olabileceğinin de gözardı edilemeyeceği kaydedildi.



İltica başvurularında artış

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkler 10 bin 655 başvuruyla Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında altıncı sırada yer almıştı. 2017'de bu rakam 8 bin 483 olarak kaydedilmişti.

Welt gazetesinin sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'den iltica başvurularındaki artışın ülkedeki siyasi durumla ilgili olduğu tespitinde bulundu.

Türklerin sayısı Kürtleri geride bıraktı

Welt'in haberine göre 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 4 bin 383 Kürt kökenliye karşın sadece bin 197 Türk kökenli iltica başvurusunda bulunurken 2018'de Türk kökenli ilticacıların sayısı Kürtleri geride bıraktı. Geçen yıl 4 bin 67 Kürt'e karşılık 5 bin 776 Türk kökenli Almanya'ya iltica başvurusu yaptı.

Darbe girişimi sonrası başvuruların kabulündeki oranlarda da değişim yaşandı. 2016 yılında başvurusu kabul edilen Türk ve Kürt kökenlilerin oranı yüzde 7'de seyrederken 2018 Kasım ayı sonu itibarıyla toplamda yüzde 40'a ulaştı. Türklerin başvurularındaki kabul oranı yaklaşık yüzde 71'e yükselirken Kürtlerde bu oran yüzde 12'de kaldı.

Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi sonrasında Türkiye'den birçok diplomat ve kamu görevlisi de iltica başvurusunda bulundu. Bakanlık 2018 yılında 316 diplomatik pasaportlu ve 115 kamu görevlisinin başvuru yaptığını, rakamların eş ve çocukları da içerdiğini bildirdi.

Beyin göçü

Rakamları Welt gazetesine değerlendiren göç uzmanı Jochen Oltmer Türkiye'den bir beyin göçü olduğunu söyleyerek "Bir tarafta siyasi takibata uğrayanlar, diğer tarafta bir çok genç yurt dışında okumak gibi nedenlerle ülkeyi terk ediyor" dedi.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) yetkilisi Wiebke Bachmann da Türkiye'den beyin göçünü doğrularken 2017'den itibaren Almanya'da üniversite öğrenimi görmek isteyen Türk gençlerin sayısının arttığına dikkat çekti.

Kaynak :  Deutsche Welle Türkçe

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