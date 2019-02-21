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Araç plakalarında emoji kullanma dönemi başlıyor

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 21 Şubat 2019 05:22:15

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bundan böyle sürücüler araç plakaları üzerinde emoji kullanabilecek. 1 Mart itibariyle trafikte görülebilecek emojili plakalar özel plaka arzu eden sürücüleri cezbetmeye şimdiden başladı. Dijital dünyada emoji kullanımı ciddi oranda artmışken bu dijital yüz ifadelerine yoğun ilgi fiziksel dünyadan da büyük ilgi ve talep görüyor. Her geçen yıl yeni emojiler ile kullanım artarken, 2019 yılında da pek çok yeni emoji ortaya çıkacak.

Bu emojiler internet üzerinde olduğu kadar fiziksel dünyadan da talep görüyordu. Mağaza vitrinlerinde ya da açıkhava reklamlarında bile karşılaşmaya çalıştığımız emojiler artık ilk kez resmi olarak araç plaklarında yer almaya başlayacak.

Emojili plaka konusunda öncülük eden ülke kıta ülkesi Avustralya oldu. Avustralya’nın Queensland eyaleti, bundan böyle plaka üstünde resmi olarak emoji kullanılmasına izin verecek. Personalised Plates Queensland tarafından üretilecek olan plakaların kayıt işlemleri, Avustralya resmi makamlarınca da tanınıyor. Yani yakında Queensland’de üzerinde emoji olacak oldukça renkli plakalar trafikte görülecek.

Avustralya her ne kadar emoji kullanımını tanıyor olsa da, plakalardaki emoji kullanımı şimdilik sadece 1 emoji ile sınırlandırılmış. Sürücüler kendilerine gözü yaşlı gülen emoji, göz kırpan emoji, güneş gözlüklü emoji, gözleri kalbe dönüşmüş emoji ve klasik gülen 5 farklı emojiden birini seçebilecek. Bunun yanı sıra plakada halen 5 karakterli harf ve rakamlardan oluşan klasik plaka karakterlerinin bulunması zorunlu tutulmuş.

Queensland eyaletinde emojili plaka kullanmanın ise elbette bir bedeli de olacak. Sürücüler istedikleri takdirde yeni plaka tescil işlemleri için 475 AUD yani bugünkü TL kuruyla 1805 TL civarında bir rakamı gözden çıkarmış olması gerekiyor.





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