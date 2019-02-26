Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 26 Şubat 2019 13:31:26









AKP'li 'muhaliflerin' gazetesi olarak bilinen Karar gazetesinde, açıklanan son nüfus sayılarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Yazıda nüfus artış hızının açıklanamaz olduğuna işaret edilirken, '4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor?' diye soruldu. Yazının ardından AKP'nin seçim süreci öncesinde nüfus sayılarıyla oynadığı iddiası gündeme geldi. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, “Esrarengiz nüfus artışı” başlıklı yazısında dikkat çeken bilgiler paylaştı, 82 milyon olarak açıklanan Türkiye'nin yeni nüfusuna ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.4 MİLYON 187 BİN KİŞİLİK ARTIŞ NEREDEN GELİYOR?"2012-2017 arasında toplam doğum sayısı: 6 milyon 086 bin kişi. 2012-2017 arasında toplam ölüm sayısı: 2 milyon 395 bin kişi. Normalde doğumdan, ölüm sayısını çıkarınca nüfus artışının 3 milyon 692 bin kişi civarında olmasını bekleriz. Çünkü yurtdışına çıkan göç ve yurtdışından gelen göç bu sayıyı dengeler" diyen Kiras, "Ama bakıyorsunuz ki, 2012-2017 arasında toplam nüfus artışı 7 milyon 878 bin kişi olmuş. Yıllık göç istatistikleri bile bu nüfus artışını açıklamıyor. Doğum-ölüm farkına göre 3 milyon 692 bin kişinin üzerinde 4 milyon 187 bin kişi daha nüfusumuz artış göstermiş. İyi ama o zaman şu soru sorulmaz mı? Türkiye’de doğmayan bu 4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.'KİM BUNLAR?'Göç istatistiklerinin 2016-2017 yıllarında rakamlarını da veren Kiras, "Doğum: 2 milyon 069 bin. Ölüm: 849 bin. Doğum-ölüm sayısına göre artması gereken nüfus 1 milyon 221 bin. Ama nüfus artışı 2 milyon 603 bin. Hadi TÜİK’e göre ülkemize son iki yılda 416 bin net göç geldi diyelim. O zaman artması gereken nüfus 1 milyon 637 bin kişi oluyor ama nüfus 2 milyon 603 bin kişi artmış. Acaba sadece 2016-17 yıllarında dahi 966 bin kişilik nüfus nerede artıyor? Bunlar ülkemizde doğmamış, ülkemize göç etmemiş ama ülke nüfusunda 966 bin kişi artış oluyor. Kim bunlar? " diye sordu.Kiras yazısında bu artışın ne anlama geldiğine ilişkin bir imada bulunmazken, neredeyse her yıl seçimlerin yapıldığı Türkiye'de yaşanan bu nüfus artışı dikkat çekti.Konuya ilişkin resmi kurumlardan bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.