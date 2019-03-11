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3.6 Milyon yıllık ayak izleri bulundu.

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 11 Mart 2019 12:06:28

Araştırmacılar, Afrika’da 3.6 milyon yıllık ayak izleri keşfettiler. Bu antik ayak izlerinin, 5 kişilik bir grupun, ıslak volkanik küllerin üzerinde yürümesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Laetoli Tanzanya’da, on üç adet ayak izi seti, Sapienza Üniversitesi’nin liderliğindeki uluslararası bir araştırmacılar grubu tarafından keşfedildi.



Uzmanlar, ayak izlerinin günümüzden yaklaşık olarak  3,85 ila 2,95 milyon yıl önce yaşamış olan Australopithecus afarensis’in beş üyesine, yani fosil iskeletiyle bilinen ve Lucy adıyla anılan bir türe ait olduğunu teorik olarak ortaya koydular.






Bilim insanları, izlerin yaklaşık 3.6 milyon yıl önce bir Lucy erkeği ve ona eşlik eden 4 dişinin 30 metre karelik alanda, volkanik küller üzerinde bırakmış oldukları ayak izlerinin kayaya dönüşmesiyle geride kaldığına inanıyorlar.

Araştırmanın öncülerinden olan Profesör Giorgio Manzi;

“Önceki bulgularla birlikte bütün olarak alınan bu yeni kanıt, volkanik bir patlamadan sonra gelen yağış sonrasında, bir grup olarak hareket eden birkaç ilk insanı tasvir ediyor. Ancak daha fazlası da var… Bireylerden birinin ayak izleri gruptaki diğer bireylerin ayak izlerinden şaşırtıcı bir şekilde daha büyük. Bu da onu türün büyük bir erkek üyesi olduğunu düşündürüyor. Aslında, ayak izleriyle orantılı biçimde ölçülen 165 cm yükseklik, onu bugüne kadar belirlenen en büyük Australopithecus örneği yapıyor ” – Profesör Manzi.

Bu çalışma, cinselliğin erken dönemiyle ilgili daha fazla bilgi edinilmesini de sağladı. Uzmanlar, bu keşfe kadar Australopithecus Afarensis türünün tek eşli olduklarını öne sürmüşlerdi fakat bu yeni bulgu öncekilerle çelişerek Australopithecus Afarensis’in çok eşli olabileceğini ortaya koydu.

Ayak izleriyle ilgili yapılan araştırma eLife adlı dergide yayımlandı.




Kaynak: elifesciences.org/articles/19568



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