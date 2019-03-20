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Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 1 Yorum | 20 Mart 2019 07:18:12

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Christchurch’teki terör saldırıların ardından söylediklerinin "düşüncesiz, aşağılayıcı ve ülkesi adına rencide edici olduğunu" açıkladı. Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağıran Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendireceğini bildirdi.

Karakoç ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Morrison, "Böylesine hassas bir ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin, pervasızlık ve Avustralya halkı için çok rencide edici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Karakoç'un sunduğu gerekçeleri ve özrü kabul etmediğini belirten Morisson, “Avustralyalılar hakkında sarf edilen bu sözlere açıklık getirilmesi ve geri alınmasını bekliyorum" dedi.

Ankara’nın cevabını beklediğini belirten Avustralya Başbakanı iki ülke arasındaki ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Ayrıca Morrison, Erdoğan'ın, açıklamalarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına "ihanet ettiğini" de ileri sürdü.

Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.

Erdoğan Avustralyalılar hakkında ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullanmıştı


Dün de Yeni Zelanda hükümeti Erdoğan'ın miting görüntülerine tepki gösterdi

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami saldırılarına ilişkin görüntüleri miting meydanlarında izletmesiyle ilgili olarak, "Ülkemizi ya da insanımızı kötü gösterecek veya olduğundan farklı gösterecek davranışlardan kaçınmak gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Winston Peters'a gazeteciler, Erdoğan'ın mitingde izlettiği görüntüleri sordu. Peters soru üzerine, "Sayın Oktay ve Çavuşoğlu'na da açık bir şekilde söyledim; bizim ülkemizi olduğundan farklı gösteren her türlü şey bu ülkenin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atar." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yeni Zelanda değil Avustralya vatandaşı olduğunu belirten Peters, "Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Biz açık ve özgür bir toplumuz. Ülkemizin yanlış temsil edilmemesi adına Türkiye ile görüştük." diye konuştu.




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Yorumlar
M Kemal { 20 Mart 2019 09:25:21 }
Bu adamcağız, gelmekte olan Türk yerel seçinlerinde bir avuç daha fazla oy alabilmek için söyleyeceği şeylerin, yurtdışında yaşayan Türk orijinli vatandaşlarını incinebilir bir durumda bırakabileceğini farkedemiyor. Kendi tabiri ile “bir kitabın kendini değil, sadece arka kapağını okuyan” biri olarak kendisi ne bir devlet adamının, ne bir diplomatın hatta; ne de sıradan bir memurun sahip olması gereken bilgi ve sağduyuya sahip. Sadece iç politika amaçları için, Islami köktencilik kartı oynamaya çalışan biri… 100 yıl önce Anzak annelerine yazdığı mektubu hala gözler yaşartan Atatürk’ ü bağrından çıkaran bir millet olarak, bu kişiyi de çıkarabildiğimize inananmıyorum…Ne yazık.
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Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir
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