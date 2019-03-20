Kategori: Ayorum Güncel | 1 Yorum | 20 Mart 2019 07:18:12

Karakoç ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Morrison, "Böylesine hassas bir ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin, pervasızlık ve Avustralya halkı için çok rencide edici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.









Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yeni Zelanda değil Avustralya vatandaşı olduğunu belirten Peters, "Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Biz açık ve özgür bir toplumuz. Ülkemizin yanlış temsil edilmemesi adına Türkiye ile görüştük." diye konuştu.













Avustralya Başbakanı Scott Morrison Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Christchurch’teki terör saldırıların ardından söylediklerinin "düşüncesiz, aşağılayıcı ve ülkesi adına rencide edici olduğunu" açıkladı. Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağıran Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendireceğini bildirdi.Karakoç'un sunduğu gerekçeleri ve özrü kabul etmediğini belirten Morisson, “Avustralyalılar hakkında sarf edilen bu sözlere açıklık getirilmesi ve geri alınmasını bekliyorum" dedi.Ankara’nın cevabını beklediğini belirten Avustralya Başbakanı iki ülke arasındaki ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Ayrıca Morrison, Erdoğan'ın, açıklamalarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına "ihanet ettiğini" de ileri sürdü.Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.Erdoğan Avustralyalılar hakkında ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullanmıştıYeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami saldırılarına ilişkin görüntüleri miting meydanlarında izletmesiyle ilgili olarak, "Ülkemizi ya da insanımızı kötü gösterecek veya olduğundan farklı gösterecek davranışlardan kaçınmak gerekir." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Winston Peters'a gazeteciler, Erdoğan'ın mitingde izlettiği görüntüleri sordu. Peters soru üzerine, "Sayın Oktay ve Çavuşoğlu'na da açık bir şekilde söyledim; bizim ülkemizi olduğundan farklı gösteren her türlü şey bu ülkenin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atar." dedi.