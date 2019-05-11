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Kibir Hastalığı
Kategori: Bilim | 0 Yorum | 11 Mayıs 2019 18:13:54
2009 yılında David Owen ve Jonathan Davidson tarafından “Beyin’de yayınlanan Kibir Hastalığı adlı çalışmaya dikkat çekelim. Son yüzyıl içinde ABD ve İngiltere’deki Başkan ve Başbakanları incelemişler ve uzun süre çalışıp çeşitli başarılara imza atmanın ve dizginlenmemiş yetkiler kullanmanın, kişilik üzerinde yaptığı tahribatı 14 başlık altında toplanmışlar.
1. Dünyalarını öncelikli olarak güç kullanma ve şeref arama konusunda bir alan olarak görme2. Kendilerini iyi gösterecek eylemlerde bulunmak
3. Görünümleri ve tanıtımları ile ilgili orantısız bir endişe hali yaşamak
4. Bir peygamber gibi konuşup, sıradan durumlarda bile yücelik aramak
5. Bakış açısını ve çıkarlarını, ulusla veya kuruluşla özdeşleştirmek
6. Üçüncü kişi ağzıyla ya da 'biz' diyerek konuşmak
7. Kendi yargısına aşırı güvenmek ve başkalarının tavsiye ve eleştirilerini hor görmek
8. Kendini yenilmez hissetmek ve başarabilecekleri konusunda aşırı özgüvenlü olmak
9. Sıradan insanların mahkemesine veya kamuoyuna açık olmak yerine, yalnızca Tarihe veya Tanrıya hesap vereceğine inanmak
10. Tarihin ya da Tanrının mahkemede kendisini haklı çıkacağına inanmak
11. İleri derece yalıtılmışlıkla gelen gerçeklik ile bağını yitirmek
12. Huzursuzluk, umursamazlık ve dürtüsellikle davranmak
13. Kendi öngörülerinin ahlaki doğruluğunda ısrar dışında, olabilirlik, maliyet veya sonuçları göz önüne alma gereksinimi duymamak
14. Kibir kaynaklı yetersizlik, kendine aşırı özgüven duyduğu için politikalarının inceliklerini boşlamak ve başarısızlığa yol açmak
Kibir Hastalığına yatkınlık gösteren bir ünlüye nasıl korunulabileceği sorulduğunda bir kaç yöntem paylaşmış.
Geçmişindeki sıradan zamanları düşün
Sıradan insanlarla ilgili belgeseller izle
Seçmenlerinin sesine kulak ver! Mektuplarını oku, onları dinle.
Kaynak : https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862
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