Kategori: Bilim | 0 Yorum | 11 Mayıs 2019 18:13:54









1. Dünyalarını öncelikli olarak güç kullanma ve şeref arama konusunda bir alan olarak görme

Kaynak : https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862









2009 yılında David Owen ve Jonathan Davidson tarafından “Beyin’de yayınlanan Kibir Hastalığı adlı çalışmaya dikkat çekelim. Son yüzyıl içinde ABD ve İngiltere’deki Başkan ve Başbakanları incelemişler ve uzun süre çalışıp çeşitli başarılara imza atmanın ve dizginlenmemiş yetkiler kullanmanın, kişilik üzerinde yaptığı tahribatı 14 başlık altında toplanmışlar.2. Kendilerini iyi gösterecek eylemlerde bulunmak3. Görünümleri ve tanıtımları ile ilgili orantısız bir endişe hali yaşamak4. Bir peygamber gibi konuşup, sıradan durumlarda bile yücelik aramak5. Bakış açısını ve çıkarlarını, ulusla veya kuruluşla özdeşleştirmek6. Üçüncü kişi ağzıyla ya da 'biz' diyerek konuşmak7. Kendi yargısına aşırı güvenmek ve başkalarının tavsiye ve eleştirilerini hor görmek8. Kendini yenilmez hissetmek ve başarabilecekleri konusunda aşırı özgüvenlü olmak9. Sıradan insanların mahkemesine veya kamuoyuna açık olmak yerine, yalnızca Tarihe veya Tanrıya hesap vereceğine inanmak10. Tarihin ya da Tanrının mahkemede kendisini haklı çıkacağına inanmak11. İleri derece yalıtılmışlıkla gelen gerçeklik ile bağını yitirmek12. Huzursuzluk, umursamazlık ve dürtüsellikle davranmak13. Kendi öngörülerinin ahlaki doğruluğunda ısrar dışında, olabilirlik, maliyet veya sonuçları göz önüne alma gereksinimi duymamak14. Kibir kaynaklı yetersizlik, kendine aşırı özgüven duyduğu için politikalarının inceliklerini boşlamak ve başarısızlığa yol açmakKibir Hastalığına yatkınlık gösteren bir ünlüye nasıl korunulabileceği sorulduğunda bir kaç yöntem paylaşmış.Geçmişindeki sıradan zamanları düşünSıradan insanlarla ilgili belgeseller izleSeçmenlerinin sesine kulak ver! Mektuplarını oku, onları dinle.