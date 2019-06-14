|
|
|
Çocuklarınız arabada güvende mi?
Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 14 Haziran 2019 19:27:31
Güvenlik uzmanları ve doktorlar, birçok çocuğun aile arabasında artan ölüm veya ciddi yaralanma riskine maruz kaldığını söylüyerek, anne babaları çocuklarını, olabildiğince uzun süre çocuk koltuklarında tutmaya çağırdılar. Kraliyet Çocuk Hastanesi tarafından yapılan yeni bir anket, Avustralya`da;
• Yedi ila 10 yaş arası çocukların üçte ikisinin yükseltici koltuklarda oturmadığını,
Hastanedeki doktorlar, yukarıdaki durumlarda, küçük bir araba kazasında bile çocukların tehlike altında olduklarını ve bunun önlenebileceğini belirtiyor.
Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi (NHMRC), yalnızca 145 cm'den daha uzun çocukların yetişkinlerle aynı koşullarda bağlanarak güvenle yolculuk edebileceklerini belirtiyor.
Ortalama 145cm boyunda olan çocuklar ise genellikle 11 yaş civarında.
Peki anne babalar çocuklarını ne zaman, güvenli güçlendirici koltuklardan indirebilir?
Çocuğunuz, arabada yolculuk ederken hala özel koltukta oturmalı mı yoksa yetişkinler gibi oturmaya başlayabilir mi?
Bunu beş adımda kolaylıkla anlayabilirsiniz:
1.Çocuğunuzun sırtı koltuk sırtının arkasına tam olarak dayanmalı.
Kaynak
https://mobile.abc.net.au/news/2019-05-15/parent-drivers-putting-children-at-risk-in-cars-study-finds/11114570?pfmredir=sm
Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış
Yorum Yazın
|
| Tüm Yazarlar |