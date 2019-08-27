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Bu utanç tüm ülkenin!!!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 27 Ağustos 2019 09:02:07

Yer Antalya Kepez Devlet Hastanesi! 'Doğum yapan 274 çocuk' skandalı ANTALYA Kepez Devlet Hastanesi'nde son iki yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı. Çocukların 115'i Türk, 159'u ise yabancı uyruklu. Antalya Barosu konuyu yargıya taşıyacak. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, aileler talep etse de etmese de, yargıya intikal eden istismar olayları hakkında "müdahillik" talebinde bulunduklarını anlattı.



"Mutlaka hukuki süreç işletiliyor"

Yasa gereği çocuk doğumu gerçekleştiren uzmanların tutanakları Cumhuriyet Savcılığı'na ya da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirmek zorunda olduğunun altını çizen avukat Ertuğrul, polis ekiplerinin ise yabancı ya da Türk olduğuna bakmadan işlem başlatma mecburiyetinin bulunduğunu ifade etti: Yabancı ülke vatandaşlarının sağlık güvenceleri ile ilgili sıkıntılar var. Tedavilerde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar ancak doğum başka bir konu. Türkiye vatandaşı da olsa, yabancı ülke vatandaşı da olsa çocukların korunması ilkesi gereği adli işlem başlatılıyor.

"Biz buna müsaade etmeyeceğiz"

Son yıllarda başta yabancı çocuklar olmak üzere çocuk istismarına ilişkin çok sayıda olayın takipçisi olduklarını aktaran Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ertuğrul, "Kumluca'da istismara uğrayan Suriyeli çocuk olayı hakkında sorumluları şikâyet ettik. Suriyeli bir çocuğun dört hastaneye götürüldüğü ve kabul edilmediği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunduk. Çocuk doğumlarla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız. Aileler olayın üstünü örtmek istese bile biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.


Bağcılar Devlet Hastanesi'nde 392 hamile çocuk

Bağcılar Devlet Hastanesi'nde 392 hamile çocuk Urfa'da bu yılın ilk yarısında 21 kız çocuğunun hamile kaldığı açığa çıkmıştı. Şanlıurfa Barosu, mağdur çocukların çoğunun 12 yaşından küçük olduğunu duyurmuştu. Yine geçen yıl, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 392 çocuk gebeliği vakasının adli makamlara bildirilmediği anlaşılmıştı. Ülkenin gündemine oturan 115 hamile çocuk ile ilgili kayıtların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran hastane personeli İclal Nergis sürgün edilirken, valiliğin soruşturma izni vermediği doktor, skandalla ilgili ön incelemeyi yürüten başhekimin yardımcılığına getirilmişti.

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