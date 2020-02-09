Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 09 Şubat 2020 20:34:48













Paris’in kuzeydoğusundaki Belleville mahallesi, Paris’in en tanınan Çin mahallesi, coronavirüs paniginde : Kuaförler, cafeler, lokantalar, fırınlar, aşevleri, bar, bakkal, çayevi, çorbacı, büyük “restaurant”lar, süpermarketler, toptancılar top attılar. Kimi dükkanını kapattı : Fırınlar en başta. Kimi bakkal dükkanı da kapalı. Şarküteriler de. Böylesi hiç görülmemişti. Üç haftada mahallenin cografyası, sosyolojisi değişti. Mahallelilerin morali bozuk. Yüzü asık.İşyerlerinde, sokaklarda, bulvar ve caddelerde in cin top oynuyor. Kıyamet sonrası sanki. Şen şakrak, kadırımlarından geçmek kimi zaman nâmümkün, gecenin en geç saatlerinde bile iki lokma atıştırılabilen Belleville (Güzelkent) artık “ville morte” (ölü kent). En iyi ve en hesaplı tarafından Çin, Vietnam, Tayland, Kamboç, Japon yemeklerinin yenildiği mahellede keyif meyif kalmadı. Müşteri filan da kalmadı.Sadece Paris’in diğer mahallelerinden gelen müşterileri değil bizzat Belleville’de yaşayan Asyalılar bile sokağa çıkmıyor.Kapanan fırın, bakkal yanında günlük ticaretleri yüzde altmış, yüzde elli, yüzde otuz oranında azalan işyerlerinin patronları da kara kara düşünüyor. “Daha kaç hafta dayanabiliriz ?” Bilinmiyor.Belleville Çinlilerinin önemli bir bölümünün katil virüsün doğduğu merkezlerden Wezhou kökenli olmaları da işin rengini koyulaştırıyor. Siyahlaştırıyor : Yıllardır Paris’i, Belleville’i terketmemiş Çinliler bile memlekette kalan yakınlarının kaderini paylaşmak istercesine kendi kendilerini karantinaya alıyor, ondört gün sokağa çıkmıyor. Belleville yas tutuyor. Belleville somurtuyor. Homurdanıyor. Yarınına iyi bakmıyor.Çin yeni yılı kutlamaları toptan iptal edildi. Oysa geçen yıl sadece mahallenin Çinlileri değil bütün mahalleliler yeni yılı topluca ve ortaklaşa ve geniş katılımlarla kutlamış, sokaklar baştan aşağıya süslenmiş, birlikte karnavalımsı yürüyüş düzenlenmiş, çocuklar çok eğlenmiş, yerlisi ve yabancısı, Fransızı ve turisti kenetlenmiş, ırkçılara yaşam dersi verilmişti. Bu yıl hiç öyle değil. Dahası kimi “Fransız” Asyalıya benzettikleri yurtaşlarına ırkçı laf atıyor, “Virusünü al da git !” diyor, küfür ediyor...Panik sürüyor ve daha ne kadar devam edeceği de bilinmiyor. Çin’den, Asya’dan gelen haberler can sıkıyor. Ciddi haberler yanında uydurma haberler, yalanlar ve dedikodular da işin abartılmasına yol açıyor :Birkaç gün önce, Belleville sokaklarında ve bulvarlarında iş koparan hayat kadını Çinlilerden biri bir eczaneye neredeyse koşarak dalıp, maske istedi, eczacı kalmadı deyince “Nasıl olur, diyen hayat kadını, bilmiyor musunuz yarın Belleville tümden karantinaya alınacak !” “haberini” ilan etmesin mi ?Evet dedikodular da paniğe yol açıyor.Coronavirüsün getirdiği 21. Yüzyılın “İsanyol Gribi” olmasın ? 20. Yüzyıl başında dünyayı kasıp kavuran bela bugün Doğu’dan Uzakdoğu’dan mı esiyor ?“Playmobil député(e)”Bitirmeden Fransa siyasi cephesinden de bir haber ekleyeyim : Siyaset sözlüğüne yeni giren bir “kavramı” tanıtmak için :İptal edilmesi/geri çekilmesi için aralık ayının başından bu yana gösteriler ve grevler düzenlenen Emeklilik Yasa tasarısı birkaç gündür Millet Meclisi’nde tartışılıyor. Cumhurbaşkanı’nın partisinin (LREM) erkek ve kadın milletvekilleri, liderlerinin gösterdiği yönde nutuklar atıp savlar ileri sürüyor ve maddelerin kabulü için hepsi birden tek merkezden yönetilircesine parmak kaldırıyor, evet diyor. Bunun sonucunda sendika liderleri ve muhalif partilerin yönetici ve temsilcileri onlara yen bir lakap taktı : “Cumhurbaşkanı’nın playmobilleri”. “Sallabaş”, “kaldırel indirel” lakaplarından sonra bu lakap tuttu. Bu süreç içinde LREM milletvekillerinden onyedisi, Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın ve Millet Meclisi Başkanı’nın kendilerine uygun gördükleri oyuncak milletvekilliği rölünü beğenmediklerinden istifa etti. Elbette istifaların başka ve değişik nedenleri de var, ama istifaların son günlerde sıklaşması aynı zamanda milletvekileri içindeki hoşnutsuzluğun somutlaştırılmasıdır da. Kimi artık oyuncak yerine konulmak istemiyor. “Jupiter” görecek mi ? Duyacak mı : Meçhul.Yasa tasarısı tartışılırken emekçilerin ve emeklilerin gösterileri ve grevleri sürüyor. Cumhurbaşkanı ve emir kulları yasa tasarısını sonuna kadar götürmek niyetindeler. Gösteri ve yürüyüşler de sürüyor, sürecek. Nihayet emekçilerin, emeklilerin ve halkın önümüzdeki 15 ve 22 Martta yapılacak Belediye Seçimlerinde LREM adaylarına kırmızı kart göstermesi de bekleniyor/kesin gibi.