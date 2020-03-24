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Şimdi de hanta virüsü can almaya başladı!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 24 Mart 2020 12:25:56

Çin’den korkutan haber! Şimdi de başka bir virüs can almaya başladı… Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyayı kasıp kavuran corona virüsü can almaya devam ederken, Çin'den dehşet verici bir haber geldi. Global Times gazetesi, Yunnan eyaletinde yaşayan bir kişinin işe giderken otobüste hanta virüsü (hantavirüs) sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.

Corona virüsü şimdiye dek küresel ölçekte 17 bini aşkın kişinin ölümüne yol açarken, birçok hastalık çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Hindistan ve başkaca ülkelerde domuz gribi ve kuş gribi vakaları bildirilirken, Çinli bir adama hanta virüsü teşhisi koyuldu.



Çin’in Global Times gazetesi, adını açıklamadığı Yunnanlı adamın Shandong eyaletinde işe giderken otobüste hayatını kaybettiğini yazdı. Otobüste bulunan diğer 32 kişide de hanta virüsü tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesinden. Hanta virüsleri insanlarda hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) ve renal sendromla beraber hemorajik ateş (HFRS) gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Hastalık hava yoluyla bulaşmıyor ve insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla geçiyor.



Hantavirüs

Bunyaviridae ailesinden bir virüstür. Bu grupta 7 virüs bulunur: Bunyavirüs, Phlebovirüs, Nairovirüs, Tospovirüs, Orthobunyavirüs, unclassified bunyavirüs ve Hantavirüs.

Hantavirüs adı Dr. Lee Ho-Wang tarafından Hantaan virüsünün (Kore kanamalı ateşine yol açan virüs) izole edildiği Hantan Irmağı'ndan gelmektedir. Hantaan virüsü ile ilişkilendirilen hastalığa Kore kanamalı ateşi (artık kullanılmıyor) veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş adı ile böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilir.

Bulaşma Şekli : Hantavirüs'un taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen Sigmodon hispidusdur. Bu farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler. Bu yüzden hastalık hakkında laboratuvar deneyleri ile çok fazla bilgi edinilememektedir.

Belirtileri : Ani başlayan ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma ve ishal, böbreklerin görevlerini yerine getirememesi sonucu az veya hiç idrar yapamamadır. Belirtilen şikayetleri olan kişilerin en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gitmesi hastalığın erken dönemde teşhisi ve tedavisi açısından önemlidir.

Kore kanamalı ateşi (Hantavirüs) ABD tarafından muhtemel bir biyolojik savaş aracı olarak araştırılan bir düzine hastalık yapıcı arasından, üç kanamalı ateşten birisidir. Daha sonra biyolojik savaş programı durdurulmuştur (1975).

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