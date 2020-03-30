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Avustralya Covid-19 hastaları için 'sanal hastane' kuruyor

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 30 Mart 2020 00:22:40

Avustralya, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 yoğun bakım gerektirmeyen hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı. Yerel "The Age" gazetesinin haberine göre, "sanal hastane" olarak adlandırılan projeyle yoğun bakım servisi dışında tedavi gören Covid-19 hastaları, evlerine yerleştirilecek özel bir sistemle takip edilecek.

İlk etapta (NSW) Yeni Güney Galler eyaletinde denenecek, başarı sağlanırsa tüm ülkede uygulanacak projede, Armidale Hastanesinde tedavi gören 200 hastanın, kalp atış hızı, ateş, oksijen doygunluğu, tansiyon ve nefes alışları evlerine kurulacak özel bir monitör sistemiyle izlenecek.



Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri sıkılaşıyor

Başbakan Scott Morrison, Covid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Morrison, tüm eyalet ve bölgelerinde, mali sıkıntılar sonucunda taahhütlerini yerine getiremeyenlerin ev ve ticari mülkiyetlerden çıkarılmasının 6 ay süreyle yasaklandığını söyledi.

Ülkede, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 969 olarak belirlenmiş, virüs nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirmişti.


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Avustralya Covid-19 hastaları için 'sanal hastane' kuruyor
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