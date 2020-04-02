Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 02 Nisan 2020 05:01:09

En çok Covid-19 ölümünün yaşandığı il yine 117 ölüm ile İstanbul oldu. İstanbul'dan sonra 18 ile en fazla ölüm İzmir'de yaşandı.









1 Nisan itibariyle sırasıyla en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10 il:



İstanbul 8 bin 852

İzmir 853 vaka

Ankara 712 vaka

Konya 584 vaka

Kocaeli 410 vaka

Isparta 268 vaka

Sakarya 207 vaka

Adana 197 vaka

Bursa 135 vaka

Samsun 112 vaka



Türkiye'de 1 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle en fazla ölüm gerçekleşen iller



İstanbul 117 ölüm

İzmir 18

Kocaeli 8

Ankara 7

Konya 7

Zonguldak 5

Trabzon 5

Balıkesir 5

Adana 3

Sakarya 3



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama 30 kişiye bulaştırdığını söyledi.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakanın açıklamalarına göre en çok Covid-19 vakası 8 bin 852 vaka ile İstanbul'da görüldü. İstanbul'u 853 vaka sayısı ile İzmir takip ediyor. İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla vaka Ankara görüldü. Türkiye'de 1 Nisan tarihi itibariyle bütün illerde Covid-19 vakası tespit edildi. Toplamda 39 ilde ise Covid-19 nedeniyle ölümler yaşandı.