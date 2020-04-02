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Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası görüldü?
Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 02 Nisan 2020 05:01:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakanın açıklamalarına göre en çok Covid-19 vakası 8 bin 852 vaka ile İstanbul'da görüldü. İstanbul'u 853 vaka sayısı ile İzmir takip ediyor. İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla vaka Ankara görüldü. Türkiye'de 1 Nisan tarihi itibariyle bütün illerde Covid-19 vakası tespit edildi. Toplamda 39 ilde ise Covid-19 nedeniyle ölümler yaşandı.
En çok Covid-19 ölümünün yaşandığı il yine 117 ölüm ile İstanbul oldu. İstanbul'dan sonra 18 ile en fazla ölüm İzmir'de yaşandı.
1 Nisan itibariyle sırasıyla en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10 il:
İstanbul 8 bin 852
İzmir 853 vaka
Ankara 712 vaka
Konya 584 vaka
Kocaeli 410 vaka
Isparta 268 vaka
Sakarya 207 vaka
Adana 197 vaka
Bursa 135 vaka
Samsun 112 vaka
Türkiye'de 1 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle en fazla ölüm gerçekleşen iller
İstanbul 117 ölüm
İzmir 18
Kocaeli 8
Ankara 7
Konya 7
Zonguldak 5
Trabzon 5
Balıkesir 5
Adana 3
Sakarya 3
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama 30 kişiye bulaştırdığını söyledi.
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