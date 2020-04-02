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Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası görüldü?

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 02 Nisan 2020 05:01:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakanın açıklamalarına göre en çok Covid-19 vakası 8 bin 852 vaka ile İstanbul'da görüldü. İstanbul'u 853 vaka sayısı ile İzmir takip ediyor. İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla vaka Ankara görüldü. Türkiye'de 1 Nisan tarihi itibariyle bütün illerde Covid-19 vakası tespit edildi. Toplamda 39 ilde ise Covid-19 nedeniyle ölümler yaşandı.

En çok Covid-19 ölümünün yaşandığı il yine 117 ölüm ile İstanbul oldu. İstanbul'dan sonra 18 ile en fazla ölüm İzmir'de yaşandı.



1 Nisan itibariyle sırasıyla en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10 il:

    İstanbul 8 bin 852
    İzmir 853 vaka
    Ankara 712 vaka
    Konya 584 vaka
    Kocaeli 410 vaka
    Isparta 268 vaka
    Sakarya 207 vaka
    Adana 197 vaka
    Bursa 135 vaka
    Samsun 112 vaka

Türkiye'de 1 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle en fazla ölüm gerçekleşen iller

    İstanbul 117 ölüm
    İzmir 18
    Kocaeli 8
    Ankara 7
    Konya 7
    Zonguldak 5
    Trabzon 5
    Balıkesir 5
    Adana 3
    Sakarya 3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama 30 kişiye bulaştırdığını söyledi.



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Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası görüldü?
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