Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 08 Aralık 2020 11:25:11

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg yaptığı açıklamada, "Dev dijital platformların yerel yayıncılarla, kullandıkları haber ve ilgili içerikle alakalı ne kadar ödeme yapacaklarını müzakere etmeleri gerekiyor. Anlaşmaya varamazlarsa, hükümet bu konuda bir hakem tayin ederek, ücreti belirleyecek." dedi.









Avustralya'da hükümet, Google ve Facebook gibi dev dijital platformlarının daha önce ücretsiz olarak kullandığı "yerel haber kaynaklarına ödeme yapmasına ilişkin kanun taslağında" nihai değişiklikleri yaptı. Bu hafta meclisten geçmesi planlanan yeni yasa taslağına göre iki dev platform yerel medya kuruluşlarıyla ücret konusunda anlaşarak ödeme yapmak zorunda.Frydenberg şu anda dev platformlara yönelik dünyada ilk niteliğini taşıyan uygulamaya değinerek, "Bu yeni yönetmelikle sanal dünya, gerçek dünyanın kurallarını yansıtmaya başlayacak. Ayrıca medya ortamının da devamını sağlayacak. Bu çok büyük bir reform ve dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tüm gözler şu anda Avustralya'daki bu değişime odaklanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.Gelişme sonrası Facebook Avustralya Direktörü Will Easton, tasarı kanunlaştıktan sonra şartları gözden geçireceklerini ve uygulanabilir bir çerçevede anlaşma yoluna gideceklerini söyledi.Facebook, daha önceki yaptığı açıklamalarda haber içeriği için ödeme yapmak yerine Avustralya'da bu özelliği tamamen bloke edebileceği uyarısında bulunmuştu.Google yetkilileriyse henüz yasa tasarısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Avustralya'da sanal reklam gelirlerinin yüzde 80'ini Google ve Facebook kazanıyorMelbourne Üniversitesi Gazetecilik Bölümü onursal üyesi Denis Muller ise yasa tasarısına atıfta bulunarak, "Hem çok iddialı hem de çok gerekli," ifadelerini kullandı. Avustralya'da internete verilen reklam gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını teknoloji devleri Google ve Facebook elde ediyor.Fransa'dan Google, Facebook ve Amazon'a "dijital hizmet vergisi" kapıdaDaha önce İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de benzer uygulamalar devreye sokulmak istenmiş, konuyla ilgili herhangi bir resmi düzenleme yapılmamıştı. Ancak Fransa, Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devlerinden "dijital hizmet vergisi" almak için yeni bir girişimde bulundu.Geçtiğimiz günlerde Fransız Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, söz konusu şirketlere gelirlerinin yüzde 3'ü kadar dijital hizmet vergisinin 15 Aralık'a kadar ödenmesi için ihtar çekildiğini açıklamıştı.