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UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 03 Ekim 2022 21:01:58

Bilim insanları, sivrisinekleri aşı dağıtım sistemine dönüştürdü… Bilim dünyası, yeni bir aşılama sistemini konuşuyor. Yeni bir araştırmaya göre uzmanlar, sivrisinek ısırıkları sayesinde sıtma aşılarını hızlı bir şekilde yapabileceklerini ileri sürüyor. Bilim dünyası sıtma aşısı için geliştirilen sıra dışı yöntemi konuşuyor: Bilim insanları, sivrisinekleri sıtma aşısı dağıtım sistemine dönüştürdüler.

Birleşik Krallık’ta sıtma aşılarını dağıtmak için sivrisinekleri kullanmayı amaçlayan sistemin klinik denemeleri devam ederken denemenin ilk bulguları da Science Translational Medicine’de yayınlandı.



Makaleye göre, bilim insanları sivrisinek ısırıkları yoluyla sıtma aşıları vermek için parazitleri genetik olarak değiştirebildiler. Aşıyı yapan sivrisineklere, istenen etkiyi elde etmek için Plasmodium falciparum olarak bilinen genetiği değiştirilmiş parazitleri yüklediler. Sonuçta da 1000 küçük uçan şırınga elde edilmiş oldu.

Bu ilginç yöntemin en önemli sorunu ise etkililiği. Çalışmaya göre; sivrisinek aşı dağıtım sistemi yalnızca yüzde 50 civarında etkili oldu. Uzmanlar bu oranın henüz bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Çalışmayı yorumlayan bazı araştırmacılar, sivrisineklerin bu şekilde kullanılmasının dikkat çekici olduğunu söylese de genetiği değiştirilmiş sivrisinek sürülerini salmanın sakıncalı olabileceğini de vurguladılar.

Sivrisinekleri aşı dağıtım sistemine çevirmek ilk etapta son derece cazip görünse de pek çok uzman kimin aşılandığının ve maruz kaldığının kontrol edilemeyeceğini, tıbbi onay ve biyoetik gibi sorunların da beraberinde gelerek ciddi tartışmalar yaratacağını belirtti.

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