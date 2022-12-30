Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 30 Aralık 2022 23:18:39

Evet önce Ukranya ve Rusya’ya barış. Sonra savaş olan her ülkeye, her mekana. Evet en önce barış.









NOT : Bu konuları biraz daha ayrıntılı bir biçimde ekitap-ayorum.com sitesinde yeni yıl hediyesi olarak sunduğumuz Rusya-Ukranya 22 Şubat 2022, 4.35 başlıklı ekitabımda irdeliyorum. Aklınızda bulunsun. Yeni yıl vesilesiyle şu iki ekitabımı da hediye ediyoruz : BÖYLE geçti BİR YIL daha, FRANSA’DA SİYASET 2022. Yeni yılınızı en içten ve barışçıl dileklerimle kutluyorum. MŞG



Barış en önce Ukranya, Rusya için. Susuz, doğal gazsız, tahılsız, petrolsüz Almanya’nın, Fransa’nın, Avusturya’nın, Finlandiya’nın ... Katar’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Suudi Arabistan’ın, Lübnan’ın, İran’ın, Türkiye’nin, Suriye’nin, İsrail’in, Irak’ın, Ukranya’nın, Rusya’nın, Batı’nın ve bölgemizin diğer devletlerinin, bu devletlerin yurttaşlarının yaşama şansı ne kadardır? Suya, doğal gaza ve petrole ihtiyacımız giderek artıyor. Bu ihtiyaç ve daha birçok etken dünyada olduğu gibi bölgemizde de bütün sorunlara barışcıl çözüm bulunmasını dayatıyor : Çok geç olmadan.Barış için dış gelişmelerin, dış dinamiklerin nasıl bir ivme kazanacağını zaman içinde göreceğiz.Barış sadece Batı’ya, Avrupa’ya, Amerika’lara değil, bütün kıtalardaki ve Mezopotamya’nın içindekileri ve onları paylaşan devletlerdeki oluşumlara ve gelişmelere de bağlıdır.Bölgemizde, kadim Ortadoğu’da, siyasetin kuralları başka türlü çalışıyor. Başka biçimlerde işliyor. Batı’da, hele Avrupa’larda ve Amerika’larda görülen, yaşanan, öğrenilen ve / veya öğretilen siyasetbilimine ve onun ileri sürdüğü ilkelere bazen hiç uymuyor.Siyasetin bir bilim olmadığını da geçerken yineleyeyim.Bu topraklarda batıcı, avrupai, amerikancı ölçütlerle siyaseti açıklamak kimi zaman çok zor, kimi zaman ise hiç mi hiç mümkün değil.Çünkü bu topraklarda akrabalık, yol arkadaşlığı, tarikat kardeşliği, hemşerilik ve buna benzer bir dizi unsur da siyasette, siyasi gelişmelerde ve onların güdüm ve denetlenmesinde belirleyici roller oynayabiliyor. Bu coğrafyada siyaset yapmak zordur ama ve ne iyi ki siyasetin önünü açan kimi unsurlar da her yerde bulunan cinsten değildir. Bazen çok kolayca bulunabilir, bulunabiliyor. Bu unsurlar, yerinde ve gerektiği biçimde kullanıldıklarında bütün kapıları açabiliyor. Ve o zaman birdenbire güneş doğuyor gecenin kapkaranlığında.Bugün böylesi bir döneme girdiğimiz söylenebilir mi? Bilemiyorum. Gönül istiyor ama.Barış arzusu bölgemizde geniş bir biçimde yaygınlaştı, yaygınlaşıyor. Elbette siyaset yaptığını iddia eden kimi siyasetcinin ve “kamuoyunun nabzını” tuttuğunu ikide bir yineleyen kimi gazetecinin, köşe yazarının bu tür haykırışları duy(a)madıklarını biliyorum. Biliyoruz. Ama onlar duymuyor diye bu haykırışlar yankılanmıyor anlamına da gelmiyor.Barış sıcak bir arzudur. Bir özlemdir :Ana ve babalar çocuklarını, kız ve erkek, yeşertmek, büyütmek, evlendirmek, çoluk çocuk sahibi olmasını görmek ister.Çocuklar, kız ve erkek, ana ve babalarını isterler.Yar sevgilisine kavuşmak ister, sevgili yarına.Barışa herkesin, hepimizin ihtiyacı var. Ülkemizin, ormanlarımızın, nehirlerimizin, kuşlarımızın, gökyüzümüzün.Barışı kazanmak aynı zamanda kalkınmak için, büyümek ve gelişmek için dev adımlar atmak demektir.Bu coğrafyanın yoksul ülkelerinin yoksul çocuklarının topa tüfeğe ihtiyacı yok, kaleme ve ekmeğe ihtiyacı var. Daha çok kitap okumaya, sinemaya gitmeye, sevgilisini koluna takıp ana ve baba caddelerde bir tur atmaya. Sevgilisine bir gazoz ısmarlamaya. İki çay bir simit yerine, iki çay iki simit yemeye.Askeri giderlerin azaltılması üzerine elde edilecek zenginlik sayesinde örneğin Kastamonu, Kütahya, Adapazarı, Çanakkale, Zonguldak, Muğla, Artvin, Uşak, Tekirdağ’daki yurttaşlarımızın giysiden yiyeceğe, yakacaktan bakıma ve sağlığa binbir ihtiyacı karşılanacaktır.Olası doğal felaketlere karşı köylere ve kasabalara, kentlere ve devkentlere cankurtaranlar alınabilecektir.Orman yangınlarını en kısa zamanda söndürebilmek için orman köyleri ve kasabaları gerekli araç ve gereçlerle donatılacaktır.Daha çok futbol sahası inşa edilecektir, daha çok futbol topu alınacaktır, daha çok futbolcu lisans çıkarabilecektir.Daha çok kadın, daha çok erkek, daha çok çocuk spor yapabilecektir.Kadınlarımız ve erkeklerimiz daha kırkına varmadan seksen yaşındaymış gibi davranmayacaklardır.Elli yaşındakiler “Çok yaşlandım” demeyeceklerdir.İnsanlarımız daha uzun ömürlü olacaklardır. Hayatın tadını çıkarmaya da zaman ayırabileceklerdir.Bir parça mutluluk insanlarımıza çok görülmesin.Çocuklarımız ve torunlarımız ölmesinler, bilim kadını ve bilim adamı olsunlar, şair, yazar, sanatçı, siyasetci, sendikacı, işçi, gazeteci, memur, esnaf, tüccar, futbolcu olsunlar. Avarelik yapsınlar. Aşık olsunlar. Aile kursunlar. Çoluk çocuğa karışsınlar. Kısacası olsunlar. Var olsunlar.