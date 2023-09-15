Kategori: Yaşam | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 15 Eylül 2023 12:26:51









Anaların sesine kulak kabartınız. Kulak veriniz. Anaların sesini dinleyiniz. Michelle Perrot’nun yeni yayınlanan iyi kitabını okuyunuz: Le Temps des Féminismes (Eduardo Castillo ile yapılan söyeşilerden oluşuyor). Yetmezse L’Histoire des Femmes ile devam ediniz. Anaların sözlerine önem veriniz : Mintanında kan. Kesilen saçlar bizim. Dökülen kanlar bizim. Feryat. Azad. Golnar.Analarımıza söyleyin. Haberleri tez elden verin. Bir cümlede özetleyin. Bizim memlekette kuçak açılmış. Saçı kıvırçık, saçları darmadağınık. Heyhat devlet temellerinden titriyor. Heyhat.Anam, halam, teyzem, eşim, baldızım, kızım, torunlarım ağlamaklarda.Yael Naim ve Barbara Pravi ikilisi, İmany, Aaron, Reza, Souad Massi, Melissa Laveaux, Arshid Azarine doğruluyorlar. Kadın. Hayat. Özgürlük.Arthur H. söylüyor. Aida Nosrat Malili Mamani Keita ile söylüyor ve dans ediyor. Harika.En genç sanatçılardan Justina ille “revolution” diyor.Barbara Cassin bir kereliğine bile olsa felsefe kitapları yerine Nigar’ın günlüğünden birkaç satır okuyor. Birkaç satır. Birkaç ömre bedel.Edgar Morin yaşıyla doğru orantılı bilgelik dersleri veriyor. Okunuyor Morin. Her zamanki gibi : Yarınlara kalıcı deneyimler hazinesi. Selanik belki çok uzak ama Morin bize çok yakın. Kadın. Hayat. Özgürlük.Lyyn Adib kendi dilinde yırlıyor : Lyyn Azadi. İki Gözüm. Pırlanta. Anlayan anlıyor.Kadın. Hayat. Özgürlük. Adın şifremizdir bacım, kapıları açacak. Açacak Hürriyet’in kapılarını.Lyyn hikaye anlatmıyor, destan yazıyor.Evet adın şifremizdir. Kapılar açılacak, dar sokaklar genişletilecek. Kadın erkek kolkola geçebilsinler diye.Kalmayacak.Tam 170 yıl önceydi. Peçeyi yüzünden çıkarıp lime lime eden maço cumhuriyetlerinin, modası geçmiş kralların suratına fırlatan Tahereh Qorrat Ol-Eyn aramızdan geçiyor, bizimle yürüyor, yüzü kanlı, kimimizin koluna, kimimizin dirseğine, kimimizin yanağına yumuşakca dokunarak. 1852’deydik, yolun daha başındaydık, “Beni öldürebilirsiniz ama kadınların kurtuluşuna engel olamayacaksınız,” diyen kadın, idam sehpasında. Kadın. Hayat. Özgürlük.Tarih günü yakalıyor. Habersiz. Kadın. Hayat. Özgürlük.Kadın. Hayat. Özgürlük. Evet. Mahsa Amini’nin yüzü yüzümüze değiyor, değiyor, değiyor, değiyor. Mahsa bizimle yürüyor. Yaşıyor.Yazarlar ve sanatçılar, aydınlar ve aydınlatanlar, Maryam Khakipour, Laure Adler, Dany Laferriere, Camille Laurens, Laurent Gude, Alain Mabanckou okuyorlar direnişteki kararlı kadınların gündeliklerinden pasajları. Keyvan Chemirani...Erkekler gibi sufi dansını icra eden ilk kadınlardan biri Sahar Dehghan sufi dansını bu kez burada, Paris nam kentte, sergiliyor : Bir elin içi yukarıya, gökyüzüne dönük. Öbürü aşağıya, Toprak Ana’ya.Acımız büyüktür. Ağlayanımız çok.Bir memleket düşünelim herkese yetecek kadar geniş. Büyük. Cömert. Verimli. Barışa hasret. Barış gelecek memleket(ler)imize.Müzik, sinema, yayın, sanat dünyasından onaltı aydınıın oluşturduğu “Le Collectif Baraye” birçok mekanda, başkentte, kırk kadar müzisyen şarkıcı, türkücü, ozan, yazar ile sunduğu “Femme, Vie, Liberte” gösterisini 12 Aralık 2022’de Paris’te Trianon Tiyatrosu’nda Parislilerle paylaştı.Kadın. Hayat. Özgürlük.Kadın. Adın.Andığım kadın ve bir-iki erkek sanatçı, bilim kadını, gazeteci, yazar ve şairlerden birinin ismini yazıp, tıklatın sesler ve konserler duyacaksınız, dinleyeceksiniz. Kusursuz.