Kategori: Bilim | 0 Yorum | Yazan: Günal Hınçal | 14 Ocak 2024 07:17:19









James Webb teleskobu da dünyadan 1,5 milyon km uzağa ikinci Lagrange noktasında yörüngeye gönderilmişti. İki teleskop da Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon km uzakta yörüngede yer almaktadır. Önümüzdeki birkaç ay boyunca bilim insanları, teleskobu test etme ve daha iyi çalışması için daha da kalibre etme işleriyle ilgilenecekler.





Yunan matematikçi Euclid’in adını taşıyan bu dev uzay teleskobu, iki milyar galaksiyi kapsayan evrenin üç boyutlu bir haritasını oluşturmak için yaklaşık altı yıl harcayacak.









Şimdi Euclid’in o büyüleyici ve yıldızlarla dolu olan Dünyaya gönderdiği ilk görüntülere bir bakalım.









Sırada, Euclid’in “ Near-Infrared Spectrometer and Photometer” (Yakın Kızılötesi Spektrometresi ve Fotometresi) anlamına gelen NISP var. ESA’nın belirttiği üzere, NISP’in iki rolü var.





Bunlardan ilki, galaksileri kızılötesi ışıkta ya da elektromanyetik spektrumda yaklaşık 950 ila 2020 nanometre arasında kalan ve insan gözüyle görülemeyen ışıkta görüntüleyebiliyor.





Aşağıda gördüğünüz NISP görüntüleri VIS setine oldukça benziyor; sol taraf NISP’in tüm alanını içerirken, sağ taraf yakınlaştırılmış bir bölümü gösteriyor. Bu ilk test görüntüleri henüz bilimsel amaçlar için kullanılabilir olmasa da, iki enstrümanın şu anda uzayda mükemmel bir şekilde çalıştığını gösteriyor.













Euclid, verileri NISP’e göndermeden önce temel olarak kozmik ışığı tam bir dalga boyu spektrumuna ayırabilen “grism” olarak bilinen bir cihaza sahip. Bu işlem sayesinde bilim insanları örneğin belirli bir galaksinin ne kadar uzakta olduğunu ve galaksinin kimyasal olarak neyden oluştuğunu belirleyebiliyor.





Euclid teleskobunun amacı ne?





Karanlık enerji ve partneri olan karanlık madde, bugün astronomide var olan en büyük ve en büyüleyici sorulardan bazılarını oluşturuyor. Bu her iki fenomen de insan gözüyle görülemese de evrenimizi bir arada tutuyor gibi görünüyorlar.





- Karanlık Madde Nedir?





Karanlık maddeyi daha kolay şu şekilde tamlayabiliriz:





genişleyen evrenin içinde, galaksilerin yerinde tutulmasını sağlayan ve düzenlenme şekillerini belirleyen onları bir arada tutan sanki bir tür yapıştırıcı var gibi görünüyor. Örneğin, bilim insanları galaksiler arası gaz ve yıldızların sanki üzerlerinde fazladan bir yerçekimi varmış gibi hareket ettiklerini hesaplıyorlar. Bu görülemeyen “tutkal” da karanlık madde olarak adlandırılıyor.





- Karanlık Enerji Nedir?





Karanlık enerji, evrenin genişlemesinin hızlanmasına neden olan gizemli bir kuvvettir. Karanlık madde gibi, doğrudan gözlemlenemez veya tespit edilemez, ancak evren üzerindeki etkileri açıktır. Bilim insanları, karanlık enerjinin evrenin toplam enerjisinin yaklaşık %68'ini oluşturduğunu tahmin ediyor.





Karanlık enerjiyi ise şu şekilde daha kolay tanımlayabiliriz:













Karanlık madde ve karanlık enerji, modern astrofizikte en ilginç ve gizemli kavramlardan ikisidir. Onları doğrudan gözlemleyemesek de, evren üzerindeki etkileri inkar edilemez.





Euclid’in önümüzdeki altı yıl boyunca evreni mükemmel bir şekilde haritalama görevi sonuç verirse, belki de bilim insanları karanlık evrenin gerçekte ne olduğuna dair bazı ipuçları elde edebilirler. Çünkü karanlık madde ve enerji uzaydaki şeylerle etkileşime girdikçe, bu şeylerin dağılımını ve evrimini ortaya koymak bize karanlık evrenin hikayenin neresinde yer aldığını gösterebilir.





Euclid tamamen kalibre edildiğinde gökyüzünün şimdiye kadarki en büyük 3D haritası oluşturulacak.









Kaynaklar: https://amp.cnn.com/cnn/2023/11/07/world/euclid-telescope-first-images-scn/index.html



Avrupa Uzay Ajansı’(ESA)’ nın Euclid teleskobu ilk görüntülerini kısa bir süre önce Dünya’ya gönderdi. Gelen görüntülerin gerçek anlamda büyüleyici olmasıyla birlikte, teleskobun da beklendiği şekilde çalıştığı doğrulanmış oldu. Bilindiği üzere Euclid, 1 Temmuz tarihinde Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılmıştı ve 28 Temmuz itibariyle James Webb Uzay Teleskobu’na katılmak için ikinci Lagrange noktası olarak bilinen noktada yörüngeye girdi.Euclid teleskobunun insanlığın uzaya gönderdiği en önemli araçlardan birisi olacağı kesin şimdiden gözünü milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilere dikti bile.Euclid’in şu ana kadarki başarısı gerçekten heyecan verici çünkü temel amacı, yaklaşıkbulunan milyarlarca galaksiyi analiz ederek evrenimizinçıkarmaktır. Teleskop bu iddialı görev ile evrenin sürekli genişleyen dokusuyla birlikte nasıl geliştiğini göstermek için zaman unsurlarını da içerenoluşturmayı hedefliyor.AşağıdaEuclid üzerinde bulunan ve açılımıolanadlı bir araçla çekildi. Adından da anlaşılacağı üzere VIS, evreni elektromanyetik spektrumun ikısmından, yaniarasındaki dalga boylarından yakalıyor. Solda VIS’in tam görüş alanını, sağda ise bir bölgeye yakınlaştırılmış bir versiyonunu görüyorsunuz. ESA, yakın çekim alanını Dünya’dan görülen dolunayın genişliği ve yüksekliğinin yaklaşık dörtte birine benzetiyor.İkincisi, NISP her galaksinin ne kadar ışık yaydığını tam olarak ölçebilir .Bu ikinci kısım bize bu galaksilerin ne kadar uzakta olduğunu söyleyebilir.Bununla birlikte Euclid tarafından yakalanan derin uzay ışığı NISP dedektörüne ulaşmadan önce bazı harika filtrelerden de geçiyor. Ve bu da oldukça harika sonuçlar sunuyor. Bu filtreler, NISP’nin galaktik mesafe ölçümlerine yardımcı olan belirli bir kızılötesi dalga boyundaki parlaklığı ölçmek gibi şeyler yapabiliyor.Karanlık madde, ışık veya elektromanyetik radyasyonun herhangi bir diğer şekli ile etkileşime girmeyen bir madde türüdür. Bu, doğrudan görülemediği ve varlığı görünür maddenin yerçekimsel etkilerinden çıkarıldığı anlamına gelir. Bilim insanları, karanlık maddenin evrenin toplam maddesinin yaklaşık %85'ini oluşturduğunu tahmin ediyor.Bildiğimiz üzere uzay durmadan şişirilen bir balon gibi sürekli olarak her yöne doğru genişlemektedir. Ancak garip olan şu ki, bu genişleme bilim insanlarının evrenimizdeki tüm görünür şeylerle tam olarak açıklayamadığı hızlarda gerçekleşiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla, kozmik genişlemeyi hızlandırmak için sanki başka bir şey hareket ediyor gibi düşünülüyor ve işte bilim insanları bu “şeye”diyor.* Karanlık madde ve karanlık enerji hakkında hala çok şey bilmediğimizi biliyoruz. Ancak, uzay keşifleri ve gözlemler devam ettiği sürece, bu gizemli fenomenler hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam edeceğiz. Bu da, yaşadığımız evreni daha iyi anlamamıza ve önemli keşifler yapmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu keşiflerin gelecekte bizi nereye götüreceğini hayal etmek bile heyecan verici. Belki de karanlık madde ve karanlık enerjinin keşfi, evrenin doğuşundan bu yana en büyük keşiflerden biri olacak.