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Tüm canlılar için en ideal sıcak

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 21 Şubat 2024 01:05:31

Yeni araştırma tüm canlılar için en ideal sıcaklığı ortaya koydu. Bulgular, dünya genelinde zaten azalmakta olan biyoçeşitliliğin daha da azalacağına dair artan kanıtlara yenilerini ekliyor. Yeni bir araştırmaya göre dünyadaki tüm türler "ideal" 20 santigrat derecede gelişiyor gibi görünüyor ve kara türleri değişen iklime uyum sağlamak için daha fazla mücadele edebilir.

Çalışmaların gözden geçirilmesi, hayvanların, bitkilerin ve hem havada hem de suda yaşayan mikropların sıcaklık aralıklarının 20 derecede örtüştüğünü doğruladı. Bilim insanları bu sıcaklığın biyoçeşitlilik için "çok önemli" olduğunu söylüyor.



Birçok tür daha sıcak ve daha soğuk bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış olsa da birçoğu hâlâ 20 derecede yaşıyor.

Araştırmacılar, "20 derecenin üzerindeki sıcaklıkların hayvanlar, bitkiler ve prokaryotlar da dahil tüm yaşam alanları için giderek daha az elverişli hale geldiğine dair kanıtlar buluyoruz" diye yazıyor.

Bu sıcaklığın, hücrelerdeki suyun moleküler özellikleri nedeniyle biyolojik süreçlerin verimliliği için çok önemli olduğunu düşünüyorlar.

Hücrelerin içindeki kimyasal süreçlerin verimliliği sıcaklık arttıkça artar, maksimuma ulaşır ve çok ısındığında hızla düşer.

Araştırmacılar, bunun 20 dereceden daha yüksek sıcaklıkların organizmalar arasında, deniz türleri arasında düşük oksijen seviyelerine toleransın azalması gibi bazı önemli değişikliklere yol açabileceği anlamına geldiğini belirtiyor.

Isınan bir dünyada, uygun sıcaklıklara erişemeyen canlılar uyum sağlamak için daha fazla mücadele edebilir.

Bilim insanlarının The Conversation'daki yazısına göre, deniz türleri coğrafi dağılımlarını değiştirerek uyum sağlayabilirken, kara türleri "şehirler, tarım ve diğer insan altyapıları tarafından değiştirilen alanlar nedeniyle" bu kadar kolay yer değiştiremeyebilir.

Araştırmada ayrıca, sürekli 20 derecenin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü bölgelerin, alanların tür zenginliğinde düşüşe yol açabileceği belirtiliyor. Bilim insanları, fosil kayıtlarında da sıcaklıklar uzun süre bu eşiğin üzerinde kaldığında soy tükenmelerine dair benzer kanıtlar buldu.

Bulgular, halihazırda 20 derecenin üzerinde azalan biyoçeşitliliğin küresel ısınma nedeniyle daha da azalacağına dair artan kanıtlara yenilerini ekliyor.

Araştırmacılar bu durumun ekosistemlerin "basitleşmesine" yol açacağı ve pek çok yerde daha az yaşam formu bulunacağı uyarısını yapıyor.

Ayrıca mevcut türler arasında daha fazla rekabet olacağını ve bunun da habitatları daha da kısıtlayabileceğini söylüyorlar.

Kaynak : https://www.independent.co.uk/climate-change


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